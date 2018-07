S obzirom da dečki stvarno igraju super, razumijemo optimizam i potpuno se slažemo da imamo šanse biti prvi ove godine

Nakon svake pobjede naših nogometaša na ovogodišnjem prvenstvu u Rusiji smo nekako svi dobili malo dodatne nade da stvarno možemo do kraja. I onda su ovog vikenda, okej doduše opet dramatično, pobjedili i domaćine, i sad im većina ljudi predviđa prvo mjesto i dolazak doma u velikom stilu.

Mi smo se čule s nekoliko naših poznatih glumica, voditeljica i glazbenica da nam ispričaju gdje će pratiti utakmicu polufinala s Engleskom, kako su proživljavale ovu sad za vikend protiv Rusije i kakav plasman predviđaju našim dečkima. I prilično su optimistične s obzirom da dečki stvarno igraju super.

Ana Begić Tahiri

“Ja vam navodno donosim sreću dok ne gledam utakmicu, tako da sam i u subotu onako bježala svako malo. Mi smo u Zagvozdu imali predstavu koja je počela nakon utakmice, a računajući produžetke i penale to nam je možda prva u životu koja je počela u pola 12 navečer. Nakon predstave i nakon utakmice, tamo negdje iza jedan, mi smo svi još uvijek bili euforični i tulumarili do pet sati ujutro i sad je to već postalo tradicija. Kad je bila zadnja utakmica s Danskom imali smo predstavu u Supetru, sad u Zagvozdu, a sad za Englesku nemamo ništa, pa nagovaramo Kerekesh Teatar da nam stavi neku predstavu, besplatno ćemo igrati ako treba, s obzirom da smo vidjeli da njima donosimo sreću u igri dok mi igramo predstavu.

Tako da, dalje ćemo vidjeti što će se dogoditi. Nemamo neki konkretan plan, samo da više ne bude ovako stresno, to je jedino što želim. Ali ako mora biti stresno da bi na kraju bila pobjeda, nek’ bude i tako. Što se rezultata tiče, ja sam to prognozirala još davno, još na Večernjakovoj ruži pa me možda netko ondje stvarno čuo. Sad već kad smo tako daleko došli, eto, željela bih da budemo prvi.”

Antonija Blaće

“Jooj, moramo se nadati najboljem rezultatu ja mislim. Ali nikad ne znaš, mislim da bismo ove godine stvarno mogli biti prvi, zato i gledamo ne bi li se upravo to dogodilo. Mi obično utakmice gledamo doma, skupimo ekipu i budemo kod nekoga, a tako ćemo vjerojatno i sljedeći put, za polufinale.

Iako, mami me ideja da odem u Rusiju, ali ne znam kako bih to izvela tako da ću od doma vjerojatno gledati i navijati. Opet će biti lijepa atmosfera i to je meni super, jednostavno te sve to skupa ponese, svi su dobre volje, tako je neki dobar osjećaj. Ja obično pratim sve utakmice naših reprezentacija u svim sportovima i to mi je ja mislim dovoljno za moje sportske afinitete. Veći znalci mogu pratiti detaljnije, a za nas ostale postoje repke i to je okej.”

Mia Kovačić

“Gledala sam utakmicu, naravno, mislim da je danas teže naći nekoga tko nije. Mi smo gledali u Splitu, s obzirom da smo na Ultri, i bilo je prilično bitno da završi ovako pobjedom jer mi se čini da bi inače deseci i deseci tisuća ljudi bilo strašno razočarani. Ovako su i tijekom nastupa DJ-eva pozdravljali navijače, igrače, Hrvatsku, bilo je odlično. A utakmica? Pa, to je opet bilo dramatično. Ja mislim da s nama nikad to ne može biti glatko i bez drame, ali kad se dogodio onaj završetak i pobjeda cijela Riva je bila u euforiji. To je nevjerojatno dobar osjećaj, lijepo je to bilo doživjeti.

Sljedeću utakmicu ću pratiti na Visu najvjerojatnije, tako da će to biti jedna onako dobra, otočka atmosfera, a što se rezultata tiče… Igramo s Engleskom, a nama pašu takvi jaki protivnici i s obzirom na našu dobru igru mislim da imamo velike šanse za pobjedu. Također, ove godine čak i više nego ’98. imam osjećaj da bismo mogli završiti u finalu. Jer, čini mi se da napokon imamo dečke koji igraju k’o jedan, nema izdvajanja, nema zvijezda, svi igraju k’o tim. Tu je također i izbornik Dalić koji je nevjerojatno smiren tip i tu svoju smirujuću energiju prenosi i na druge, čak i kad je drama i stres. Ali, posebno želim sreću Subašiću koji nam je ključan igrač i nadam se da ona ozlijeda neće ugroziti njegov nastup.”

Danijela Martinović

“Apsolutno mislim da možemo biti prvaci ove godine. U subotu sam bila na koncertu i u garderobi smo svi skupa čučali i gledali. Zapravo, ostali su čučali, ja ne, jer ja nisam imala snage gledati sve dok nismo pobijedili pa sam kasnije gledala snimke.Puls mi je valjda bio na 300, nisam bila u stanju to pratiti, previše je bilo stresno. Polufinale, s obzirom da je u sredini tjedna, planiram gledati sigurno uz neko dobro društvo.

A za pobjedu i prvo mjesto definitivno mislim da imamo dovoljno kapaciteta. Uz sve dobro što smo pokazali i uz to kako igramo, čitavu super ekipu i pozitivnu atmosferu, čini mi se da su nam se definitivno sve zvijezde posložile ove godine. I zato ne da mislim da bismo mogli biti prvaci nego to stvarno čitavim srcem priželjkujem pa ćemo uskoro vidjeti, pogotovo zato što je finale stvarno tako brzo.”

Antonija Stupar Jurkin

, “Gledala sam utakmicu u subotu, naravno da jesam i stvarno mislim da možemo biti prvi ove godine. Uz ovakve šokove moramo biti prvi. Mislim da je cijela Hrvatska zaslužila da budemo prvi nakon ovakvih šokova u zadnje dvije tekme. Utakmicu s Rusijom sam gledala sa svojim društvom, navijali smo, bilo je preludo. I sad jedva čekam sljedeću utakmicu. Vjerujem da ćemo i to pobijediti i idemo do finala.” Ljupka Tanevska

“Joooooj bilo je baš jako napeto u subotu. Utakmicu sam gledala u Osijeku s mamom Anelom, kujicom Mašom i djedom Petrom koji ima gips. Njemu smo priredile i tablete za smirenje, s obzirom da mora biti miran zbog noge. Mama i Maša su bile strastvene navijacice. Ja sam više tip koji pije pivo i grize nokte. U poluvremenu smo živce istrčavali s Mašom i lopticom po dvorištu. Utakmicu protiv Engleske ću gledati u stanu u Zagrebu s prijateljima. Imam projektor, pa je komocija gledanja zagarantirana. Velika sam ljubiteljica engleskih čajanki i gina, ali za ovu priliku ćemo nazdraviti domaćom šljivovicom i čvarcima. Poželjeti dečkima svu sreću i otpjevati meni najdražu navijačku pjesmu Croatia Victoria. Argentinu smo ‘polomili’, Engleskoj ćemo samo porculan ostaviti čitav. Ni čaj im neće pomoći da se smire i ugriju. Predviđam rezultat 2:1 za naše.”

Ana Stunić

“U subotu sam utakmicu pratila s prijateljima, ma to je sigurno i doprinijelo pobjedi Vatrenih… A polufinale zapravo planiram gledati opet u dobrom društvu i sigurno ćemo pobjediti, prilično sam sigurna da je ove godine Hrvatska prvak svijeta. Iako, moram priznati da mi je i reprezentacija Engleske draga od početka, ali sad nažalost moram prekinuti tu dragost prema njihovoj reprezentaciji i navijati samo za Vatrene.”

Mirna Savić

“Četvrtfinale sam gledala s ekipom u kvartovskom kafiću koji se potrudio i nabavio projektor i veliko platno, grickalice i rekvizite. Tako da je atmosfera bila točno onakva kakva je trebala biti; domaća i nabrijana do daske. Poludjeli smo, derali se, psovali, tresli se, neki nisu mogli niti gledati jedanaesterce od muke. Ali na kraju smo svi bili sretni i ponosni nakon pobjede.

Ali, ako je ovo bila ludnica, polufinala se doslovno bojim. Ovog puta će ekipa biti još veća i još više praznih krigli na stolu pa što bude, samo da ne moramo piti tablete za smirenje, ako opet bude produžetaka, jel’. Očekujem da sljedeća tekma bude napeta, ali i s malo više dinamike s naše strane od samog početka, paranoičnu obranu, ali i više hrabrosti kod akcija na gol. Imamo reprezentaciju punu aseva, ovo je naše prvenstvo i da, ne bih se čudila da odemo do kraja. A i da se to ne dogodi, već smo pokazali svoju snagu itekako.”

Kristina Šalinović

“U subotu sam bila na Trgu u Zagrebu, ondje sam gledala utakmicu s Rusijom, a ondje planiram gledati i polufinale. Što se rezultata i plasmana tiče stvarno nemam pojma, ne bih baš mogla predvidjeti sada.”