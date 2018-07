Članice ruskog feminističkog punk rock benda Pussy Riot na Twitteru su potvrdile kako su one odgovorne za performans ‘Policajac ulazi u igru’, točnije za ulijetanje na teren tijekom finalne utakmice Svjetskog prvenstva.

U performansu su sudjelovale četiri neimenovane pripadnice, a dogodio se u drugom poluvremenu.

NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members performed in the FIFA World Cup final match — ”Policeman enters the Game”https://t.co/3jUi5rC8hh pic.twitter.com/W8Up9TTKMA

— 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) July 15, 2018