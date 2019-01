Gaga je sve, a ova godina joj je bila jedna od najuspješnijih u karijeri

Stefani Germanotta ili, ako hoćete, Lady Gaga, ove je godine proslavila 10 godina glazbene karijere, snimila prvi film u kojem je odlično odradila svoju ulogu, a k tome je krajem prošle godine dobila i vlastiti dokumentarac koji se može pogledati na Netflixu.

Osim toga, napokon smo je vidjeli u epizodi Vogueovog slavnog serijala 73 Questions, a postala je i zaštitno lice novog Celinea na čelu s Hedijem Slimaneom oko čije se prve kolekcije još nisu slegli dojmovi. Ovo je zbilja godina Lady Gage.

GAGINA EVOLUCIJA

Lady Gaga je jedna od rijetkih glazbenica na sceni koje sjajno odrađuju sve čega se uhvate. Njezina je karijera obuhvatila sva izdanja njezine persone od pop zvijezde u haljinama od mesa do holivudske glumice u vintage Alaïa kostimu. I nemojte misliti da je to nešto loše, dapače, kad Lady Gaga istražuje novi kutak svoje osobnosti i svojih mogućnosti, onda daje sve od sebe.

Zato je nakon faze countryja i albuma Joanne, kaubojski šešir zamijenila za usku crnu Jonathan Simkhai haljinu i frizuru u maniri holivudskih diva 50-ih, i na brodu – da, na brodu – stigla na venecijansku premijeru filma Zvijezda je rođena u kojem glumi s Bradleyjem Cooperom. Katarina je pogledala film i kaže da je Gaga odradila sjajan posao s glumom i pjevanjem, a slažu se i kritičari te neki nagađaju da cilja na Oscara.

MODA KAO SREDSTVO IZRAŽAVANJA

Gaga otpočetka svoje karijere koristi stil kao oblik izražavanja svoje osobnosti i trenutne kreativne energije koja ju obavija. Vogue ju je svrstao na listu najbolje odjevenih osoba 2010., a u njihovom serijalu 73 Questions otkrila je da više ni ne broji koliko se puta pojavila na njihovoj naslovnici.

U rujnu je postala i zaštitno lice brenda Celine koji sada kao kreativni direktor vodi Hedi Slimane i upravo je slavnu pjevačicu odabrao za svoju prvu muzu. Gaga je i kolekcionarka odjevnih predmeta pa je prije par godina na aukciji kupila 55 odjevnih predmeta koji su pripadali Michaelu Jacksonu, a među njima je i jakna koju je nosio u spotu za Thriller.

ISKRENI PORTRET U FIVE FOOT TWO

Krajem prošle godine predstavljen je dokumentarac o Gaginom životu koji nosi ime Five Foot Two. Film je režirao Chris Moukarbelu, a on prikazuje njen život u periodu snimanja petog studijskog albuma Joanne. Gaga je tada prekinula petogodišnju vezu s glumcem Taylorom Kinneyjem, borila se s fibromialgijom, a dobila je i priliku nastupiti na Super Bowlu što je bila velika prekretnica. Međutim, to je bio i emotivan period za nju jer su svi očekivali da će se pojaviti na tronu u haljini od mesa dok ih je ona odlučila impresionirati svojim vrhunskim glasom i to joj je itekako uspjelo.

Gaga je danas nakon 10 godina karijere jača nego ikad. Nastavlja oduševljavati svojim pjevanjem, glumom, kao i stilom. U dokumentarcu je otkrila i da je sretna što je svoju ekstravagantnu personu ostavila u prošlosti jer se zapravo iza njega skrivala dok danas ima samopouzdanja nositi jednostavnu haljinu i raspuštenu kosu. Go, Gaga!