Agencija za oglašivačke standarde objavila je da će Velika Britanija zabraniti oglase koji sadrže rodne stereotipe

Odredba bi trebala stupiti na snagu u lipnju 2019. godine i jednom napokon stati na kraj oglašavanju u kojem su žene prikazane kao domaćice, a muškarci kao glavni hranitelji obitelji. Smjernice Odbora oglašavanja objasnile su da to ne znači nužno sve spolne stereotipe, već samo one koji su problematični. To bi moglo značiti npr. oglase koji pokazuju muškaraca koji odbija obaviti kućanske poslove dok žena oko njega čisti stan.

PROBLEMATIKA ISTICANJA RODNIH STEREOTIPA

Iz Odbora su zaključili kako postoji veza između problematike rodnih stereotipa u oglašavanju i ograničavanju izbora, težnji i mogućnosti promatrača te smatraju kako bi ono moglo rezultirati nejednakim spolnim ishodima. Slične rasprave su se odnosile na oglašavanje dijeta ili proizvoda za mršavljenje. Ella Smillie, glasnogovornica CAP-a kaže kako su dokazi koje su objavili prošle godine pokazali da su štetni i da jako utječu na to kako ljudi vide sebe i svoju ulogu u društvu.

Isto tako oglasi ne bi trebali isticati razlike u osobnosti između dječaka i djevojčica, tako da se izbjegavaju scene u kojima se djevojčice igraju s lutkama dok dječaci grade tračnice. Stvar je konteksta u kojem treba dati priliku djeci da se izraze i da za sebe odaberu aktivnost koju žele. Od brendova se traži samo da malo više poštuju svoju publiku i da shvate da interesi, karakteristike i sposobnosti ne bi trebale biti definirane po spolu. Pa nadamo se da će uspjeti u tome i na vrijeme osvijestiti barem neke nove generacije.