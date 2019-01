Upoznale smo se preko Instagrama i pokrenule portal za mame koji je iskren, realan i bez tabua

Sonja i Martina pokrenule su portal Supermame.hr nakon što su se upoznale preko Instagrama. On je danas iznimno važna platforma za žene

Supermame.hr portal nije samo klasičan portal posvećen mamama. On je iskren, direktna, otvoren i bez tabua. Osim toga ne bavi se samo mama tematikama, govori o životu, nesavršenostima, društvu i očekivanjima. Supermame kao platforma okuplja preko čak tridesetak mama blogerica koje prenose svoja svakodnevna iskustva. Pokrenule su je Sonja Švajhler i Martina Friganović, a kako je cijela priča nastala, saznale smo u nastavku.

KAKO JE SVE POČELO

”Cijela ideja nastala je prije nešto više od 3 godine, zahvaljujući Instagramu preko kojeg smo se Sonja i ja upoznale dok smo još bile u nekim drugim blogerskim vodama. Potrefilo se i to da smo u isto vrijeme ostale trudne, pa smo cijelu trudnoću, ali i sve ono što je došlo nakon nje, prolazile zajedno.”, započinje Martina.

”Majčinstvo je bila glavna tema naših razgovora. U isto vrijeme pratila sam i strane mame blogerice te portale o majčinstvu koji su imali sasvim neki drugi koncept nego oni koji su tada postojali u Hrvatskoj. Često smo jedna drugoj slale linkove članaka i tekstova i onda nam je palo napamet kako bi bilo dobro da tako nešto postoji i kod nas.”

Potrefilo se i to da smo u isto vrijeme ostale trudne, pa smo cijelu trudnoću, ali i sve ono što je došlo nakon nje, prolazile zajedno

”Od trenutka kada smo se nas dvije povezale preko Instagrama, upravo zbog naših trudnoća, pa sve do danas, nije prošao jedan dan da se nismo čule, podijelile jedna s drugom radosti i frustracije majčinstva. Nakon stotina i stotina poruka koje smo razmijenile, zajedno smo osmislile ime, uložile svoj novac i svoj trud i krenule u novu avanturu.

Stvoriti portal gdje mame, iako su postale mame, nisu izgubile sebe. Portal gdje ćemo dijeliti naša iskustva bez cenzure i nepotrebnog uljepšavanja. Instagram nas je povezao s brojnim kreativnim ženama koje imaju dara pisati i tako smo od nas dvije, postale tri i došle do brojke kojom se danas ponosimo.” početak portala Supermame opisuje Sonja.

”Od ideje do realizacije nam zaista nije dugo trebalo. Cilj nam je otpočetka bio da budemo podrška mamama te da dijelimo iskrene priče o majčinstvu. Ostale smo iznenađene kojom je brzinom naša zajednica rasla iz dana u dan te smo danas ponosne na naš team koji nam je neizmjerna podrška.” zaključila je Martina.

Sonja je inače diplomirana pravnica, no u ovaj projekt nastavlja ulagati i dalje. ”Projekt je u početku uzimao manje vremena, vodile smo se samo pisanjem članaka, sada je sve to puno ozbiljnije i odgovornije. U međuvremenu smo odradile i samostalnu izložbu u Laubi ‘Ja sa supermama’ s naglaskom na izgled naših tijela i prkosu medijima koji postavljaju nerealna očekivanja od žena nakon što rode.

Odradile smo veliki humanitarni projekt ‘Supermame pomažu’ kojim smo odabrale tri ustanove, dom za nezbrinutu djecu, utočište za trudnice i centar za mladež koji je imao odličan odaziv ne samo naših partnera, nego i mama blogerica koje su aktivno sudjelovale. Osim toga, radimo velike kampanje, trudimo se ostati dosljedne i autentične.”

Od ideje do realizacije nam zaista nije dugo trebalo. Cilj nam je otpočetka bio da budemo podrška mamama te da dijelimo iskrene priče o majčinstvu

Radi se o naglasku na stvarnim iskustvima i ženama, ali ne samo to. Sonja i Martina ovime žele širiti ideju ženske solidarnosti i podrške, koje itekako nedostaje. Martina je završila smjer menadžmenta u Kulturnom turizmu te diplomirala digitalni marketing u Italiji, a iza sebe ima i iskustvo rada u odnosima s javnošću.

”Prošle godine donijela sam odluku posvetiti se samo portalu jer je to ono što zaista volim raditi i baš zbog toga ga ne doživljavam kao nešto što mi oduzima vrijeme. Naravno da je u početku bio lakše, što više rastemo to ima više posla. No, to je i dokaz da dobro radimo svoj posao.

Prošla godina bila je godina u kojoj smo narasle i puno toga naučile, kako poslovno tako i privatno. Ove godine znamo što želimo. I dalje nam je bitna kvaliteta, kako sadržaja na portalu tako i budućih suradnji. Te kao što smo već najavile našim čitateljima, ova godina bit će godina darivanja, a tu mislimo na humanitarne akcije s kojima smo već započele u prosincu.”

A kako je danas uopće postati mama? U svijetu gdje su žene bombardirane sa savjetima i pravilima, u svijetu gdje je dostupno baš sve, počevši samo s informacijama. Osim toga, danas svatko misli da je njegovo mišljenje jedino ispravno, ljudi ulaze drugima u živote, a tu su onda i stalne kritike društva.

Prošla godina bila je godina u kojoj smo narasle i puno toga naučile, kako poslovno tako i privatno. Ove godine znamo što želimo. I dalje nam je bitna kvaliteta

”Gorući problemi svakako su sve ono negativno što majčinstvo nosi, osobito u onim prvim danima. Postporođajna depresija o kojoj se još uvijek nedovoljno priča te nerazumijevanje okoline za isto. I naravno, svima dobro poznati ‘momshaming’.”, odgovara mi Martina, dok se Sonja složila s njom. ”Uz sve što je Martina rekla, dodala bih da je danas problem i previše informacija kojima smo bombardirane. Previše kontradiktornih informacija, metoda odgoja, prehrane i slično. Mislim da smo izgubile vlastitu intuiciju u masi svega što nam se servira. A uz sve to, svakako ‘momshaming’. Nikako da dođemo u fazu – voli svoje, poštuj tuđe.”

Postporođajna depresija o kojoj se još uvijek nedovoljno priča te nerazumijevanje okoline za isto. I naravno, svima dobro poznati ‘momshaming

Nismo mogle ni zaobići temu koji su gorući problemi s kojima se mame moraju nositi u Hrvatskoj. ”Diskriminacija na radnom mjestu. Čula sam za bezbroj iskustva žena, a i istraživanja su pokazala, kojima nisu produženi ugovori zbog trudnoće, koje su dobile otkaz zbog trudnoće ili kojima je razgovor za posao završio u trenutku kad su rekle da imaju malu djecu.

S druge strane podrška države mamama poduzetnicama je gotovo nikakva. Upravo nam je zato jedna od dražih rubrika na portalu Mama poduzetnica gdje donosimo priče mama koje su uspjele ostvariti vlastiti biznis unatoč brojnim preprekama.

BITI MAMA U HRVATSKOJ

Sonja se osvrnula i na još jednu jako osjetljivu temu. ”Imam dojam da je u Hrvatskoj popularno biti majka – žrtva. Nametnuto nam je da u trenutku kada rodimo – ispunjavamo svoju jedinu i najvažniju biološku ulogu i tu je priči kraj. Mislim da je za dobru mamu potrebno da bude zadovoljna i svojim odlukama i svojim odabirom. Tada ćemo prestati biti žrtve.”

I uistinu, zašto u Hrvatskoj sve mora imati prizvuk patnje i žrtve, što je s onim lijepim stvarima, dobrim stranama majčinstva, općenito što je s pozitivnim stvarima koje se događaju oko nas. Supermame napravile su pomak upravo u tom smjeru.

Mislim da je za dobru mamu potrebno da bude zadovoljna i svojim odlukama i svojim odabirom. Tada ćemo prestati biti žrtve

”Upoznale smo divne žene, iza nas su divni projekti koje smo radile. Izložba u Laubi je bila posebna i zračila je ta pozitivna i snažna ženska energija. Ali, najljepši osjećaj je bio kada smo dobile fotografiju nasmijane djece iz Doma za nezbrinutu djecu i njihov veliki natpis „hvala za vaše darove supermame“.

Pomoći onima u potrebi je zaista najdivniji osjećaj.” komentira Sonja, a Martina dodaje, ”Slažem se, to su definitivno prijateljstva i ljudi koji su zahvaljujući portalu sada dio mog života. Humanitarna akcija koju smo održali u prosincu. Tek je tada sve dobilo pravi smisao.”

Danas se stvari mijenjaju zahvaljući iskrenoj komunikaciji i činjenici da se širi mreža blogera. Žene, mame, više se ne boje govoriti naglas kako se osjećaju. Koliko su na to ustvari utjecali blogovi ”Blogerice svakako imaju važnu ulogu, od savjeta, svojih iskustava, preporuka. Osobno sam puno toga naučila od svih mama koje me prate i s kojima svakodnevno komuniciram, a posebno me čini sretnom dobiti pozitivan feedback žena koje prate moje pustolovine u svijetu majčinstva. Rastemo i učimo se zajedno.” odgovara mi Sonja.

”Mame blogerice danas imaju veliki utjecaj. Sviđa mi se što su pretežno sve mame danas vrlo iskrene i prikazuju majčinstvo onakvim kakvo to zaista je, bez cenzure. Uvijek ti je lakše kad vidiš da netko prolazi kroz iste poteškoće kao i ti i kad znaš da nisi sama u svemu tome.” dodaje Martinom.

Uvijek ti je lakše kad vidiš da netko prolazi kroz iste poteškoće kao i ti i kad znaš da nisi sama u svemu tome

A tome pomaže i redovita komunikacija s čitateljicama među kojima su još uvijek neke od aktualnijih tema dojenje, prestanak dojenja, preživljavanje tantruma, nespavanje i slično. ”I tabu tema – svekrve.”, dodaje Sonja kroz smijeh. ”Mislim da ih najviše muči neispavanost. Svekrve su uvijek tabu tema, a nakon toga odnosi u braku. Definitivno teme o kojima ćemo ove godine pisati na portalu.”, otkriva Martina.

Obje kaže kako su na portal Supermame mame uvijek dobrodošle, a cure uskoro planiraju organizirati i nova druženja diljem Hrvatske, a nadaju se i izvan granica. ”Uvijek primamo nove mame koje imaju volje i dara za pisanje. Teme koje obuhvaćamo su raznolike, mislim da svatko može pronaći kutak za sebe kod Supermama.” za kraj je je rekla Martina.