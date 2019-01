Internet mater ima svoj YouTube kanal nešto više od godinu dana, a svojom prirodnošću nasmijava i osvaja

U moru profila koje svakodnevno pratim ovo ljeto moju je pažnju ukrala Internet mater, čiji me nadimak odmah nasmijao, a onda sam išla istražiti što radi. Popratila sam njezin kanal, krenula s pregledavanjem videa i bilo mi je posve jasno kako ću joj se kad tad javiti da nešto zajedno napravimo. Internet mater ili Margarita Tomić Seiter odgovorila mi je na pitanja, ali i snimila video za Super1, baš u svom stilu.

KAKO JE ZAPRAVO NASTALA INTERNET MATER

“Moja obitelj se voli na taj način da se međusobno zafrkavamo, tko se bolje snađe taj je pobjednik. Naziv Internet mater je zapravo uvreda. Ako se ispravno sjećam, mislim da za ime moram zahvaliti svojoj mami, koja me tijekom trudnoće uporno zvala mater od interneta. Rodom iz Dalmacije, s otoka Hvara, riječ mater se uredno koristi za pojam majke, ali se uvijek izgovori u uvredljivom tonalitetu. Da poznajete moju mamu, znali biste da joj je internet jednako uvredljiva riječ. Razlog tome je to što sam bez obzira na njezine savjete sve odgovore tražila na internetu.”, započinje Margarita.

“Govorila mi je kako mi, moderne pripadnice ‘mameće’ sekte guglamo internet, a tako ništa pametno nećemo naučiti.” kaže Margarita i dodaje kako je generacija njezine mame valjda čitala iz dlana jer literature tada nije postojalo. ”Morala bi ju odvesti na ručak da joj se zahvalim na imenu i na ideji temeljem koje sam razvila ovu ličnost, koju danas ekipa vidi kao #internetmater. Jer #internetmater je zapravo moja mama. Samo je emigrirala na internet”.

VIDEO U KOJEM BRIJE GLAVU PREGLEDAN JE 163 000 PUTA

Njezin YouTube život je posut trnjem i kamenjem. Nije joj bilo lako. Prvo nije imala pojma ni o čemu. Margarita kaže kako nije shvaćala koji format i kakav izričaj se traži, klika i gleda. I dan danas se bori sama sa sobom jer ne želi objavljivati dosadan sadržaj u segmentu obiteljskog života. “Video u kojem sam obrijala glavu meni je bio sasvim običan moment. Napravila sam do tada istu stvar već tri puta, samo sam ovaj put to snimila i stisnula objavi.”

Taj video je bio prvi koji je postao viralan i iznenadio ju je velik broj pozitivnih reakcija gledatelja. Naravno, bilo je tu i negativnih komentara. ”Kao djevojčica bila sam strašno sramežljiva, lijena i povučena. Teško sam prebrodila pubertet i želim pomoći svakoj djevojčici i mladoj ženi da shvati kako fizička ljepota ne dolazi iz valovite kose, umjetnih trepavica i tone pudera. Možeš biti wow i bez kose. Toliko privlačna može biti žena sa samopuzdanjem.”

DVOJE DJECE UZ POSAO OBA RODITELJA TEŠKO JE HENDLATI

Margarita ima dvoje djece – Cvitu i Rudija. ”Cvita je djevojčica dobre naravi, emotivac, glumica i manipulatorica, na tatu je. I moju sestru. Nedavno sam dobila komentar na YouTubeu kako moram malo iskontrolirati Cvitu jer ću imati problema s njom u pubertetu. Sestro, nemaš pojma kolike probleme i znam točno što me čeka jer moja sestra je ista ona.” Vrijeme koje provodi s Cvitom uvijek pažljivo planira i voli da je stalno ispunjeno jer inače ‘strada’. Rudi pak ima 2 godine i milo je dijete. Cvita i on su dosta su različiti.

Dvoje djece uz posao oba roditelja teško je hendlati. “Znam često biti ljubomorna na mame koje ne moraju raditi, koliko vremena imaju za sve obaveze koje ja moram utrpati u dva sata svako popodne. Znam, sram me bilo, ali eto kažem da jesam. Mame su više izložene naporima nego tate, tako je to valjda priroda naložila. Čak i uz ravnomjernu podjelu kućanskih poslova, mama je uvijek mama. Uvijek se ‘mamače’, nikad se ne ‘tatače’ po kući.” Kaže kako se suprug i ona dobro slažu oko djece, premda još nije srela mamu i ženu koja je u potpunosti zadovoljna sa svojim mužem.

KAKO JE OKOLINA PRIHVATILA BLOG

“Ako možete zamisliti onog emojija koji vrti s očima, samo s potpuno bijelim slijepoočnicama. E to je moj suprug. Može se reći da je prihvatio jer još nije pobjegao glavom bez obzira, ali stalno se borimo s mojom potrebom i njegovim neshvaćanjem zašto to radim. Svakim danom je sve lakše i naravno kada vidi feedback ljudi i energiju koju mi to pruža, onda se pretvori u dobrog supruga koji podržava. S njim je vrlo izazovno voditi rasprave. Izgleda da smo si savršen par.”, komentira mi Margarita svoj bračni život.

Ili tjednima ništa ne snima ili ne ispušta kameru iz ruke. Trudi se da svaki video ima neku temu ili poruku, a da nije samo klasični voajerski prozor u njezin dnevni boravak. ”Teme nisu neurokirurugija, i dalje je to samo život jedne mame, ali moram imati neku nit koja veže priču kroz kadrove. Ideje mi padaju na pamet dok vježbam, radim ili spavam i krenem tako silovito u njih da ljudi jednostavno ne znaju što će nego kažu – da.”

Najdraži videi na kanalu su joj njezina dva videa s putovanja u Gruziju. Uživala je radeći ih i svaki put kada ih gleda kaže kako proživi to iskustvo još jednom. To putovanje dalo joj je uvid u novi segment storytellinga i editiranja, nešto za čim konstatno teži, a najteže joj je bilo snimiti video u koje prikazuje kako je izgubila kilograme nakon poroda.

OZBILJAN POSAO PORED YOU TUBE KANALA

Internet mater ima klasičan posao od 8 do 16 sati, zaposlena je u privatnoj tvrtci, a na poslu ne skriva kako obožava blogati i vlogati, baš suprotno i ima veliku podršku svojih kolega. “Dugo se znamo i svi smo već kao obitelj. Jednog dana, kada skupim sve protagoniste i složim tijek misli, iznenadit ću vas s tom pričom.” Veliki joj je izazov uz posao, djecu, kućanske poslove, doktore, van vrtićke aktivnosti i treninge pronaći vremena za snimanje i editiranje. ”Ali kad nešto voliš, onda dišeš za to i nađeš vremena.” zaključuje Margarita.

Poanta Internet mater je ta da ništa nije savršeno, baš suprotno, ona misli i da stalno nešto griješi. “Stalno nešto krivo radim, ili bar mislim da krivo radim. Međutim, vrlo često imam komunikaciju s ženama preko svoji društvnih mreža koje me uvjeravaju u suprotno.”

Zna što ljude koji ju prate veseli, i to je isto ono što veseli i nju samu. “Smijemo se zajedno – meni samoj. Mislim da nam svima treba neki primjer obične mame, bez šminke i frizure i s tonu obaveza. Kako bi se mogli poistovjetiti i natjerati da nešto napravimo od sebe.” Dodaje kako ima i muške fanove, sve redom opscene likove od kojih crpi dozu crnog humora

Za sebe skromno kaže kako nije popularna, no ipak ima svoje vjerne pratitelje. “Prepoznaju me samo klinci u kvartu. Jednom, i ta situacija mi je zaista draga, tijekom šetnje po trgovačkom centru ususret mi je prišla žena mojih godina s kćerkom. Pogledala me ravno u oči i rekla me prati i obožava, te podržava. Ja sam ostala stajati zbunjenog pogleda i crvenih obraza, uz osmijeh od uha do uha, sretna kao dijete u dućanu s bombonima.” prepričava Margarita. A ja mogu samo reći kako je žena bila u pravu, svi trebamo jednu nesavršenu i ovoliko zabavnu mamu.