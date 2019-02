Udahnem tri puta prije izlaska na scenu, kažem si da su ljudi platili kartu i da moram biti najbolja

Super1 vam predstavlja nova lica, ljude koje smo zamijetili i koje bi voljeli da i vi pobliže upoznate. Danas vam predstavljamo mladu glumicu

Ime i prezime: Elizabeta Brodić

Dob: 25

Važno za istaknuti: Glumi Martu u filmu Za ona dobra stara vremena, osvojila je nagradu Zlatnog studija za Novo lice u kazalištu, studentica je Akademije dramskih umjetnosti

Zašto je počela glumiti: Roditelji su me upisali na dramsku u ZKM-u u prvom razredu osnovne. U tom trenutku sam već par godina plesala tamo. Rekla sam im da me na dramskoj tjeraju da nosim imaginarni jastuk i da ne želim tamo ići, tako je i bilo. A onda sam se vratila pred kraj osnovne i ostala do faksa. Kroz srednju sam imala svakakvih ideja. Od novinarstva do psihologije. U trećem razredu sam se odlučila pripremiti ipak za tu akademiju oko koje svi dižu famu i putem shvatila da je to ljubav.

Ne znam, odabrala sam glumu jer mi se činila kao najbolji način da govorim i iznosim svoje stavove kroz tuđe na mjestu gdje ljudi slušaju. Dijametralno suprotno od političara. Nagrada mi jako puno znači prvenstveno jer je nagrada publike. Svaka nagrada je afirmacija rada i truda, ali ova za mene najviše. Svima nama treba potvrda, a evo ja sam ju pod nekim sretnim okolnostima dobila. Još uvijek mi nije jasno kako.

O tome kako je biti mlada glumica na filmu: Teško mi je odgovoriti na ovo pitanje jer je većina glumaca u ovom filmu mlada. Sedam debitanata. Sigurno postoje predrasude, ali ovaj put konkretno, prvi, nije bio problem jer se od tebe ne očekuje puno pa možeš eventualno iznenaditi. Ali iskustvo je bilo predivno, ugodno i kad bi svako bilo takvo to bi bilo predivno.

O ulozi Marte u filmu Za ona dobra stara vremena: Marta je mlada djevojka, mojih godina. Studentica glume, što sam u trenutku snimanja bila i ja. Nismo iste, tako da je ipak trebalo nešto odglumiti, ali ima sličnosti. Ona je slatka cura sa stavom, ne da na sebe i zna što želi. Za razliku od Borne, koji nema pojma do samog kraja.

U trenutku snimanja koje je bilo prije 2 godine, bilo je teško shvatiti njezine stavove pa i odigrati ih. Bila sam na fakultetu, imala 21 godinu i sanjala o ovome što imam danas. U ovom sad trenutku, razmišljam drugačije. Danas mogu lakše opravdati njezine odluke. Imam dečka, radim, zadovoljna sam i jednostavnije bih donijela ozbiljnije životne odluke.

Strahovi na sceni: Nemam konkretnih strahova. Tipa hoću li past, povratiti ili se onesvijesti ali doza treme uvijek postoji. Barem u početku. To je neka ugodna nervoza koja tjera da budeš najbolji. Udahnem tri puta prije izlaska i kažem si da su ljudi platili kartu i da imam bit najbolja

O budućim ciljevima: Trenutno u HNK Varaždin radim na novoj predstavi. Terminus u režiji Tomislava Pavkovića. Igram s kolegama Karlom Mrkšom, partnerom iz filma i Sunčanom Zelenikom Konjević. Ovo ljeto sam snimila epizodu serije u Crnoj Gori i Srbiji, serija Besa koja kreće s emitiranjem u proljeće čini mi se. Dobila sam neke pozive, ali zasad je sve na pozivima. Raditi ću i gledati ćete me, ali o tome u nekom sljedećem razgovoru.