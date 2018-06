Robert Bojanić ima 21 godinu, inače je iz Poreča, trenutno živi u Zagrebu i od nedavno radi u modnoj agenciji Vanje Rupene. Jedini je muški model s narančastom kosom kod nas, a možda ste negdje već čitale nešto o njemu, jer su ga (baš zbog kose) prozvali hrvatskih princem Harryjem pa su ga jedno vrijeme svugdje spominjali. Razgovarale smo s njim

Robert je u početku ušetao kod nas u redakciju mrvicu sramežljivo, nesigurno. Nije baš bio ni pričljiv pa sam morala izvlačiti riječi iz njega prvih dvadesetak minuta. Ali kad je bio red na fotkanju, to je već skroz druga priča.

Bilo je to najprofesionalnije i najbrže fotkanje koje smo imali dosad, modelski. A ovim poslom se ustvari krenuo baviti potpuno slučajno, zbog sestre.

“Sestra mi je prije dvije godine jedan dan samo poslala mail da Elite Model Look traži nova lica. Casting je bio u Arena Centru pa sam jednostavno otišao. Odmah su bili oduševljeni sa mnom i brzo sam ubačen u agenciju. Ali, nikad se prije, iskreno, nisam vidio u modelingu”, priča Robert, koji se prije trenutne karijere osam godina bavio plesom.

Pa ti si dečko, trebaš se baviti nogometom

To je bilo super uspješno, ali i užasno teško razdoblje. “Biti plesač u ovom društvu i još u manjem mjestu nije baš nešto što se očekuje od dječaka. U tom su me periodu jako puno zezali, govorili mi; ‘Pa ti si dečko, trebaš igrati nogomet, a ne plesati…’

Koliko god sam tad bio presretan što se bavim plesom, toliko mi je bilo mučno kad sam se sjetio da se moram vratiti u školu. Svi su me slikali mobitelima, radili grupe na Facebooku gdje bi me omalovažavali. A zbog tog bullyinga sam, na neki način, čak malo i zamrzio ples”, govori.

“Ja sam, što je najgore od svega, kad je sve to krenulo bio tek dijete, imao sam 10 godina, i normalno da mi je bilo užasno teško. Ipak, sad me to sve prošlo i otkad sam se preselio u Zagreb, iskreno, stvarno mi je super”, dodaje.

Jako mi je fora to s princem, nekako se primilo. Ljudi me i dalje zaustavljaju na ulici zbog toga

“Naravno da je to maltretiranje ipak ostavilo i neke posljedice, najviše na samopouzdanje kojeg mi fali”, objašnjava Robert, kojeg su dosta brzo nakon što je došao u Zagreb i krenuo se baviti ovim poslom prozvali hrvatskim Harryjem. To mu je, s druge strane, jako simpatično.

“Jako mi je fora to s princem. Kako su portali puno o tome pisali kad je krenulo, nekako se to primilo. I dalje me ljudi znaju zaustaviti na ulici, u autobusima ili kad me vide i govore mi;

‘Aaaa, ti si onaj Harry.’ Evo baš sad kad sam išao u Milano jedan dečko me malo čudno gledao u busu, pa mi je prišao i pitao me jesam li ja taj slavni hrvatski princ Harry”, prisjetio se.

Kod nas na revijama više vole vidjeti starlete nego modele

Modeling je, kaže, kod nas potpuno druga priča nego vani. “Vani se radi puno, skroz je drugačije. Tu je mnogo manje posla, poneko snimanje koje je obično ujutro ili kakva revija”, objašnjava mi Robert, koji je dosad bio na revijama CroAPorter, BIPA Fashion.hr i još par njih.

I te revije su mu, primjerice, puno draže od fotkanja i poziranja za editorijale, jer je življe, ima publike, a i kao mali je non stop bio na pozornici s plesom pa mu je to prirodnije okruženje, kaže.

Tu je zarada mala, a ljudi na revijama više vole vidjeti poznate osobe i starlete. Vani je priča potpuno drugačija

Od modelinga se kod nas, također dodaje, ne može živjeti. “Zarada je mala, a i ljudi kod nas na revijama više vole vidjeti starlete ili poznate osobe, nego nas profesionalne modele”, priča Robert koji uz ovo radi još jedan posao u jednoj privatnoj tvrtki, ali sanja o odlasku van.

“Vani je modeling pravi posao, dobro plaćen posao i cijenjen posao”, dodaje Robert, koji je već imao i inozemna iskustva. Bio je u Kini, a nedavno i u Milanu. Ispričao nam je kako mu je tamo bilo.

Kina i Milano su bili super

“U Kini smo bili u Guangzhou, gradu koji inače ima oko 15 milijuna stanovnika, i to mi je bilo genijalno iskustvo. U dva mjeseca koliko sam bio tamo puno sam radio, imao sam svoju agenciju, a i ljudi s kojima sam radio bili su prilično zadovoljni sa mnom.

Ja i još tri modela smo bili smješteni u apartmanu, što ti agencija uvijek osigura kad ideš negdje van, i svi smo se jako brzo snašli. Ponašali su se prema meni kao da sam zvijezda, kao da sam Justin Bieber”, sjeća se kroz smijeh.

U Hrvatskoj nas modele ne shvaćaju ozbiljno, misle da smo vješalice za odjeću

“U Milanu smo bili tjedan dana, tamo iza Uskrsa, i to je zapravo bilo samo predstavljanje stranim agencijama. Reakcije su i tamo bile pozitivne, rekli su mi da ne mogu vjerovati da sam iz Hrvatske, mislili su da sam Britanac.

Zapravo, trebao bih se za mjesec dana vratiti, zasad ne za stalno nego samo na kratko, ali nadam se da ću jednom i preseliti”, govori. “Tu u Hrvatskoj nas modele ne shvaćaju ozbiljno. Misle da smo mi, u principu, vješalice i to je to”, dodaje, ali apsolutno ignorira takve komentare.

Negativna iskustva

Nije, ipak, baš sve sjajno. Već je u ovom relativno kratkom vremenu otkako se bavi modelingom imao i prilično nezgodna i negativna iskustva. O njima, kao i o dobrima, otvoreno priča.

“Jednom sam dobio nemoralnu ponudu. To mi je tad užasno teško sjelo i ostalo mi je u jako ružnom sjećanju. Iskreno, nisam očekivao da bi se to ikad moglo dogoditi, a onda kad se dogodilo, samo sam ustao i išetao iz prostorije”, prisjeća se.

Nakon toga ostao je bez agencije, ali da mu se ponovno dogodi slična situacija, reagirao bi potpuno identično, dodaje. “To mi je ustvari bio najbolji mogući potez, sad sam u puno boljoj i kvalitetnijoj agenciji.”

Kako model mora izgledati danas

A kako jedan muški model danas mora izgledati? Agencije danas najviše traže modele koji izgledaju skroz prirodno. Bez previše mišića, prirodan izgled lica, nikakva pretjerivanja. Ali, osim što nema teretane, nema baš ni fast fooda.

“Ja imam dobre gene, pa si tu i tamo mogu priuštiti i nešto nezdravo, ali u principu se treba hraniti pravilno i ne pretjerivati s vježbanjem. Neki lagani kardio ili trbušnjaci eventualno dolaze u obzir”, priča.

Okej, ovako je zapravo vani, to je tamo zabranjeno, kao i alkohol i droga. “Kod nas u Hrvatskoj se možeš i nabildati. Pa zato i uzimaju ljude koji su bili u Big Brotheru i sličnim emisijama za revije, a nas modele se baš i ne cijeni dovoljno”, dodaje.

Susjeda mi je Zdenka Kovačiček i, recimo, ona mi je velika podrška

Iako ga uspoređuju s princom, njegov život baš nije kraljevski. A dani mu izgledaju, pogotovo kad nema snimanja ni revije, dosta uobičajeno.

“Odradim svojih osam sati u firmi, prošetam psa s kojim živim tu u Zagrebu, podružim se sa Zdenkom Kovačiček. Ona mi je susjeda i, recimo, jako velika podrška. Možda ću uskoro biti u njezinom novom spotu, to ćemo još vidjeti”, govori Robert koji bi, osim u spotu, volio odglumiti i u nekoj domaćoj sapunici.