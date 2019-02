U New Yorku je legaliziran pobačaj do šest mjeseci trudnoće. Hrvatska ginekologinja komentira

Guverner savezne države New York, Andrew Cuomo potpisao je zakon kojim se legalizira pobačaj gotovo sve do poroda, točnije, do 24. tjedna trudnoće

Zakon u New Yorku sada definira pobačaj kao ‘temeljno pravo’ koje ima svaka trudna žena, a navode i kako je legalan do 24. tjedna trudnoće ili u svako vrijeme ako je ugrožen život ili zdravlje trudnice. Ovo znači da je pobačaj za žene omogućen do šestog mjeseca trudnoće.

U zakonu je također ukinuta mogućnost da nerođena djeca starija od 24 tjedna budu tretirana kao moguće žrtve ubojstva u nekim slučajevima, a sam abortus je izbačen iz kaznenog zakona. Ujedno, mogu ga raditi i medicinski djelatnici te nije potrebno da, ako se abortus izvodi nakon 20 tjedana, bude nazočan još jedan liječnik kako bi spasio dijete ukoliko preživi abortus.

Cuomo je zbog toga što je pripadnik katoličke crkve naišao na mnoge negativne komentare, a čitava situacija malo je zbunila cijelu javnost. Da podsjetimo, u Hrvatskoj zakon o pobačaju govori da žena ima legalno pravo pobaciti do 10 tjedna nakon začeća. Pitale smo specijalisticu ginekologije i opstetricije prof.dr.sc. Snježanu Škrablin što misli o novom njujorškom zakonu.