Njezina agencija Talia Model uskoro će proslaviti 20 uspješnih godina pa sam popričala s Tihanom o njezinim manekenskim počecima, izborima za Miss Hrvatske, upoznavanju s Naomi Campbell i što je tajna uspješne modeling karijere

Jutro je, nešto prije osam i već me hvata trema zbog intervjua. Ipak se radi o Tihani Harapin Zalepugin, ženi s velikim iskustvom u modnom svijetu koja je mnoge manekenke vinula u zvijezde. Nisam znala što očekivati, ali kad sam konačno stigla na dogovoreno mjesto, Tihana me dočekala s velikim osmijehom i nekom smirenom energijom zbog koje sam odmah vidjela da će ovaj intervju biti vrlo ugodan.

Najpoznatija modna agentica već 20 godina uspješno vodi svoju agenciju Talia model, a ljubav prema modi usadila joj je njezina majka. “Uvijek me nastojala lijepo odjenuti. Kupovala mi je nešto novo za svaku sezonu i usadila mi razmišljanje da je moda vrlo važna”, prisjeća se Tihana.

Model je postala sasvim slučajno

Iako rođena Varaždinka, 1969. se preselila u Zagreb kako bi studirala ekonomiju, ali se nije vidjela u tom zanimanju. “Diplomirala sam u roku, bila sam štreberica, ali moda me više zanimala. Međutim, tad još nisu postojali butici pa mi je mama jednog prijatelja šivala odjeću, što je bilo super, ali uvijek sam maštala o tome da mogu ući u dućan i kupiti ono što mi se sviđa”, priča.

“Prvo sam se zaljubila u haljine Keti (Katarine) Balogh i morala sam ih imati u svim bojama. Što sam više eksperimentirala i promišljala što bih mogla staviti na sebe, tako je rasla i moja ljubav prema modi. Kad sam diplomirala, stjecajem okolnosti upoznala sam Branka Lustiga, a brat njegove supruge, Miljenko Čičak, tada je vodio modnu agenciju. Branko mu je sugerirao da me zaposli kod sebe kao organizatoricu. I tako sam počela raditi u agenciji i klijenti su me stalno pitali zašto ne nosim revije”, kaže mi Tihana koja je tada postala model.

Lagala je o svojoj visini

Sedamdesetih godina postojale su samo dvije modne agencije, Modra koju je vodio Čičak i Udruženje manekena Hrvatske pod vodstvom Regine Jäger, gdje je Tihana počela brusiti modni zanat. Toliko je zavoljela modeling da je u počecima pribjegavala svim mogućim taktikama kako bi se probila. “Lagala sam za visinu. Govorila sam da imam 170, ali sam imala nešto manje. Snimala sam jako puno spotova, kataloge…”, prisjeća se.

“Tekstilna industrija u Hrvatskoj i u ostalim zemljama bila je jako razvijena, a nije bilo puno manekena pa smo imali jako puno posla. Od prvih honorara kupila sam si polovnog Fiću i kompletnu opremu za stan – televizor, gramofon, radio. Nisam toliko trošila na odjeću”, kaže Tihana i priznaje da danas sasvim druga situacija. “Danas mi je šoping mana, zadovoljstvo, radost. Volim jako kupovati, ali onda sam nekako bila štedljivija. Inače sam horoskopska Djevica, a znate što to znači”, govori mi, a ja ju odmah nadopunjujem s epitetima: analitična, promišljena, odgovorna, precizna, na što je potvrdno kimala glavom.

Vodila je karijeru Doris Dragović, Zrinku Tutiću, Maji Bladan

U jednom trenutku osamdesetih godina činilo joj se da se previše pojavljuje na televiziji pa je odlučila zaposliti se. “Uopće nisam imala ideju gdje bih radila jer me zanimala samo scena. No, put me odveo u Koncertnu direkciju Zagreb, odnosno Dvoranu Lisinski gdje sam vodila karijere našim pjevačima i organizirala turneje.

U tom je razdoblju puno surađivala i sa sadašnjim suprugom Sašom Zalepuginom, ali priznaje da se jako dugo nisu uspjeli dovoljno približiti. “Možda je to naše približavanje predugo trajalo, ali sve se posložilo onda kada je trebalo. Od 1988. smo službeno zajedno”, sjeća se.

Radila sam i na organizaciji Eurosonga, vodila PR Zagrebačkoj filharmoniji i onda sam dobila ponudu za rad u direkciji Miss Hrvatske”, priča Tihana. Tih pet godina, dodaje, smatra vrlo uspješnim razdobljem jer je pokazala što zna o ljepoti, modelingu i organizaciji. Nakon Miss Hrvatske odlučila sabrati sve što je naučila na sceni i iza nje i tako je nastala Talia model.

Zašto baš Talia? Jedna numerologinja mi je davno rekla da bih bila puno sretnija u životu da se zovem Talia, a ne Tihana. Ipak volim svoje ime, ali ovo me kopkalo pa sam agenciju nazvala Talia.

Kao u svakom poslu, Tihana se u tih 20 godina rada u agenciji susrela s mnogim problemima, za koje kaže da su uvijek isti. “Najveći je problem konkurencija koja misli da je bolja od vas pa nagovara djevojke da prijeđu u drugu agenciju. Ali kroz godine sam naučila da nije zapravo važno tko vodi model, nego kako je pripremio tu djevojku i kako će se ona pokazati pred klijentom.

Osoba koja mijenja agencije ostavlja dojam nesigurne osobe i često misli da su agenti krivi što ona ne dobiva poslove i što nije tražena među klijentima. Agenti samo pripremaju modele, uče ih pravilno hodati po pisti, pozirati, predstaviti se. Čak nekada i tokom revija djevojkama pišem poruke: “Odlična si, ali nemoj mahati desnom rukom, spusti ili digni glavu i slično”, napominje.

Dečki često djevojkama brane da idu na revije

Drugi veliki problem je ljubomora koja se javlja kod dečkiju. “Jako puno sam puta doživjela da nekoj djevojci dečko ne dopušta da ide na revije. To nije ljubav. Što, za pet godina će braniti da ide s frendicama na kavu? Ona misli da on nju voli, ali zapravo je posesivan”, kaže.

Djevojke joj se nakon nekog perioda često vraćaju i mole me da ih primi natrag. “Često ne shvaćaju ono što im kažem na prvom, drugom ili trećem sastanku pa mora proći neko vrijeme dok same ne shvate što su si dopuštale.”

Također, nekada je problem i odrastanje. “U pubertetu se događaju mnoge promjene i naučila sam da je bolje pustiti djevojku da malo sazrije. Ne mora značiti da će visoka, vitka 14-godišnjakinja lijepog tena biti takva i sa 16 godina. Uvijek kažem ako mislim da netko nije za pistu.”

Fizička ljepota nije dovoljna za uspjeh u manekenstvu

Osim visine i vitke građe, Tihana kaže da je za uspjeh u modelingu važna neobičnost i energija kojom osoba zrači. “Baš sam neki dan imala casting i promatrala sam kako moje djevojke ulaze u prostor. Neke odmah pojedu sva četiri zida sa stavom “ja sam ušla, pogledajte me”, a neke su stidljive, povučene, a tako će definitivno teško doći do klijenta.

Modeling utječe na razvoj djevojke i kao osobe te gradi njezino samopouzdanje i sigurnost, što će svakoj jako dobro doći u životu. Naravno, za sve postoji granica pa uobraženost i bahatost ne toleriram”, objašnjava.

Od modelinga se u Hrvatskoj teško zarađuje

Iako izgleda kao glamurozan posao, modeling je vrlo naporan i zahtjevan, a kod nas se od njega, napominje Tihana, ne može živjeti. ” Djevojke uspješno balansiraju školu, odnosno fakultet s modelingom i uvijek im kažem da je škola na prvom mjestu, ali isto tako ih potičem da se ostvare u inozemstvu. Modeling nije zanimanje za cijeli život jer je vijek trajanja modela kratak.

Vani je drukčija priča, ali plaća modela je tijekom vremena školovanja čisto neki džeparac da se popravi kućni budžet. Inozemne agencije su strože po pitanju izgleda, među kojima prednjači Pariz. Tamo ne dopuštaju bokove veće od 89 centimetara niti visinu manju od 189 centimetara. To jednostavno tako funkcionira, mi agenti ne diktiramo kako model mora izgledati, nego dizajneri, modni urednici i stilisti. Mi se samo prilagođavamo”, kaže.

Zbog Lejle Filipović sam otvorila vlastitu agenciju

Izbor za Miss Hrvatske nekada smo redovito pratili preko malih ekrana, a upravo je Tihana zaslužna za zlatno doba tog nekada spektakularnog događaja. Međutim, lokalni organizatori po županijama često su joj pravili probleme. “Sjećam se borbe za Branku Bebić koju sam lobirala za Dubrovačku-neretvansku županiju. Kada smo došli u Dubrovnik, lokalni organizator već je imao svoju zvijezdu, ali sam bila uporna i Branka je 1994. postala Miss Hrvatske. Puno sam živaca potrošila na te izbore, ali većinom je bilo pozitivnih šokova”, prisjeća se Tihana.

Osim Branke, Tihana je svojim oštrim okom otkrila i Anicu Martinović, Anđu Marić, Vanju Rupenu i Lejlu Filipović ex. Šehović, za koju se veže jedan od najvećih skandala u povijesti Miss Hrvatske.

Naime, Lejla je muslimanskog podrijetla, što je predstavljalo problem, a direkcija je dobila nalog da joj oduzme titulu. Za Tihanu je to bio prijelomni trenutak u karijeri. “Nikada neću zaboraviti kako sam s Lejlom izašla na ulicu, obje smo bile u šoku i onda sam shvatila da s tim ljudima više ne želim raditi. Nisu mi dali riječ, ali sam ustala i rekla: Ok, ja odlazim iz ove direkcije”, kaže. To je bio jedan od onih negativnih šokova koji je doveo do nečeg pozitivnog – otvaranja vlastite agencije.

Znala sam da će Kristina biti zvijezda

Što se tiče današnjih djevojaka u agenciji, vrlo je ponosna na Valeriju Šestić, Anitu Dujić, Petru Friganović, Anu Vuljević, Emu Kovač, baš kao i na bivšu manekenku Kristinu Šalinović, koja danas ima vlastiti frizerski salon.

“Izuzetno sam ponosna na nju, pogotovo na naš početak. Prije pet, šest godina naletjela sam na nju u garderobi gdje je sjedila na podu s nekom tugom na licu. Pitala sam ju što se dogodilo, na što mi je rekla da joj je dizajnerica otkazala reviju. Tada nije još imala ugovor s ijednom agencijom pa sam joj rekla da je moja. Uzela sam ju za ruku, dovela kod dizajnera i te je večeri nosila čak dvije revije.

Kristina je sat vremena vježbala hodanje u užasno visokim petama. Tad sam shvatila da će daleko dogurati.

“Nije još bila sigurna u hodu i na brzinu sam joj pokazala kako bi trebala hodati. Da ste vi vidjeli tu upornost! Ona je sat vremena u backstageu vježbala hodanje u užasno visokim petama. Tad sam shvatila da će otići jako daleko, a tako se i dogodilo”, govori mi Tihana o prvoj Hrvatici koja je zasjala na naslovnici talijanskog Voguea.

Modefest i Modagram neće se više ponoviti

S obzirom da se danas mnoge žene ugledaju na modne blogerice, zanimalo me prati li i Tihana. “Ima ih par koje su mjerodavne, ali puno je onih koje se jednog dana probude i odluče pisati o modi. Modno novinarstvo teško da će imati novu Anu Lendvaj. Ona je svaku kolekciju osobno pogledala u backstageu, popipala materijal, dala svoje mišljenje i bila je vrlo objektivna. Jako mi je žao što nije uspjela napisati knjigu o povijesti hrvatske mode”, priča.

A povijest hrvatske mode, dodaje Tihana, malo tko poznaje. “Jože Čuček sredinom 70-ih stvorio je Modefest na kojem su se okupljali svjetski dizajneri, a 80-ih je bio aktualan Modagram s Vesnom Muhić, Davorom Klarićem i Tončijem Vladislavićem. Radili su fenomenalne stvari i među prvima su imali zapadni pristup modi. Jako dugo nakon toga nije bilo ničega, onda se 2003. pojavio Viktor Drago koji je osmislio Cro A Porter, kasnije Vinko Filipić s Fashion.hr.-om i Sarah Suzy Jospiović s Fashion weekom.”

Upoznala je i Naomi Campbell

Karijera modela i modne agentice donijela joj je puno lijepih putovanja, od kojih najradije izdvaja put u Kolumbiju 2001. s Anitom Dujić na Svjetski izbor miss turizma. “Tamo smo došle same, bez novaca, bez lobiranja i Anita je svejedno pobijedila. Čak je pred žirijem pričala na španjolskom koji nikada prije nije učila, znala ga je samo preko sapunica”, sjeća se.

Na putovanju u Sun City upoznala je slavne Chanel Iman i Naomi Campbell, koja joj je ostala u lijepom sjećanju, iako, priznaje Tihana, djelovala joj je dosta bahato. “Jedan dan odmarala sam se na bazenu i vidjela Naomi kako mi prilazi. Skupila sam hrabrost i prva joj prišla. Čak me i zagrlila, prozborile smo par riječi i slikale se zajedno. Vrlo me ugodno iznenadila”, priča.

Otkrila je zašto je stalno u crnom

Tihana je prepoznatljiva po osebujnom stilu koji voli nazivati kombinacijom klasike i avangarde. “Jako volim asimetrične krojeve, a crno mi dopušta da se igram s detaljima u drugim bojama, baš kao prava Djevica. Možda sam dosadna s crnom bojom, ali nisam u krojevima. Uz crnu ili bijelu boju odmah znam što ću odabrati od cipela torbe ili nakita”, kaže i dodaje da od naših dizajnera jako voli Charlie Dizajn, Xeniu Dizajn, Ivonu Martinko i Link Ogi Antunac.

Iako voli dizajnersku odjeću, ne robuje brendovima i smatra da se stil može imati i bez skupih krpica. “Može se izgraditi, ali treba slušati dobronamjerne kritike. Moj Saša je također dobar kritičar. Redovito ga pitam mogu li u nekoj kombinaciji van pa mi vrlo iskreno kaže što misli i na tome sam mu zahvalna”, kaže i priznaje mi da se ne voli previše otkrivati. Čak ni u mlađim danima nije voljela isticati tijelo, već samo kosu i oči.

Često me ljudi moje generacije pitaju kad ću u penziju pa ih pitam zašto bih morala u penziju? Želim i volim raditi

Kroz cijelu Tihaninu karijeru i život bilo je puno uspjeha i radosti, ali i padova, razočaranja, čak i izdaja i velikih tuga. “Rano sam ostala bez mame i tate, ali sve me to izgradilo. Mogu reći da sam tijekom godina jako puno naučila, sada sam puno zrelija, pametnija i smirenija nego što sam bila prije 20 godina. Nadam se da ću za pet godina biti još mudrija”, kaže mi kroz smijeh.

“Svaki dan moraš učiti. Ne možeš reći ‘e sad mi je dosta’. Često me ljudi moje generacije pitaju kad ću u penziju pa ih pitam zašto bih morala u penziju? Želim i volim raditi. Nas sve koči ego i strah od promjene, konformizam. Treba imati petlje i krenuti. Nije jednostavno, ali je nužno”, objašnjava.

I za kraj, svima je poručila nešto vrlo važno: “Odjeća ne čini čovjeka, toga se i dan danas držim, ali ono što nosimo jako puno govori o nama. Najvažnije je da se dobro osjećate u svojoj koži i zračite pozitivnom energijom. Svemir će se uvijek pobrinuti da vas stavi tamo gdje ste najpotrebiji, samo treba znati iskoristiti priliku koja vam se nudi”, zaključuje Tihana s iskrom u očima i velikim osmijehom na licu.