Mladi Riječani pokrenuli divnu akciju izrade vlasulja za oboljelu djecu. Jutros smo se čule s njima

Sara Varljen i Tin Vučković, studenti Medicinskog fakulteta u Rijeci, pokrenuli su akciju za djecu koja su zbog bolesti izgubila kosu

Ako ste ikad imali razgovor s nekim tko je prošao bolest zbog kojeg je izgubio ili izgubila kosu, onda znate koliko je u Hrvatskoj teško pronaći lijepu i povoljnu vlasulju. Dok se za kupnju umjetne vlasulje s kratkim vlaknom može dobiti doznaka HZZO-a na iznos od 380 kuna (koji ne pokriva punu cijenu umjetne vlasulje), raspon cijena za periku od prave kose se kreće od 4 tisuće do 18 tisuća kuna. I dalje ćete teško pronaći da vam u potpunosti odgovara.

Studenti medicine u Rijeci odlučili su stati na kraj upravo ovom problemu i pokrenuli projekt KosaRi u sklopu kojeg je organizirana humanitarna akcija darivanja kose djeci oboljeloj od malignih i autonomnih bolesti, ali i edukativne radionice s kojima se nastoji podići svijest o bolestima koje uzrokuju gubitak kose, stavljajući poseban naglasak na mentalne aspekte, posljedice i opasnosti. Razgovarala sam sa Sarom Varljen o cijeloj ideji i kako se sve odvija za sada.

”Cijela priča krenula je od razgovora s mojom prijateljicom iz Rumunjske, koja je ranije organizirala humanitarnu akciju ovakvog tipa. Inspirirala me da tako nešto napravim i u Hrvatskoj, pa smo Tin i ja krenuli raditi plan te osim humanitarne akcije osmislili cijeli projekt, uz detaljan plan aktivnosti koje ga prate.” započinje Sara.

U HRVATSKOJ NE POSTOJI OBRT KOJI IZRAĐUJE VLASULJE

“Prvo smo istražili koliko je ta aktivnost uopće razvijena kod nas i kolika je potreba za time i saznali da u Hrvatskoj svake godine ima 189 novooboljele djece koje imaju potrebu za vlasuljom, te došli do zaključka da u Hrvatskoj ne postoji obrt ni tvrtka koja izrađuje vlasulje.

U Hrvatskoj svake godine ima 189 novooboljele djece koje imaju potrebu za vlasuljom, a ne postoji obrt ni tvrtka koja ih izrađuje

Onda smo krenuli dalje, a kako smo pustili vijest da prikupljamo kosu za oboljelu djecu, stigle su nam donacije. Javila se vlasuljarka iz Zagreba, a Riječko sveučilište pomoglo je s natječajem za dodjelu financija. Hrvatska banka za obnovu i razvoj donirala je deset tisuća kuna, a uključila se i Udruga Krijesnica koja je razradila kriterije prema kojima će se ubuduće definirati liste djece koje trebaju vlasulje.”

VLASULJA, ALI I ŽIVOT OBOLJELIH U DRUŠTVU

“Osim nabavke vlasulja cilj nam je osvijestiti ljude o bolesti, o tome kako živjeti s njom i uklopiti se u društvo, zato planiramo organizirati filmske večeri, edukativne radionice, humanitarne pub kvizove.”, rekla je Sara kojoj je velika želja specijalizirati psihijatriju. “Želja nam je pokrenuti glas i skrenuti pažnju na sve posljedice bolesti i potrebu za elementarnim.”

Želja nam je pokrenuti glas i skrenuti pažnju na sve posljedice bolesti i potrebu za elementarnim

Često ih pitaju zašto je bitno da je vlasulja od prave kose, na što Sara odgovara da kod nekih oblika leukemije, ali i alopecije može doći do iritacije kože umjetnim materijalima. “Poznajem curu koja boluje od alopecije i godišnje promijeni čak do 6 vlasulja od umjetne kose.” Prikupili su novac za dvije perike i tako pomogli dvjema oboljelim djevojčicama koje su na liječenju u Zagrebu, no ovo je tek početak. Sara Vrljan i Tin Vučković su definitivno ljudi kakve ovaj svijet treba.

Sara i Tin barem za početak žele pomoći dvadesetero djece, s humanitarnom akcijom ‘Dare to share’, a izrađene perike će se nakon što ih djeca prerastu moći korisiti za drugu potrebitu djecu. Za sada sve informacije možete pronaći na Facebook stranici projekta KosaRi, putem koje se možete i uključiti u ovaj hvalevrijedan projekt, a za prvih 10 dobrovoljnih darivatelja kose osigurane su i majice s natpisom ”Ja sam se usudio – sada je red na tebi!”. Samo za informaciju, da bi mogli donirati kosu, ona mora biti duga 15 centimetara, ovdje možete pronaći i cijeli vodič.