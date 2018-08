Modne dizajnerice, PR stručnjakinje, fitness trenerice, sve smo ih pitale isto pitanje. Evo odgovora

Što to uspješni i produktivni ljudi rade da su toliko uspješni i produktivni? Sigurno imaju neku tajnu. Bude se u 5 ujutro? Vježbaju prije posla? Rade cijeli dan? Kako im uspijeva? Brojna istraživanja koja su dosad provedena među onim najuspješnijim ljudima u poslovnom svijetu pokazala su da najproduktivniji ljudi imaju neke slične obrasce ponašanja koji im pomažu da ostanu uspješni.

Recimo, obavezno svako jutro jedu doručak i obavezno naprave nešto dobro za sebe svaki dan do podneva. Mi smo odlučile te teorije provjeriti kod naših produktivnih i uspješnih žena iz svijeta businessa, sporta i mode. Ovo one svaki dan naprave do podneva i to im, kažu, pomaže da svoj uspjeh drže na nivou.

Elizabeta Penić, vlasnica PR agencije Lollipop

“Ja obožavam jutra. Najdraži su mi dio dana. Budim se dosta rano, oko šest, pola sedam. Moj sin ide u osnovnu školu i jako mi je važno da jutro započne bez stresa i jurnjave. Prvo prošećem Lolicu, našeg najdražeg psića, a onda slijedi omiljeni ritual koji prakticiram godinama. Kuha se turska kava i cijede naranče. Cijela kuća miriše poznatim jutarnjim mirisima, osjećaj je proustovski ugodan i poznat, jako to volim. To je vrijeme za mene, pola sata mira i tišine kada pijuckam kavu i čitam knjigu. Čitanje je moj najdraži hobi i zato je početi dan s nečim što voliš toliko dobar osjećaj.

Doručak, spremanje za školu, nije još ni 8 sati, a ja sam super razbuđena i spremna za novi dan. Dva puta tjedno idem na jutarnji trening fitnessa od 8 do 9. Odličan osjećaj, pun energije. Vodim vlastiti posao, PR agenciju Lollipop komunikacije, tako da nemam stresa oko dolaska u ured u određeno vrijeme, velika je to privilegija, moram priznati. Zato ujutro radim ono što najviše volim i ono što je ujedno i najteže – pišem i planiram kreativne kampanje. Tako da oko podne završavam najvažniji dio posla za taj dan, a onda tek slijede mailovi, sastanci, birokratski poslovi.”

Anamarija Brkić, vlasnica brenda A’marie

“Novi dan uvijek započinjem hidratacijom koja uvijek uključuje ispijanje zelenog čaja, nakon čega slijedi meditacija i vježbanje. To mi je postalo neophodno za kvalitetan početak dana. Nako toga pripremam bogati doručak. On mi je glavni pogon za sve kasnije što slijedi u danu.

Nakon doručka krećem s pregledom mailova, rokovnika u kojem pregledavam što je taj dan u planu, što prioritetno moram riješiti, a onda korigiram i nadopunjujem eventualne nove obveze i termine. Svakako obavljam i par telefonskih poziva sa svojim glavnim suradnicima unutar tima, a nakon tog “basica” i ukoliko mi obveze dopuste, nekoliko dana u tjednu odlazim i na trening. Najkasnije do 10 sati sam već u svom proizvodnom pogonu.”

Gordana Puhelek, vlasnica tvrtke Mikronis

“Meni je prije svega najvažnije da se dobro i kvalitetno naspavam, zatim da se što ranije probudim. Ako imam nešto bitno obaviti u toku radnog dana, to je prvo što obavim. Dan mi je obično isplaniran i vrlo često neki neplanirani emailovi, neočekivani sastanci taj plan malo naruše, ali pokušavam ostati fokusirana da riješim ono što mi je važno i tome se prilagođavam. Emailove kojih uvijek imam mnogo, čitam na način da čitam „subject“ i na važne odgovaram, one manje važne ostavljam za kraj dana jer ne želim da mi oduzmu puno vremena. Kroz razgovor sa svojim zaposlenicima dolazim do mnogo informacija, a tu su i različiti neobavezni razgovori koji nas barem malo resetiraju od svakodnevnih problema koje trebamo riješiti.

Budući da smo relativno mala firma i da se svi međusobno poznajemo, poznajemo i čitave obitelji i kada npr. nekog pitate kako je mama (jer znate da je bolesna) onda tek shvatite koliki je teret koji netko nosi na svojim leđima, a vjerujem da je drugoj strani uvijek drago što postavite takvo pitanje jer na neki način brinete za tu osobu. I uvijek me veseli kada nekome mogu da bilo koji način pomoći, to su različite sitnice ali čine čuda. Mislim da je najvažnije od svega stvarati ugodnu atmosferu i biti čovjek koji može osjetiti ljude i posao, biti pozitivan i ljubazan.

I lijepim riječima možete puno toga napraviti jer nažalost svi smo danas već umorni i iscrpljeni od grubih riječi, nepravde kojoj smo nažalost svakodnevno izloženi. Lijepim riječima budimo u nekim ljudima ono dobro u njima što su negdje sakrili braneći se od surove svakodnevnice. Kad pokušavate stvarati takvu atmosferu sebi donosite mir, koji vam omogućuje da uvijek dobro promislite što radite i često vam pomaže da donesete ispravne odluke, a to je ključ uspjeha.”

Manuela Šola, vlasnica Komunikacijskog laboratorija

“Kada bih se mogla probuditi i započeti dan meditacijom i knjigom u 5 ujutro, bila bih najsretnija. Ali nije tako, što se mene tiče ta rutina ipak ostaje za neka posebna bića. Moja je malo prizemnija i realnija Neka uobičajena rutina je buđenje u 7, osobna higijena i spremanje za posao do 7:30 i, ako mi raspored dozvoljava, brzi doručak doma. Ako ne, onda je to doručak na putu do agencije. Radni dan najčešće započinjem oko 8:00 provjeravanjem mailova, provjeravanjem taskova i rasporeda, i iza 9 mi najčešće počinju sastanci koji traju nekad i cijeli dan. Da bi mi dan protekao što bolje i učinkovitije, trudim se jesti što kvalitetnije, spavati dovoljno i piti puno vode te koristiti sve moguće alate za dobru organizaciju rasporeda i obaveza.”

Marija Meglaj, vlasnica tvrtke Anzotica Cosmetics

Najvažnije mi je jutro započeti dobrom organizacijom i planiranjem za taj dan, ali i za ostale dane u tjednu. Zato se budim dosta rano, obično oko 6:30-7:00 sati i prvo brzinski pogledam mailove i vijesti. Nakon toga odem u 30-minutnu šetnju koju iskoristim da malo razmislim što me sve čeka taj dan. Nastojim ga što bolje i efikasnije isplanirati, pa napravim u glavi „to do“ listu, koju po povratku kući, prenesem u svoj planer. Zatim obavezno doručkujem, a tijekom doručka odrađujem i prve najhitnije zadatke, mailove i telefonske pozive.

Općenito, sve važnije zadatke i sastanke uvijek nastojim odraditi prije podne, a sve ostalo ostavljam za poslije podne. Pauzu za ručak imam oko 12, koju onda iskoristim ujedno za odmor od prije podnevnih zadataka ali i za planiranje poslije podnevnih. Za mene je ovakav sistematičan način rada pola obavljenog posla, i pomaže mi sa uspijem sve odraditi brzo i efikasno. A za slučaj kada i iskrsnu neplanirane stvari i problemi, na ovaj način rada puno mi je lakše držati sve pod kontrolom i ostati produktivan.”

Ksenija Vrbanić, vlasnica brenda XENIA-DESIGN

“Točno je da većina prijepodneva protekne u organiziranom vremenu. Moja prijepodneva se dijele na ona kada sam u bazi, odnosno dizajn centru na Xajpi i na ona kada sam na poslovnim putovanjima po svijetu. Moja jutra započinju doručkom koji se sastoji od 4 stvari. Bio-knusperbrot s ABC sirom i chia sjemenkama i uz to turska kava s rižinim mlijekom. I tako već nekoliko godina na preporuku nutricionista. Zimi nadopunjujem s kuhanom kašom od nekoliko vrsta žitarica i suhim voćem. Nikada ne izlazim iz kuće bez doručka, pa makar to bilo i 3 ujutro, prije puta. Otprilike to traje jedan sat. Na posao dolazim točno u 8. Pripremim svoju prvu litru vode s limunom koju pijem tijekom dana. Nakon pregleda mailova započinju koordinacije s svim odjelima koji su u lancu proizvodnje.

Dizajn, konstrukcija, krojnica, priprema, šivaona, kontrola, skladište materijala, skladište gotove robe,distribucija, izvoz, maloprodaja,financije i održavanje. Do podneva uspijem sa svima prokomentirati protekli dan i dogovoriti plan za idući. Usklađenost i informiranost u svim područjima je vrlo važno kako bi se moglo reagirati u svakom trenutku ako je potrebna neka promjena plana. To se vrlo često događa jer je takva priroda posla. Uvijek moramo biti spremni na promjene i reorganizaciju procesa. Oko 11.30 vrijeme je za jelo. To je obično juha od povrća ili miso. Imamo mogućnost kuhanja na poslu jer je tako organizirani prostor. Za kuhanje mi je potrebno 15 minuta. I tako svaki dan. A kada sam na putu, ostaje navika doručka, a sve drugo prema obavezama pojedinog događaja koji su većinom cjelodnevni do kasno u noć.”

Alis Marić, osnivačica brenda ‘Čitaj knjigu’

“Ujutro sam najproduktivnija i najbrža. Ako ne ustanem rano i ne odradim sve ono što sam naumila toga dana obično dan ne završi dobro. Što za mene znači rano? Ne poslije 7h. Ako se probudim ranije onda čitam u krevetu. Čitanje je naime moj posao (iz snova). Volim rituale i mislim da su oni jako važni za dobro funkcioniranje i zdravlje. Ne spavam više od 5 sati na noć. To mi je dovoljno. Ujutro prvo popijem nekoliko čaša mlake vode s limunom ili soda bikarbonom + tabletu za imunitet. Nakon toga napravim krevete, pospremim ono osnovno, ako je nešto ostalo od dana prije I onda krenem vježbati svoje joga vježbe za kičmu i noge, 15-ak minuta.

Nakon toga skuham kavu i sjedam raditi jutarnje postove za moje blogove, facebook i instagram stranice. Usput pregledavam novosti, fotkam knjige, čitam neke posebno motivirajuće knjige i vadim citate. Uglavno radim na sebi i na taj način činim svoj dan koji me čeka pozitivnim i uspješnim. Jako su važne misli kojima oblikujete dan. Ta kavica ne traje dulje od 1h. Slijedi tuširanje i brzinsko uređivanje. Nakon toga pripremam ručak. Priprema ne traje dulje od pola sata. Obično već rano ujutro pristavim juhu, ili nešto što se mora malo dulje kuhati u ekspres loncu, na taj način dobivam na vremenu.

Nakon priprema za ručak idem na dogovorene sastanke, ili obavljam nabave, ili neke druge zadatke. A svo vrijeme sam online i pišem statuse, tekstove, razvijam nove ideje, pišem mailove. Kao i ovaj sada na primjer. Sve u svemu je jako važno imati dobro posložen dan, biti disciplinirana i ne gubiti vrijeme na telefonske razgovore bez smisla, na kavice, na cigarete ili na neki prazni hod. Toga kod mene nema. Sve je u minutu planirano i u glavi vizualizirano. Od ničega ne pravim katedralu. Ono što se mora ne treba odlagati i treba svaki dan dobro posložiti prioritete.”

Nikolina Dianežević, fitness trenerica i food blogerica

“Moj dan počinje oko 8 sati. Ne volim se buditi ranije od toga, budući da sam više noćna ptica i nešto kasnije liježem – a moram odraditi beauty sleep od barem 7 sati. S obzirom na freelancersku prirodu svog posla i rad od kuće, imam mogućnost i slobodu kreiranja vlastitog radnog vremena, što mi je uvijek bio jedan od ciljeva – naime, nikad se nisam vidjela na “uredskom od 8-16” poslu. Samim time moji dani kreću prilično opušteno. Jutarnji alarm na mobitelu mi je prestao biti stres, više podsjetnik da bi se uskoro trebalo dići. Moj pravi “alarm za buđenje” su sunce koje prodire kroz prozore te moj psić Harley koji me svako jutro svojim pogledom i maženjem podsjeti koja sam sretnica što imam takvo preslatko biće kraj sebe – s njim dan ne može loše početi.

Nakon što se oboje probudimo, prvo obavimo šetnjicu i uživamo u jutarnjim zrakama sunca. Zatim dolazimo u stan, palimo laptop i puštamo najdražu glazbu te u opuštenoj atmosferi slijedi obavezno kuhanje doručka kojeg nikad ne preskačem. Mogu reći da je doručak moj najdraži obrok u danu bez kojeg ne mogu. To je uvijek nešto zdravo i hranjivo što će mi dati kvalitetne energije i nutrijenata za još jedan dan preda mnom – zobena kašica s voćem, chia puding, zdravija verzija palačinki, ili pak jaja s povrćem. Nakon doručka obavezna je kavica. Uz kavicu obično čitam neku knjigu ili jednostavno slušam glazbu. Oko 9 krećem s poslom, obično prvo provjeravajući mailove i planirajući objave na svojim i poslovnim profilima na društvenim mrežama.

Dan prije najčešće složim raspored recepata i videorecepata koje ću snimati sljedeći dan, tako da sam i tu reducirala stres jer znam što mi je činiti. Nije uvijek bilo tako, ali posložila sam si (poslovni) život tako da je stres reduciran čim više moguće. Kao što rekoh, radim od doma. Moj psić je samnom cijeli dan, zajedno kuhamo, snimamo, fotografiramo i ponekad zaplešemo kad na radiju krene neka dobra pjesma… Rekla bih da je za uspjeh i produktivnost najbitnije da uživamo u onome što radimo. Da poradimo na tome da stres reduciramo na minimum, u čemu itekako pomaže organiziranost i pozitivno radno okruženje. I obavezno, ako moram nabrojiti par stvari radi kojih su moja jutra lijepa i pozitivna, rekla bih: šetnja sa psom, zdrav hranjiv doručak, kava i dobra glazba.”