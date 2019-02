Stjuardesa koja živi u Dubaiju za nas je tjedan dana vodila financijski dnevnik

U ovotjednom izdanju financije je zapisivala mlada stjuardesa iz Zagreba

Zanimanje: kabinsko osoblje jedno bliskoistočne kompanije

Dob: 26 godina

Lokacija: Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati

Prosječna primanja: između 14000 do 18 500 kuna (ovisi o broju sati letenja)

MJESEČNI TROŠKOVI

Mjesečni fiksni troškovi: internet 126 aed =221,85 kuna

Mobitel: 110 aed=193 kune

Manikura i pedikura: 267 aed=470,10 kuna

Životno osiguranje: 648 HRK mjesečno (plaćam polugodišnje)

Face card kartica za popuste u Dubaiju: 25aed =44 kune

Platinum kartica za popuste: 30 aed=52,82 kune

Ostale režije i stanarina uključene u ugovor tako da je to besplatno.

PRVI DAN – SUBOTA

10:00 – Danas imam slobodan i odlazim na izletu u Umm Al Quwain, jedan od emirata. Ovo su zapravo jedini dani kada trošim neke novce jer inače uglavnom sve imam plaćeno u avionu.

11:00 – Ne plaćam doručak jer sam hranu ranije kupila, uzimamo rent a car. Plaćam 119 kuna (68 aed), a prijateljica je platila gorivo.

12:00 – Kupujem sitnice za grickanje i vodu, 47 aed = 82,75 kune dvije boce vode, dvije boce energetskog napitka, Pringless, Safari (još jedna vrsta čipsa) i dva paketića grožđa. Plaćam ulaz na plažu 50 aed = 88,03 kuna

14:00 – Prijateljica me častila ručkom, kasnije plaćam 28 aed = 49,30 kuna za kolač koji smo podijelile

18:00 – Odlazimo na piće. Plaćam 84 aed =147,90 kuna pomfrit, banana muffin i karak čaj te cappucino

Dnevni total: 486,98 kuna

DRUGI DAN – NEDJELJA

08:00 – Doručkujem hranu koju sam već ranije kupila tako da ništa dodatno ne trošim.

12:00 – Ručam chicken peanut satay za 38 aed = 66,90 kuna. Uzimam i napolitanke prije leta na automatu za 7 aed = 12,36 kuna

13:00 – Odlazim na let za Munchen, sve je plaćeno u zrakoplovu pa ponovno nemam dodatni trošak.

Dnevni total: 82,26 kuna

TREĆI DAN – PONEDJELJAK

09:00 – Stižem u hotel u Munchenu. S obzirom na to da je let dugo trajao, premda je jutro odlučim prespavati veći dio dana.

16:00 – Budim se pomalo gladna pa odlazim u supermarket po nekoliko namirnica i trošim 49,53 eura = 366,89 kuna.

18:00 – U hotelu ništa ne trošim pod svojih novaca jer sam sve namirnice za večeru kupila. Ponovno se vraćamo za Dubai.

Dnevni total: 366,89 kuna

TREĆI DAN – UTORAK

21:00 – Čitav dan provodim u zrakoplovu i stižemo tek oko 21 sat. Jela sam u avionu, a tek kasnije u Dubaiu pojedem par snackova koje već imam od prije u svom frižideru.

Dnevni total: 0 kuna

ČETVRTI DAN – SRIJEDA

11:00 – Čitavo jutro sam u pripremama za let i nemam nikakve troškove.

12:00 – Jedem doručak od namirnica koje već imam u sobi. Uzimam kroasan prije leta za Osaku kao snack. Plaćam 6 aed = 10,56 kuna. Ostatak dana jedem u zrakoplovu i nemam nikakve dodatne troškove.

Dnevni total: 10,56 kuna

PETI DAN – ČETVRTAK

20:00 – Stižem u Japan i ne izlazim iz hotela jer je već kasno i baš mi se ne da. Naručujem room service za 2000 japanskih jena, što je oko 118,90 kuna.

Dnevni total: 118,90 kuna

ŠESTI DAN – PETAK

10:00 – Dio dana imam vremena provesti u Japanu pa trošim oko 6000 jena = 354,26 kuna na prijevoz do Fushimi Inari Shrine u Kyotu i Arashiyjama Bamboo grove. Hranu preko dana plaćam oko 3000 jena što je oko 176,67 kuna.

Dnevni total: 530,93 kune

TJEDNI TOTAL: 1.596,52 kune

ZAKLJUČAK

Kad se sve zbroji moram reći da me malo šokiralo koliko sam potrošila. Iskreno sam mislila da je brojka dosta manja. Ovo mi je samo veliki pokazatelj kako trošim puno više nego što sam to mislila i planirala. Rijetko zapravo gledam na što dajem novac, a malo me uvijek i zbuni to što mijenjam valute. Vjerujem da ću u buduće malo više paziti na ove neke ‘male’ troškove koje ni ne doživim. Još sam ovaj tjedan imala zapravo samo dva slobodna dana, kako je tek kad ih imam više..