Staša je hrvatska dizajnerica u Londonu. Pričale smo s njom o odlasku u inozemstvo i inkluzivnoj modi

Povodom izlaska njene nove kolekcije ‘Equalitiy’ razgovarale smo sa svestranom Stašom Doblanović Randall o karijeri, životu u Londonu… I još puno toga

Nakon što je diplomirala modni dizajn na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Londonu, Staša Doblanović Randall svoju je karijeru nastavila u Londonu. Brend Staša pokrenula je još u Zagrebu, no sada ga uspješno gradi u Londonu gdje će u rujnu po drugi put predstaviti svoju kolekciju na Tjednu mode.

S obzirom da je prva kolekcija koju je ondje prikazala objavljena u magazinima Vogue, Tatler i Glamour, sigurni smo da bi i ova druga itekako mogla zainteresirati tamošnje medije. Posebno zato što se radi u vrlo inkluzivnoj kolekciji koja će prikladno biti prikazana u gradu u kojem živi najviše različitih nacionalnosti u cijelom svijetu.

ŽENE KOJE NOSE HIDŽAB KAO INSPIRACIJA

Inspiraciju za novu kolekciju koja nosi naziv ‘Equality’ Staši je došla kroz razgovor s prijateljicom Mariam Sharif koja nosi hidžab te se požalila koliko joj je teško pronaći adekvatnu odjeću.

“Mariam je inače iz Iraka, ali već 23 godine živi u Londonu”, kaže Staša. “Mi smo se upoznale prije dvije godine tako što sam joj šivala svečane haljine koje su iznimno bogate čipkom, perlicama, raskošne, pune sjaja. Budući da je tradicija takva, njihova su vjenčanja jako glamurozna, raskošna, s puno detalja, te svaka uzvanica planira svoju haljinu mjesecima unaprijed. Mariam ima odlično oko za stil, uvijek je vrlo trendi odjevena, međutim uvijek se treba odijevati slojevito budući da je u high street dućanima vrlo tesko naci odjecu koja odgovara modest ženama.”

Mariam je Stašu upoznala s muslimanskom vjeroispovijesti, tradicijom i modom pa su odlučile izraditi kolekciju koju je Staša dizajnirala, a zajedno su odlučile koje će komade izraditi i koje će tkanine koristiti. “Pazile smo da materijali budu kvalitetni, kad god je to bilo moguće, birale smo prirodne materijale kako bi koža mogla disati. To je doista bitno budući da je u modest modi većina tijela pokrivena.”

ŠTO JE ‘MODEST’ MODA?

Staša koristi termin modest kako bi opisala modu koju nose žene koje pokrivaju određeni dio tijela. Pod time se misli na sve one koji tijelo pokrivaju zbog svojih religijskih uvjerenja, ali i na sve druge koji žele pokriti neki dio tijela kako bi odrazili određenu estetiku. “Svakim danom sve više raste interes za ‘modest’ odjećom. Uostalom, i velike modne kuće počele su raditi modest kolekcije, što znači da je velika potražnja i tržište”, otkriva Staša.

‘Slušajući te mlade cure koje nose hidžab, a žele biti trendy, odlučila sam kreirati ovu kolekciju koja definitivno nema roka, jer je nosiva za sve i ovakav trend je doživotan’

“Smatram da je to u redu budući da se na high street brendove teško osloniti. Lako je pronaći trendi odjeću, međutim uvijek je nešto prekratko ili prozirno, što znači da opet treba koristiti slojeve, a većinom je sve to izrađeno od poliestera. Kod manjih samostalnih brendova svaki je odjevni komad izrađen ručno i s puno pažnje za detalje.”

INKLUZIVNA MODA KAO IMPERATIV U 2018.

Ova je godina definitivno aktivistički nabijena kad je u pitanju ravnopravnost. Bilo da se radi o boji kože, spolu, seksualnoj orijentaciji ili vjeroispovijesti, neravnospravnost je ietakako prisutna u modnoj industriji. Stašina kolekcija zato nije namijenjena samo ženama koje pokrivaju određene dijelove tijela, već je sasvim inkluzivna i namijenjena svima.

“Kolekcija se sastoji od 40 komada odjeće. Tu su kaftani i kimono koji su vrlo minimalistički, zatim duge haljine koje savršeno pokrivaju većinu tijela, ali su lepršave i svojom minimalnošću naglašavaju eleganciju. Dužina hlača seže do gležnjeva, no, imamo i jedne kratke hlačice. Većina suknji je također dizajnirana da sežu do gležnja, ali imamo i jednu mini suknju. Košulje i mantili su jako pojednostavljeni, a umjesto manžetni imaju trake pomoću kojih se može regulirati dužina rukava.”

Čini se da je upravo London savršena lokacija za lansiranje ovakve kolekcije jer se ipak radi o gradu u kojem živi najviše različitih nacionalnosti u cijelom svijetu. “U Londonu na uličnoj modi možemo vidjeti sve od tradicionalnih detalja neke etničke skupine do klasičnog odijevanja engleskih dama i gospode u savršeno iskrojenim odijelima i interesantno je kako u ovdje svi žive u skladu jedni s drugima”, kaže nam Staša.

U LONDONU JE PUNO LAKŠE POKRENUTI VLASTITI BREND

Staša je jedna od brojnih hrvatskih dizajnera koji su otišli u inozemstvo i ondje pokrenuli svoje brendove ili se zaposlili u velikim modnim kućama. Ona je, baš kao i njezin kolega Matija Čop koji također živi u Londonu, odlučila pokrenuti vlastiti brend, a, otkrila je, to je ondje puno jednostavnije nego u Hrvatskoj.

‘Ovdje je lakše pokrenuti brend i posao nego u Hrvatskoj. Uz jedan telefonski razgovor i registraciju koja je besplatna, možeš otvoriti obrt, možeš raditi i izdavati račune, a porez se plaća tek kad se pređe neki određeni iznos na godinu’

“Za moj mali brend, za početak, to je bilo odlično. S druge strane, London je jako velik, ima puno mladih dizajnera koji se pokušavaju probiti, pa ukoliko nisi aktivan, sve se brzo uruši i krene nizbrdo.”

HRVATSKA PROIZVODNJA ISPRED SVEGA

U Londonu postoji puno platformi koje pomažu mladim dizajnerima izgraditi brendove i probiti se na tržištu, a velik je i izbor tkanina i ostalih potrepština. Ipak, Staša svoje kolekcije izrađuje sama uz pomoć prijatelja iz Labina. “Prije dvije godine sam počela raditi s Udrugom INPROMO, s Radnom jedinicom za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Labinu. To je Centar za inkluziju i podršku u zajednici za osobe s intelektualnim poteškoćama. Ukoliko imam veće narudžbe ja pripremim krojeve i materijale te sve šaljem u Labin”, kaže Staša.

‘Svakako želim da mi se odjeća izrađuje u Hrvatskoj. Mi imamo toliko žena koje znaju taj posao i trebamo to iskoristiti i znati cijeniti’

Na kolekciji ‘Equality’ također je radio niz Hrvata iz Hrvatske i inozemstva. Fotografije je snimio Franjo Matković koji je iz Hrvatske doletio u London na snimanje. Za šminku je zaslužna Kristina Pavlović koja također živi u Londonu kao i Tatjana Galić koja je uz londonsku glumicu Indeyarnu Donaldson Holness zaštitno lice kolekcije. Frizure je pak osmislila i realizirala Tea Grakalić, hrvatska frizerka koja živi u Oslu.

IMA LI NADE ZA HRVATSKI MODNI DIZAJN?

Osim Staše, u posljednjih su nekoliko godina iz Hrvatske otišli brojni talentirani mladi dizajneri. Manuel Maligec i Petra Vuletić žive i rade u Parizu, Saša Hortig u Stockholmu, a već spomenuti Matija Čop također u Londonu. Neki su od njih otišli zbog obrazovanja, drugi zbog iskustva u velikim modnim kućama, no činjenica je da su svi otišli kako bi osigurali bolju budućnost u svojoj karijeri.

“Otkad sam se preselila u London, odradila sam mnogo praksi od brendova za koje nitko nije čuo do brendova kao što su Roland Mouret za kojeg svi znaju,’ kaže nam Staša. ‘Takvu mogućnost, nažalost, ne bih imala u Hrvatskoj. To su prepoznali i uvidjeli i moji kolege Matija Čop i Saša Hortig koji su bili sa mnom na godini, te Petra Vuletić i Manuel Maligec. Svi smo mi bili na TTF-u i nakon toga otišli za nečim boljim, gladni znanja.”

Staša zato još ne razmišlja o povratku u Hrvatsku, no nada se da će jednog dana to ipak uspjeti. “London mi trenutno pruža puno više mogućnosti nego Hrvatska. Još sam uvijek dosta mlada, puno toga mogu naučiti iz ovog grada i osjećam da to trebam iskoristiti”, zaključuje.