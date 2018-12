Spisateljica Martina Mlinarić Sopta na novoj naslovnici časopisa Gracija. Svaka čast

Spisateljica Martina Mlinarić Sopta fotografirala se za novi broj časopisa Gracija (BiH) i progovorila o površnosti i fotošopiranim životima

”Ova naslovnica jer smo bombardirani savršenstvima bez mane na svakom koraku, jer živimo u fotošopiranim životima, jer nam djeca odrastaju u izvrnutom sustavu vrijednosti gdje su “guzice i sise” starleta i turbofolkerki samo ono što se pika, živimo u pomračenoj Kardašijanizaciji uma, provučeni kroz “deset voda” instagram filtera.” započela je svoj status na Facebooku Martina Mlinarević Sopta, uz koji je objavila naslovnicu novogodišnjeg broja Gracije u kojoj je serija njezinih fotografija, s potpisom Nikole Blagojevića.

”Gledam majke kako objavljuju fotografije svoje djece kojima povećavaju usne i oči, stavljaju maskare filterima i mijenjaju boju zjenica, gledam majke koje kasnije to financiraju i plaćaju zaista stvarne operacije jer djeca rastu potpuno posrnulih samopouzdanja, uvjerena da su netko drugi, posve nesposobni da prihvate sebe kakvi jesu, u svijetu kakav od njih traži da postanu.” nastavlja Martina.

Poznata spisateljica koja se s rakom dojke bori preko godinu dana, uvijek je otvoreno govorila o tome, željeći skinuti stigmu s raka dojke i svega s čime se žena koja se nosi s tom bolesti treba boriti. Nedavno je i predstavila svoju novu knjigu, Huzur, u kojoj piše upravo o tome, a njezina iskrenost, emotivnost i smisao za humor, samo su neki od razloga zbog kojih je žene vole i poistovjećuju se s njome.

”Gledam djevojke koje se grče u ogledalima da zauzmu pozu koja isturava guzicu u potrebni položaj, više odrade čučnjeva nego listanja knjiga, jer odavno je ono u glavi prestalo biti važno da bude najrazvijeniji ljudski organ. U takvom svijetu željela sam pokazati – evo, imam 35 godina i ostala sam bez dojke. Iz čista mira, sasvim zdrava, bez najave, dobila sam dijagnozu karcinoma i izgubila dojku.

I šta sam sad ja u tom svijetu? Žlibina, kako volim karakterizirati umnu zaostalost palanke i licemjerstvo mahale, pobrinula se da i to saznam – kod nas takve žene zovu nakazama. U redu, evo ja sam nakaza i kao takva ti pokazujem da to sutra možeš biti ti.” dodala je u opisu fotografije te nastavila o tome kako je pristala na fotografiranje jer je preživjela i jer je to njezin najveći uspjeh.