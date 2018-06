Specijalistica za marketing tjedan dana za nas je vodila detaljan dnevnik svojih primanja i troškova

Svaki tjedan Super1 zamolit će jednu ženu iz Hrvatske da sedam dana zapisuje svaki, ali baš svaki, trošak, od hrane, režija i prijevoza do frizera, kava i shoppinga. U ovotjednom izdanju svoje financije zapisivala je jedna specijalistica za digitalni marketing iz Zagreba

Otkako sam se vratila na posao s porodiljnog ne mogu se zbrojiti sa svim svojim obvezama, ali ni računima. Svaki mjesec završim u minusu iako i ja i suprug imamo prilično pristojne plaće pa sam odlučila prošli tjedan od ponedjeljka do nedjelje popisati na što sve trošim tako da napokon vidim gdje ti novci nestaju.

Zanimanje: Magistra novinarstva, radim kao digital specialist

Dob: 33 godine

Lokacija: Zagreb

Mjesečna primanja: 8340 kuna (s poreznom olakšicom na dijete)

Tjedna primanja: 2085 kuna

MJESEČNI TROŠKOVI

Rata stambenog kredita: 2000 kuna (jer smo stan kupili djelomično od ušteđevine)

Privatni vrtić: 1100 kuna

Mobitel: 150 kuna

Internet i tv: 240 kuna

Beauty stvari (bojanje i šišanje, nokti, masaža): 750 kuna

Ostale režije: oko 1200 kuna, ali plaća ih muž od svoje plaće

TJEDNI TROŠKOVI

Gorivo: oko 250 kuna

Namirnice: oko 700 kuna

Kava: oko 130 kuna

Cigarete: oko 160 kuna

PRVI DAN – PONEDJELJAK

5:45 – Ne zvoni mi alarm, trebala bih se ustati tek za 45 minuta, ali malena se probudila i igrala bi se s tatom, a njihovo smijuljenje u rano jutro budi i mene. Odlazim oprati kosu prije posla, sinoć me užasno rasturala glava pa sam nakon tuša otišla leći. Nemam više tableta za glavobolju pa planiram naići u ljekarnu kad malu ostavim u vrtiću. Morat ću danas pokupiti uplatnicu da platim i taj vrtić više. Dok se tuširam planiram si dan iako bih se najradije vratila u krevet i pravila se bolesna, ali danas iza posla idem s frendicom na piće pa me to malo oraspoloži.

6:15 – Doručkujemo skupa, hladnjak je opustošen, a ni gospodin se nije sjetio zaletjeti u dućan.

7:15 – Ostavljam malu u vrtiću, uzimam uplatnicu i idem popiti brzinsku kavu prije nego odem na jutarnji kolegij. Odmah internet bankarstvom plaćam račun, što je još 1100 kuna manje na računu.

7:30 – Kratko sam se čula s kolegicom, kaže kako će malo kasniti, a pošto moramo proći jednu kampanju skupa, vadim tablet dok se ona ne javi i idem na brzinu preko Konzum Klika naručiti stvari za doma. Imam osjećaj da nam sve treba – tjestenina, ulje, maslac, gel za tuširanje, šampon – bilo kakav samo da imamo, ubrusi, WC papir… A neka se nađe i neko vino, imam osjećaj da će ovo biti naporan tjedan. Na kraju dodajem i pelene za malu, podloge za prematanje i dva paketa vlažnih maramica, sve skupa 512 kuna. Stavljam da mi dostave to sutra poslijepodne, a račun plaćam odmah. Ostavljam i 11 kuna za kavu i odlazim u ured odraditi rani sastanak s kolegicom.

12:30 – Stigla nam je dostava gableca, 35 kuna za proljetnu salatu od koje se nisam najela. Morat ću početi jesti nešto konkretnije. Nakon ručka odlazimo na brzinsku kavu i cigaretu, plaćam još 11 kuna.

18:10 – Odlazim iz ureda nadajući se da me neće netko još nešto trebati jer me frendica već čeka u Tkalči. Provodim s njom sat i pol vremena, jednu rundu je ona platila, drugu sam ja, 54 kune. Nailazim u ljekarnu, kupujem tablete za 24 kune, a usput uzimam i Imunoglukan za djecu, 150 kuna, jer se panično bojim da je malenoj imunitet loš i da će se opet razboljeti u jaslicama. Nakon toga odlazim na kiosk po cigarete od 22 kune i jurim doma. Nedostaje mi moja beba.

19:00 – Mala dobiva griz s jagodama i trešnjama, mi smo si naručili burgere jer nam je dan oboma bio koma. Utješna hrana, 80 kuna.

21:00 – Dani u vrtiću za malenu su ludi i nezaboravni, ali više ne stane u niti jedan body kratkih rukava. Naručujem 3 paketa online iz H&M-a, plaćam 240 kuna.

Dnevni total: 2239 kuna

DRUGI DAN – UTORAK

6:50 – Prespavali smo alarm kolektivno, ako smo ga uopće uključili pa se na brzinu se oblačimo, a dok tata pakira maloj ruksak za vrtić, na brzinu razvlačim svoj korektor po licu. Isplatilo se dati 300 kuna za Tom Forda.

7:15 – Izlazimo iz stana, on juri na posao, nas dvije jurimo u jaslice. Ostavljam je s tetama i dajem onih 30 kuna što su rekle da treba za zajedničko slikanje u petak.

8:00 – Idem po cigarete pa sjedam na kavu pored ureda, imam sto stvari za obaviti danas. Šaljem SMS svojoj kozmetičarki, već smo se davno sprijateljile, mogu li iza posla doći na tretman. Treba mi pedikura hitno, ide ljeto. Plaćam kavu 11 kuna i odlazim u ured malo prije 9 sati.

9:15 – Gladna sam, nisam stigla doručkovati i sad ne mogu normalno funkcionirati. Zamolim kolegicu da mi pri povratku sa sastanka uzme neko pecivo i kavu za van, dajem joj 20 kuna.

12:05 – Danas smo na sastanku s klijentima, točnije na radnom ručku. Dolazi mi poruka da podmirim račun za mobitel, odlazim na internet bankarstvo i plaćam 150 kuna. Ajd danas je barem ručak na firmu, uzimam R1.

17:30 – Odlazim kod kozmetičarke na pedikuru. Bože, ovo je tako dobro, dođe mi kao terapija. Plaćam tu uslugu 200 kuna.

18:45 – Dolazim doma i spravljam brzinsku večeru jer su stigle namirnice iz Konzuma. Tjestenina s umakom od rajčica, to svi volimo.

19:30 – Kupam malenu, pripremam odjeću za ujutro i odlazimo u krevet da joj pročitam knjigu, ali realno, vjerojatno ću je opet morati pola sata nosati dok zaspe. Potom i ja odlazim pod tuš. Nakon tuširanja radim reviziju krema, vidim da sam pri kraju s maskom za lice, hidratantnom kremom, a dobro bi mi došla i neka sa SPF faktorom sad za ljeto. Nakon kupanja odlazim na Lijepa.hr i trošim 425 kuna.

Dnevni total: 858 kuna

TREĆI DAN – SRIJEDA

06:30 – Ovo je vrijeme kad se inače ustajemo. Ovaj tjedan je baš koma, ali danas je neki lijepi dan pa se tješim da će brže proći. Tata vodi malenu u vrtić nakon zajedničkog doručka pa ja ostajem još malo u pidžami.

7:30 – Odijevam svoju novu haljinu iz Max Mare koju nisam čak puno ni platila, 1400 kuna. Baš se dobro osjećam, odlučujem pješke ići na posao, ako bude frka popodne uzet ću Uber.

9:00 – Dolazi mi poruka da je sjela rata kredita, 2000 kuna.

9:30 – Kolegica me moli da popijemo kavu tijekom kratke pauze. Jurim na kiosk po cigarete pa sjedamo, to me skupa košta 33 kune. U bedu je, priča mi kako joj je stresan posao, a plaća copywriterice i nije baš nešto. Razmišljam da bih i ja mogla danas malo vidjeti što se traži okolo. Baš bi bilo super otići kod, recimo, Brukete i Žinića.

12:00 – Opet isti loši gablec, ovog puta jedem piletinu s povrćem, 45 kuna.

17:05 – Izlazim s posla, idem kupiti domaće jagode kod kumica na Glavnom pa doma, trošim 12 kuna.

19:00 – Šetamo se kvartom još malo pa idemo na večernje spremanje malene za spavanje.

20:30 – Suprug i ja odlučujemo popiti čašu vina i pogledati neki glupi film na Iskon TV-u. Komentiramo kako je gospođa jako rastrošna, makar nisam ni ja bolja ovih dana.

Dnevni total: 2090 kuna

ČETVRTI DAN, ČETVRTAK

6:30 – Malena je već gladna, danas ranije doručkujemo. Dok smo nas dvije u kuhinji, suprug iz kupaonice viče da smo zaboravili uzeti novu pastu za zube, odgovaram mu neka on naiđe do dm-a iza posla. Barem kod nas u kući se obveze raspodijeljuju, a i bit će da ja trošim cijeli kućni budžet.

8:30 – Stižem blizu firme popiti kavu prije posla. Razmišljam da bismo mogli jedan vikend negdje na obiteljski izlet. Barem do Žumberka iako bi Istra bila idealna. To me košta 11 kuna.

11:30 – Danas jedem gablec ranije jer u 13 sati moram biti na sastanku u Radničkoj, rižoto plaćam 40 kuna, a poslije njega odlazim po kavu i nju plaćam još 11 kuna.

17:10 – Idem doma i opet nailazim po jagode, svi ih volimo jesti, plaćam 12 kuna. Vidim da nemam više cigareta pa nailazim do dućana, 22 kune.

19:00 – Suprug pravi tost sendviče za večeru, a malena jede svježi sir s palentom, obožava to.

21:30 – Danas svi idemo ranije u krpe. U glavi kalkuliram što sve moram sutra odraditi na poslu.

Dnevni total: 96 kuna

PETI DAN, PETAK

6:30 – Opet doručak, spremanje za posao i vrtić, kava prije posla koju plaćam 11 kuna i cigarete 22 kune.

12:15 – Gablec, jedem neke loše lignje, ali preživjet ću. Plaćam to 40 kuna i trošim još 21 kunu za kavu i mineralnu pod pauzom. Palim cigaretu i razmišljam što sve moram obaviti ovog vikenda.

16:00 – Danas ranije odlazimo iz ureda, nije da smo gotovi s poslom, ali šefica nam je dobre volje pa koristimo tu priliku. Idem na frizuru iza posla, plaćam bojanje i šišanje u Vikleru i ružu 370 kuna. Jako sam zadovoljna.

19:00 – Idem doma krepana, usput stajem uzeti jogurte za malu, 9 kuna.

21:00 – Vrijeme je za mamu i tatu, pijuckamo vino, mazimo se, nadam se da me sutra nitko neće zvati u vezi posla.

Dnevni total: 473 kune

ŠESTI DAN – SUBOTA

7:10 – To što je nama neradni dan, maloj djeci aspolutno ništa ne znači. Ustajem se s njom, pravimo doručak, mazimo se i igramo.

8:30 – Spremamo se za izlazak iz stana. Idemo na trešnjevački plac po svježe namirnice, kupujemo povrće za juhu koje plaćamo 12 kuna, uz to uzimamo kilogram trešanja za 25 kuna, nešto rajčice, mladog krumpira i svježih krastavaca za 43 kune.

10:00 – Nailazim na bivšu kolegicu iz ureda, isto je s malenom u šetnji pa sjedamo na kavu. Plaćam ceh 45 kuna.

11:10 – Na povratku doma nailazimo u kvartovsku, provjerenu mesnicu, kupujem domaću teletinu za 120 kuna i pileća prsa za 45 kuna.

13:00 – Malena ide spavati nakon obiteljskog ručka, idem se zaletjeti do Avenue Malla, treba mi koja kratka majica. Ostavljam 460 kuna u Zari i 44 kune za cigarete danas i sutra.

16:00 – Idemo kod obiteljskih prijatelja na roštilj. Mrzimo ići praznih ruku pa uzimamo vino i nešto grickalica koje u Intersparu plaćamo 132 kune.

21:00 – Prilično smo umorni, ali ipak odlučujemo gledati film. Otvaramo rose, ovaj dan bi mogao dobro završiti.

Dnevni total: 761 kuna

SEDMI DAN – NEDJELJA

6:50 – Ustajanje, doručak, lagano povlačenje po stanu. Lijepo je biti doma.

9:30 – Izlazimo po kruh i u šetnju pa ćemo na kavu koliko nam mala dopusti. Nakon toga idemo na igralište, danas je puno klinaca. Kave plaćamo 18 kuna u kvartu, kruh 7 kuna.

12:30 – Idemo na ručak kod šogorice, oni su bili kod nas prošli vikend. Opet kupujemo vino, grickalice i ovog puta sladoled za klince, račun 213 kuna.

18:00 – Na povratku doma nailazim na benzinsku natočiti 250 kuna goriva, vozim na rezervi, a ujutro imam turu od doma do vrtića pa do posla i tko zna gdje još.

21:20 – Ležim u krevetu i razmišljam što sam zaboravila… Ah, da zbrojiti sve ovotjedne troškove.

Dnevni total: 488 kuna

Ok, definitivno bih trebala prestati trošiti toliko novaca na kave i cigarete, a moji mjesečni troškovi za kozmetiku isto su prilično veliki. Sigurno bih trebala bolje organizirati kupovinu jer svojim impulzivnim brzinskim kupovanjem dio toga što kupim mi zapravo ne treba, a kad je hrana u pitanju, pola toga propadne u hladnjaku, a realno, nitko od nas troje ne ruča kod kuće osim vikendom. Ispada da sam potrošila 7005 kuna u samo tjedan dana, što me, iskreno neugodno iznenadilo i natjeralo da počnem manje provlačiti kartice i kupovati online.