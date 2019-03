Sanja Benco je na visokoj poziciji u farmaceutskom svijetu. Evo kako izgleda njen posao

Sanja Benco je u tvrtki Oktal-pharma 5 i pol godina. Razgovarali smo s njom o rukovođenju ljudima, ženama u farmaciji i stilu

Sanja Benco u Oktal-pharmi radi kao voditeljica Pierre Fabre zastupstva za cijelu regiju. To je farmaceutska kompanija najpoznatija u svijetu po svojim dermatološkim brendovima, prvenstveno Eau Thermale Avene, kao i ostalim brendovima koji su se već jako dobro pozicionirali u ljekarni, kada se radi o osjetljivoj koži. Ekonomistica po zanimanju, ali spletom okolnosti, nakon svog prvog zaposlenja u veledrogeriji, pa Krka farmi i Plivi, dolazi u veledrogeriju Oktal-pharma, pa je u farmaceutskim vodama od samog početka i za to ima jako dobar razlog.

”Moram priznati da nisam znala što me čeka kada me Uprava Oktal-pharme pozvala da preuzmem našeg najvećeg principala – Pierre Fabre. Počelo me oduševljavati na samom početku, osobito kada sam otišla u Francusku, u njihovu središnjicu. To je zapravo neshvatljivo, jer vi kao običan potrošač možete reći kako su to samo kreme, no iza njih stoje ozbiljna dermatološka ispitivanje na razini kvalitete kao i njihova proizvodnja lijekova.

Kada sam vidjela koliko se novaca i stručnosti ulaže u istraživanja kako bi vi danas imali svoju svakodnevnu kremu za lice ili tijelo, znala sam da će mi posao biti zadovoljstvo. Zaljubila sam se u svoj novi posao. Zato stojim iza svih naših proizvoda i uistinu volim ono što radim.” započinje Sanja, kao uvod u naš razgovor.

Našle smo se u njenom uredu u Oktal – pharmi i nakon što smo obavile obilazak firme, sjele smo i nastavile razgovor o tome kako uopće izgleda posao na jednoj tako visokoj poziciji farmaceutske tvrtke. ”Dani mi znaju biti potpuno različiti, no kada ne putujem, ujutro se dižem relativno rano, oko pola 7, a na posao stižem oko pola 9.

06 – buđenje 07 – kratki pregled vijesti i društvenih mreža 07.30 – odijevanje i šminkanje, uz odrađivanje malih kućanskih poslova 8.30 – jutarnja kava u kafiću u Oktalu

Nisam tip koji odmah treba popiti kavu, ujutro obavim neke tipične kućanske poslove, tako da kavu ustvari pijem ujutro ovdje, sa svojim kolegicama iz firme. To mi je super, sve se nađemo i to bude jedna opuštena kava kroz koju ipak rezimiramo neke stvari, saznamo što se događa u drugim odjelima, dogovorimo daljnji raspored. Nakon toga, dolazim u ured i posvećujem se svojim mailovima.

U direktnom sam kontaktu s principalom i ustvari imam dva „šefa“. Uz moje nadređene u Oktal-pharmi, jako blisko surađujem i odgovaram za poslovanje Adria regije glavnom menadžeru Pierre Fabre kompanije koji se nalazi u Francuskoj. I osobito mi je drago da smo u brzoj i direktnoj komunikaciji gotovo svakodnevno.”

Poslovna uniforma i stil

Sanjin dan počinje u pola 9, a najčešće završava između 17 i 18 sati. Kako me dočekala u besprijekorno usklađenoj odjevnoj kombinaciji, zanimalo me ima li svoju dnevnu uniformu, tj. kako bi definirala svoj stil. ”Ja sam nekako tradicionalnija po tom pitanju i mogu reći da se ne slažem s preopuštenim stilom od kojeg danas neki mladi polaze. Ni što se tiče stava, ni što se tiče odjeće. Uvijek se trudim pokazati poštovanje svojom odjećom, uopće svojom pojavom, osobito u ovom biznisu. Mislim da mlađe generacije manje brinu o tome.

Znaju biti pod utjecajem novih trendova u stilu ‘moraš biti svoj’, ‘nije bitno što drugi misle o tebi’ i slično. To je nešto što ćemo mi stariji morati početi prihvaćati, ali ja moram priznati da svoj tim, koji je još mlad, pokušavam naučiti kako to nije baš nevažno. Dok su još mladi, da moraju jako puno ulagati u sebe, u smislu stručnosti ali i izgradnje svojeg poslovnog stila, a naročito poslovnih odnosa i svoje mreže. Nije dovoljno samo naučiti sve u školi ili na Fakultetu, pogotovo kada se radi o odnosu sa ljudima.

Za Sanju biti menadžer prvenstveno znači voditi ljude i znati dobro postaviti uloge u timu. „Naravno, nužno je poznavati sam proces rada, ali sve je u ljudima i odnosima. To znanje se dobiva iskustvom i velikim radom na sebi. Rijetko tko može bez toga doći na menadžersku poziciju.”, nadovezala se Sanja u smjeru današnjeg pristupa poslu kada se radi o mladima i njezinom iskustvu. Osim toga, prokomentirale smo i gdje je danas uopće granica između poslovnog i privatnog stila, a Sanja mi je rekla kako niti ‘casual friday’ nije baš casual ako imate taj dan poslovni sastanak sa poslovnim partnerom koji nije takvog razmišljanja. „Prilagodite se ljudima i situaciji i ne možete pogriješiti.“, dodaje.

09 – pregledam svoju ‘to do’ listu, izvještaj prodaje, mailove te posložim prioritete 10 – externi/interni sastanci, dogovori s kupcima i suradnicima na terenu 12 – ručak u Oktalu ili izvan tvrtke s poslovnim partnerima 13 – podrška brend menadžerima – dogovor aktivnosti, kordinacija s ostalim zemljama regije u kojima Oktal ima podružnice, riješavanje tekuće problematike s principalom

”Ima dana kada ću i sama obući traperice ili obuti tenisice na odijelo, i to je sasvim u redu ako je kombinirano sa urednom košuljom i sakoom, kako često znaju biti odjeveni moji kolege iz Uprave. Opušteniji ali poslovan izgled koji vidim na svojim nadređenima, isto tako pokušavam primjerom pokazati i svojem timu. Uz odijevanje pričale smo i o frizuri. ”Nisam je baš puno mijenjala valjda 25 godina, jednom tjedno odlazim frizeru i imam sreće da mi frizura izdrži tako cijeli tjedan.”

Žena u farmaciji i poslovni odnosi

Zanimljivo je kako unatoč tome što Farmaciju završi preko 90 posto žena, i dalje su većinom muškarci na vodećim pozicijama u toj branši. ”Da, to je istina..”, komentira mi Sanja. ”To je ustvari jako zanimljivo. Ja imam jako dobar odnos sa svojim muškim kolegama i nadređenima, ali da – smatram da bi trebalo više žena biti na vodećim pozicijama i da trebamo imati više inicijative prema tome.”

Biti žena u poslovnom svijetu povlači i mnoga pitanja, osobito ona koja recimo ne muče toliko muškarce. Jesmo li uistinu osjetljivije i koliko nas brine što drugi misle o ženama kao menadžericama? ”Ne mogu reći da danas uopće više ne razmišljam o tome, to dolazi s iskustvom, ali lagala bih kada bih rekla da se ne preispitujem i da, istina, to je neka ženska osobina, puno više nego osobina muškaraca. I moram priznati da mi je drago što je tako.

Mi svi danas provodimo toliko vremena na poslu – više nego s obitelji i nama dragim osobama, zato je potrebno raditi na sebi, ali i dobro poznavati i uvažavati ljude s kojima radimo kako bi nam atmosfera na poslu bila zadovoljstvo, a ne gorka obaveza. Mogu reći kako sam sretna jer mi Uprava Oktal-pharme (naravno sve muškarci haha) upravo daje takav odnos povjerenja i međusobnog

uvažavanja.”

A kada se radi o odnosima s ljudima, Sanja kaže kako sve kreće od povjerenja, asertivne komunikacije te respekta prema ljudima i kako je uvijek prednost davala tome. ”Najvažniji su mi ljudi i najponosnija sam na odnose koje sam gradila godinama. Povjerenje i davanje odgovornosti je najvažnije i kada imate otvoren odnos sa svojim suradnicima, uvijek se možete osloniti na to i računati na njih. Svaki problem se tako može riješiti.

Ustvari sam pomalo neformalna kada se radi o rukovođenju ljudima jer polazim od sebe – kada se meni ukaže povjerenje i pusti da sama rukovodim u zadanom velikom okviru, tako mislim da ljudima treba dati povjerenje da tako upravljaju svaki sa svojim manjim dijelom, za koji odgovaraju. Naravno, uz moju stalnu podršku, a ne stalnu kontrolu. Veliki je izazov prilagoditi komunikaciju sa svima u timu, respektirajući različitosti svakoga pa zapravo smatram to svojom najvećom odgovornošću.

Trudim se da moji ljudi prihvate taj način rukovođenja, koji nije direktivan i koji ne daje puno konkretnih uputa i detalja kako bi i sami mogli imati dovoljno prostora za ideje i dati dio sebe u svemu što radimo. Želim čuti što oni uistinu misle i kako bi to oni učinili. Moja odluka je ona posljednja i ako išta pođe u krivo, moja je i odgovornost. No, u startu volim ljudima dati prostora, tako dobijem puno više. Kroz neki skoro prijateljski ali prvenstveno uvažavajući odnos.” objašnjava mi Sanja, te nastavlja.

15.30 – mailovi, izvještaji, updateanje prioriteta za ‘to do’ listu 18 – dolazak kući, kuhanje večere 19 – pregledavanje društvenih mreža, čitanje knjige ili piće s frendicom 22 – omiljene serije i odlazak na spavanje

”Ponosna sam na svoje odnose s ljudima, prvenstveno na njima sam i izgradila karijeru i oni su ono što nosim sa sobom gdje god da radim i idem. Volim odvojiti vrijeme za sastanke sa ljudima jer smatram da možete dobiti puno više od same pisane informacije i kroz neverbalnu komunikaciju, a svakako i uz druženje. Ako u nekom poslovnom dogovoru vidim da je netko dao sve od sebe, ali nije uspio dosegnuti dogovoreno, nekako to uvijek pozitivno riješimo. I to mi je najvažnije. Tako da opet mogu reći da se sve svodi na odnos, komunikaciju sa uvažavanjem i poslovno povjerenje.” zaključuje.

Posao, mobitel i slobodno vrijeme

”Nisam ovisnik o mailovima na mobitelu, uvijek ću odgovoriti na hitne stvari, ali znam što mogu ostaviti i za sutra. Imamo puno brendova, 4 zemlje, puno različitih izazova – tako da ustvari imam puno interakcija sa različitim ljudima i temama kroz dan. Uz veliki tim koji vodim, najvažnije je posložiti prioritete, što sam naučila vremenom.

Dan mi najčešće završava do 18 sati. Uglavnom mi se desi da sjedam za svoj radni stol nakon svih sastanaka i kolegija negdje nakon 15, tako da onda taman do 17/18 sati uspijevam u miru obaviti što imam i sagledati stvari. Zato mi jutra nisu toliko burna, dosta toga obavim pred odlazak kući.”

Sanja u slobodno vrijeme voli kuhati a obožava peći kolače (da, i to stigne) i upravo to je opušta vikendom, ali i preko tjedna. „Volim fino jesti i stvarno sam veliki gurman po tom pitanju. Kćeri su mi već odrasle pa često i zajedno pripremamo ručkove ili večere za goste. Veseli me što su izrazile interes naučiti kuhati, to mi je baš ženstveno. Zapravo već ima recepata koje ja od njih prepisujem! Isto tako volim vrijeme provesti u gradu, uvijek imam nešto za obaviti s prijateljicama – komentirati, planirati, slaviti, a subota ili nedjelja ujutro rezervirani su za Dolac.

Ne provodim previše vremena na društvenim mrežama, no ipak svakim danom sve više – priroda mog posla je takva da moram pratiti konkurenciju, ali i sve novosti u našem farmaceutskom i kozmetičkom svijetu koje se tolikom brzinom objavljuju da ne mogu biti offline. Moje vrijeme kada sam online obično je rano ujutro, te predvečer, rijetko to radim na poslu, uglavnom paralelno uz sve one večernje krimi serije koje volim pratiti. Uskoro planiram otvoriti i Instagram profil.. Možda bi po tom pitanju trebala biti malo aktivnija.”