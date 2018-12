Redateljica Arija Rizvić imat će premijeru predstave u Klovićevim dvorima. Sve nam je otkrila u SMS intervjuu

Mlada redateljica i glumica otkrila nam je što radih ovih dana i zašto trebamo pogledati njezine aktualne predstave

Arija Rizvić režirala je već niz predstava i glumila u velikom broju njih, dobila je nagradu publike za najbolju predstavu “Povratak” na Marulićevim danima u Splitu i još dvije glumačke nagrade na Festivalu glumca. Režirala je i dvije glazbeno-dramske predstave, “Nakon Katarine: ruski velikani 19. stoljeća” i “San ljetne noći”, a ove sezone je već imala premijeru predstave “Faustov Mefisto” u kojoj je glumila i pjevala, a u nedjelju će se u Klovićevim dvorima održati premijera njezine predstave “Čudesno vodstvo Julija Klovića”.

Studirala je režiju na Akademiji dramske umjetnosti, no čini se kao da nema toga za što Arija nije sposobna. U ovotjednom SMS intervjuu otkrila nam je što trenutno radi i što to priprema an proljeće u Zagrebačkom kazalištu mladih.

Bok Arija, gdje si? Što radiš danas?

Ćao, Nives. Upravo sam na probi svoje nove predstave “Čudesno vodstvo Julija Klovića” čija je premijera ove nedjelje u Galeriji Klovićevi dvori.

Imaš jako neobično ime. Kakvo značenje ima?

Roditelji su mi dali ime inspirirani operom, odnosno arijom – solo pjesmom koja je dio opere, pa mislim da me upravo izbor imena na neki način i odredio – da se sada bavim kazalištem. Također aria na talijanskom znači zrak, a kako sam rođena u Rijeci u kojoj ima puno Fiumana htjeli su i malo talijanskog prizvuka.

Ove sezone si imala nekoliko premijera. Na čemu sve radiš?

Ova godina je bila izuzetno radna. Zadnja premijera je bila prije mjesec dana, predstava “Faustov Mefisto” u kojoj sam imala glumačko-pjevačku ulogu Margarete, a u kojoj glume i divne kolege Momčilo Otašević, Slavko Juraga, Nikša Kušelj, Jasna Bilušić, Lana Blaće i Marko Juraga. Kako je predstava nastala u suradnji dva kazališta, prva premijera je bila u Kazalištu Umag, a premijera u Zagrebu je u svibnju u HNK Zagreb što me jako veseli. Također, spomenula bih i režiju predstave “Povratak” prema tekstu S. Tucića, a koja je na ovogodišnjem Festivalu Marulićevi dani osvojila Nagradu publike za najbolju predstavu, kao i dvije nagrade za najbolje glumačke uloge na Festivalu Glumca.

Sada završavam predstavu “Čudesno vodstvo Julija Klovića” – predstavu za djecu, ali i za velike koji su u duši djeca. Premijera je u nedjelju 14.12., a reprizno će igrati cijelu godinu subotama i nedjeljama u Galeriji Klovićevi dvori. Jako uživam na probama režirajući i imam super glumačku ekipu koju čine Ivan Čuić, Petra Svrtan, Denis Bosak i Iva Šimić. Vizualni identitet potpisuje naš poznati likovni umjetnik Zdenko Bašić, što mi je posebno drago da smo u ovom projektu spojili kazališnu i likovnu umjetnost. Predstava na zabavan i magičan način govori o umjetnosti i svjetskim likovnim djelima i njihovim autorima.

Kako to sve stižeš? Kako izgleda jedan tvoj dan?

Tempo je naporan i imam malo slobodnog vremena, ali uživam u poslu koji radim. Ustajem u 7 ujutro jer probe imam većinom od 8 ujutro, nakon proba slijede razni produkcijski sastanci vezani uz projekt kao i sastanci sa suradnicima. Paralelno s probama pripremam se i za nove kazališne projekte koje počinjem raditi iza Nove godine. Ali trudim se tijekom dana odvojit i neko vrijeme za sebe, za izlazak s prijateljima, koncert i slično.

Kazalište ili film?

Definitvno kazalište. Ništa mi ne može zamijeniti živi organizam kakav je kazalište. Iako obožavam filmove i trudim se kad god uhvatim vremena pogledati film. To mi daje i neku vrstu ravnoteže, budući da sam po cijele dane u kazalištu. Pratim sve filmske revije i festivale posebice nezavisnih europskih filmova. Jako me inspiriraju kazališno, a voljela bih se okušati jednom u filmskoj glumi.

A što nam sljedeće spremaš?

Mogu najaviti novu predstavu u ZKM-u koju režiram na proljeće s glumcem Filipom Nolom koji je napisao tekst, a u kojem je i ostala izvrsna glumačka ekipa. Premijera je u svibnju, a više informacija uskoro. Također, u siječnju je u planu i poslovni put u Švicarsku, kao i još mnogi režijski i glumački projekti koji se već kuhaju.