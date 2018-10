Razgovarate li s djecom o spolnom zdravlju? Evo što kažu mame tinejdžerica i tinejdžera

Humani papiloma virus (HPV) jedna je od najčešćih spolno prenosivih infekcija. Iako je u Hrvatskoj cjepivo protiv te spolne bolesti besplatno za djevojčice i dječake osmih razreda, tek 10 posto roditelja odlučilo je cijepiti svoju djecu protiv virusa koji može uzrokovati čak 6 vrsta raka – i u žena i u muškaraca. Odluka o imunizaciji ponajprije je na roditeljima koji sve dodatne informacije o ovoj važnoj temi mogu saznati na edukativnim roditeljskim sastancima koji uskoro započinju u školama.

Jeste li znali da se 3 od 4 nove infekcije HPV-om događaju osobama u dobi od 15 do 24 godine? HPV-om se u nekom trenutku svog života zaraze gotovo svi spolno aktivni muškarci i žene, čak i pri prvom spolnom kontaktu. Nije ni čudno što su najugroženija skupina adolescenti kod kojih taj postotak raste i do 80 posto. Osim toga, dokazano se povezuje HPV s nastankom spolnih bradavica te rakom vrata maternice, anusa, penisa, stidnice, vagine i lezijama u gornjim dijelovima dišnog sustava. Iako je cjepivo protiv čak šest vrsta raka koje je danas moguće spriječiti besplatno dostupno za učenike i učenice u osmom razredu osnovne škole, tek 10 posto roditelja cijepi svoju djecu. Važno je naglasiti kako cijepljenje nije dozvola za rano stupanje u spolni odnos ili neodgovorno spolno ponašanje, već zaštita za budućnost.

Iz tog razloga Hrvatski zavod za javno zdravstvo već nekoliko godina organizira edukativne sastanke s roditeljima djece osmog razreda osnovne škole gdje ih liječnici školske medicine mogu dodatno informirati i educirati o prednostima cijepljenja i dječaka i djevojčica protiv HPV-a. Ovogodišnji početak cijepljenja već je najavljen, a za početak je dovoljno odazvati se sastancima na tu temu. Mi smo, pak, željele iz prve ruke čuti kako stoje stvari: koliko roditelji s tinejdžerima otvoreno razgovaraju o spolnom zdravlju i koliko su informirani o HPV-u.

Sanja (44), mama 16-godišnjaka i 13-godišnjakinje

Razgovor o spolnom zdravlju nedavno sam obavila sa starijim sinom, a sada planiram i sa svojom djevojčicom. Tip sam mame (vjerojatno poput svake) koja želi potpuno zaštititi djecu od svega. Kada su bili bebe redovito bih ispitivala pedijatricu koja sve cjepiva postoje i bila sam spremna doplatiti i za ona koja nisu bila u redovitom programu. Tako sam ih još u ono vrijeme cijepila protiv rotavirusa i pneumokoka jer nisam željela da neka viroza u vrtiću ugrozi njihovo zdravlje. Tako je bilo i s cjepivom protiv HPV-a. Sin je smatrao kako je to dečkima nepotrebno, bilo ga je sram. No nakon otvorenog razgovora kako HPV može biti uzrokom raka penisa, malo se zamislio. Jednog jutra otišli smo do liječnika školske medicine i sve je bilo gotovo za tren. Planiram cijepiti i kćer. Otići ću na edukativni roditeljski sastanak jer volim čuti stručnjake i saznati nešto novo. Tema HPV-a nije neugodna, već je nužna, i vjerujem da je moja djeca shvaćaju ozbiljno. Ja svakako da.

Tamara (41), mama tinejdžerice

Moja 17-godišnja kći je dobro informirana o temi spolnog odgoja. U gimnaziji koju pohađa o tome se govorilo još u prvom razredu, tako da je škola samo proširila informacije koje je dobila i od mene. Kod nas nema tabu-tema, seks, zaštita, spolne bolesti i odlazak ginekologu su u našoj obitelji normalne teme. Moja se kći cijepila protiv HPV-a u osmom razredu, išla je sa svojim razredom kod liječnice školske medicine u naš dom zdravlja. Prije toga sam se savjetovala s našom obiteljskom liječnicom, njoj ipak najviše vjerujem. Presudan je bio podatak kako je riječ o cjepivu protiv čak nekoliko vrsta raka koje uzrokuje HPV i koje je izuzetno sigurno. Naravno, bez obzira na cijepljenje, kćeri sam objasnila da ono nije zamjena za nebrigu o spolnom zdravlju, “dozvola” za prerano stupanje u seksualne odnose i za seks bez zaštite.

Sanja (40), mama tinejdžerice i tinejdžera

Svoju djecu, a imam sina od 14 i kćer od 18, onako usput nakon izlazaka ili putovanja pitam: “Jel bilo seksa?” Naravno da ne očekujem otvoren odgovor, ali vjerujem da im time poručujem da i sa mnom mogu o seksu razgovarati ako imaju potrebu. Zanimljivo mi je da sam u mnogo razgovora s njima doznala kako su već dosta o spolnosti i spolnom životu učili u školi. Iskreno, prema onome što vidim i čujem od svoje djece, ta tema je još uvijek tabu. No, ja im nastojim usput prenijeti poruku o važnosti odgovornog spolnog života upravo zbog opasnosti od neželjene trudnoće, kao i opasnosti od spolno prenosivih bolesti i HPV-a. Ipak, vidim da bi oni vjerojatno bili mnogo otvoreniji s obiteljskom liječnicom nego sa mnom. Uporno spominjem nužnost zaštite koliko god njima bilo neugodno. Koliko mi se čini, u školskom se programu dosta spominju spolno prenosive bolesti jer, kao što sam već spomenula, djeca su mi u nekoliko navrata rekla da već znaju detalje onoga o čemu sam ja htjela razgovarati s njima.