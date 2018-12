Ivana Stavljenić je direktorica tvrtke koja već 10 godina na naše tržište donosi zdravu hranu

Zdrav način života nije težak zadatak, a to nam je dokazala i Ivana Stavljenić, direktorica tvrke Green&More

Tvrtka Green&More, hrvatski proizvođač ekoproizvoda, predstavila je novu liniju – Green&More RAW aktiviranih kolačića u tri okusa. Ovi kolačići nosioci su prestižnih certifikata kao oznaka dodane vrijednosti i kvalitete. Svi njihovi proizvodi na tržištu su već deset godina pa su ovim putem to i proslavili uz panel na temu kvalitete bez kompromisa.

Ususret godišnjici i predstavljanju novih proizvoda, malo smo popričale sa Ivanom Stavljenić, direktoricom i suosnivačicom tvrtke.

10 godina bez kompromisa

Nastanak ovog brenda krenuo je prije deset godina kada su počeli s uzgojem mlade zelene pšenice za dodatak prehrani Liquid Sun, a prije dvije godine su proširili proizvodnju i s linijom krem medova s dodacima. Tvrtka je, kako Ivana kaže, nastala iz strasti i energije nakon isprobavanja proizvoda s kojim se do tada još nisu susreli.

“Prije deset godina smo se susreli s napitkom od pšenice koji smo prvi put isprobali i tada smo osjetili takav žar, energiju i boost. Na kraju dana smo shvatili da to želimo pretočiti u posao. Imali smo polja u okolici Slunja i Plitvica na koja smo odlučili posijati tu kulturu. I zapravo je tako sve krenulo.

U ovih deset godina dogodila se velika promjena koja se polako događala, posebno u svjesnosti o zdravoj hrani. Prije deset godina i danas je stvarno velika razlika. Ona se nije dogodila spontano, već su ju gradili i uzdizali mali proizvođači, konzumenti i potrošači koji su vjerovali da mi kao jedinke možemo promijeniti svijet i utjecati na drugoga. Kako možemo utjecati na nekoga da se više bavi sportom, tako je i ovo nešto što usađuješ u ljude.

Prije je bilo dosta teško reći čovjeku da je ekološko nešto sa dodatnom vrijednošću. Mnogo ljudi je mislilo da pričamo bajke i da je sve oko nas zdravo te da takvi proizvodi nezasluženo imaju veću cijenu.”

I nama se dogodilo da tek u trenucima u kojima osjetimo da na našu pokretljivost, zdravlje i metabolizam hrana ima velik utjecaj shvatimo da se radi o neekološkoj hrani s mnogo umjetnih dodataka. To tereti naš organizam pa iz tog razloga ekološki proizvodi i hrana bolje odgovaraju našem organizmu, a tek tada shvaćamo odgovornost prema vlastitom tijelu. Shvatili su ju i u tvrtci Green&More pa nastavili s proizvodnjom zdrave hrane.

Četiri teško stečena certifikata

Tvrtka se može pohvaliti sa četiri certifikata, a na panelu je spomenuto kako je za sve bilo potrebno mnogo truda i borbe. “Mi imamo stvarno veliku strast i ljubav prema ovome pa je bilo i prirodno da to želimo pretočiti u posao. Ta beskompromisna kvaliteta znači da proizvod radije neće izaći iz proizvodnje ako prije toga nije prošao naš sud okusa, mirisa, pa onda i strukturalno.

Mi znamo da su naši proizvodi gluten free, da možemo pokriti različite kulturalne potrebe kao što je halal. Sami sebi smo rekli, da, teško je, ali hajmo to certificirati i dati do znanja potrošačima da to sve zaista je tako.”

Green and more tako imaju certifikat da su eko, gluten free, halal i vegan, a kako navodi Ivana, sve to nije bilo lako dobiti i trajalo je dosta vremena. Kako bi osigurali takvu kvalitetu, trebaju surađivati samo sa certificiranim dobavljačima koji imaju kontinuitet i kvalitetu.

Nova linija proizvoda

Okupljenima je u petak predstavljena i nova linija Green&More RAW aktiviranih kolačića. Kao i svi ostali proizvodi iz ove tvrtke, prerađuju se po metodologiji obrade sirove hrane, na temperaturi do 40 stupnjeva kako bi se očuvala nutritivna vrijednost sirovina, najbliže onima u prirodnom stanju. Iz tog razloga se ovi kolačići nazivaju i aktivirani.

Ivana nam je objasnila kako aktivacijom sadržanih orašida oni postaju bioiskoristivi jer je iz njih uklonjena fitična kiselina. Time se bolje apsorbiraju i postaju prava riznica kvalitetnih nutrijenata. Kolačiće možete nabaviti u tri okusa – limun i pistaccio, borovnica i kakao naranča. “Osmislili smo ih u obliku kolačića i snackova kako bi svi u pokretu mogli zadovoljiti svoje potrebe za nutrijentima. U sebi nemaju šećer već agavu, bez glutena su, organski, bez aditiva i pesticida.”

Čitav dizajn je u njihovoj proizvodnji, a na predstavljanju su pokazali i simpatičan video o novim sirovim keksima. “Sve počinje od malih nogu. Djeca jesu naša ciljana skupina i njihovi roditelji, ali ova reklama svima je simpatična. Cilj je bio istaknuti se u odnosu na igrane video uratke. Nisu djeca jedina naša ciljana skupina, ali ovim dizajnom želimo pokazati da smo i mi zaigrani i veseli.”

Nije teško brinuti o vlastitom tijelu

Ovi proizvodi mogu biti odličan početak novog načina života, ili sladak nastavak zdravog življenja. Ivana je postala vegetarijanka sa 20 godina nakon čega je shvatila kako joj to odgovara i da joj daje bolju energiju. “Na ‘ti’ sam sa svojim tijelom i dobro se znam slušati. Shvatila sam da trebam izbaciti meso, da trebam neku promjenu. Tada je bilo teško, promijeniti način prehrane, a i pronaći hranu koju želim i mogu jesti.

Sjećam se početaka iz stare Makronove kada sam prebirala te proizvode i često završila u njihovom restorančiću. Mnogi nisu razumjeli moj princip i pristup pa se to znalo činiti otežavajuće, ali danas to nije teško održavati.”

Kod nas se sve više nalaze police sa zdravom hranom i sve su dostupniji, ali najviše je važno da neprestano brinemo o svom tijelu i slušamo se. Dobar početak može biti upravo da isprobate nove Green&More aktivirane raw kekse koje možete kupiti u svim Bio&Bio prodavaonicama te u ostalim specijaliziranim trgovinama zdrave hrane.