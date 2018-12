Projektna administratorica iz Njivica za nas je tjedan dana vodila dnevnik svojih primanja i troškova

U ovotjednom izdanju financije je zapisivala projektna administratorica s Krka koja je zaposlena u Rijeci, s mogućnosti rada od kuće

Zanimanje: projektni administrator

Dob: 34

Lokacija: Njivice, otok Krk

Mjesečna primanja: 4 500 kn

Mjesečni troškovi

Budući da živim s roditeljima, stanarinu, kao ni režije ne plaćam, ali sudjelujem u kućnim troškovima tako da plaćam svoj račun za mobitel i kupujem potrepštine za dom (kozmetika i proizvodi za higijenu)

Mobitel: 90 kn (fiksni trošak)

Potrepštine za dom: 275 kn

Prijevoz: 450 kn, autobusna karta (prosječan trošak jer se ne vozim svakodnevno)

Kafići/Barovi: 250kn (prosječan trošak)

PONEDJELJAK

7:00 – 9:00 Budim se i još je mrak. Ustajem iz kreveta i spremam doručak; uglavnom jedem kuhana jaja i tost, zobenu kašu ili nešto slatko tipa, palačinke. Jutros sam zobenu kašu s cimetom. Kuham kavu i palim kompjuter. Imam sreću jer mogu jedan dio posla raditi od kuće, a u ured odlazim samo na sastanke i zajedničke dogovore. Danas sam kod kuće.

9:00 – 13:00 Radim i uzimam pauzu za ručak. Ručak obično kuha mama, osim ako ja izrazim želju. Obično je nešto lagano; pečeno povrće i meso, rižoto, čušpajz ili tjestenina. Danas je rižoto s graškom.

13:00 – 17:00 Nastavljam s poslom do 17h i odlazim van da protegnem noge i prošetam.

17:00 – 20:00 Nikoga nigdje, već je mrak i vide se samo svijetla iz kuća. Dolazim doma i sjetim se da mi je na naplatu stiglo nekoliko stvari koje sam kupovala prošli mjesec na sestrinu karticu. Putna torba, 300 kn, džemper 300 kn i zubarski pregled 350 kn. Total od 950 kn odmah joj šaljem na karticu.

20:00 – 21:00 Spremam večeru, jedem i odlazim na tuširanje.

21:00 – 23:00 Čitam novine koje sam za vikend propustila pa odlazim na spavanje.

Dnevni total: 950 kn

UTORAK

7:00 – 8:00 Ustajem i spremam se jer danas moram u ured, a on je u Rijeci. Doručkujem na brzinu, tost sendvič i jogurt, kuham tjesteninu za ručak koji nosim sa sobom i krećem autom. Ako idem u Rijeku ujutro, obično se povezem s prijateljicom koja ide na posao ili s mamom. Povela sam se s mamom jutros.

8:30 – 9:00 Dolazim u Rijeku, idem na kavu pa na posao. Mali macchiatto plaćam 10kn.

9:00 – 13:00 Sastanak i razni dogovori. Radim do ručka, jedem u uredu salatu od tjestenine i povrća koju sam jutros kuhala. Usput, naručujem kontaktne leće preko weba koje ću platit naknadno, tj.kad mi stignu na adresu.

14:00 – 17:00 Radim još do 17h i odlazim u grad. Kupujem kućne potrepštine za 255 kn, popijem još jedan mali macchiatto za 10 kn.

19:00 – 20:00 Dolazim doma, autobusnu kartu plaćam 46 kn. Večeram omlet od sira i gljiva, poslije se tuširam.

20:00 – 23:00 Ležim u krevetu i tražim neki zabavni film da pogledam. Od umora zaspim i prije nego ga nađem. Gasim sve i tonem u san.

Dnevni total: 321 kn

SRIJEDA

7:00 – 8:00 Ustajem opet rano. Vani je mračno i želim ostati još u krevetu bar dok se malo razdani, ali ništa od toga jer moram biti u uredu u 9:00. Pokušavam se brzo spremati, ali ne ide. Doručkujem jogurt i šnitu kruha s maslacem od kikirikija. Ponovno sam se povezla s mamom.

8:30 – 9:00 Pijem brzinski mali macchiatto za 10kn i hitam prema uredu.

9:00 – 13:00 Radim do 13:00 pa odlazim u grad. Kupujem si košulju za 100 kn i mami kupujem pidjamu za 150 kn. Prije polaska doma, kupujem kiflu od 3,65 kn da izdržim do ručka. Sjedam na autobus koji plaćam 46 kn i vozim se kući.

14:30 – 16:00 Ručam čušpajz od poriluka i ječma s polpetama od puretine i odmaram poslije ručka.

16:00 – 19:00 Još malo radim i pripremam posao za sljedeći dan.

19:00 – 20:30 Izlazim van da se prošetam. Zvrcnem frendicu i navratim kod nje na čaj.

20:30 – 23:00 Večeram mali sendvič s polpetom koja je ostala od ručka, tuširam se, perem kosu i odlazim na spavanje.

Dnevni total: 309, 65 kn

ČETVRTAK

7:00 – 8:00 Ustajem, spremam se. Doručkujem griz od pira. Imam sastanak u Rijeci popodne, ali svejedno idem ujutro jer je lijepo vrijeme i ne želim biti doma. Uzimam sa sobom ručak: salatu od mahuna, kuhanih jaja i pržene pancete. Nemam toliko posla za danas, ali ipak uzimam sa sobom laptop. Sjedam s frendicom u auto, vozimo se i ćaskamo do Rijeke.

9:00 – 10:00 Odlazim na kavu, otvaram komp i odgovaram na mailove. Plaćam kavu 10 kn, a wi-fi je naravno free.

10:00 – 12:00 Kupujem si srebrnu narukvicu koju si već dugo želim jer je na sniženju. 270 kn ju plaćam. Šetam do ureda.

12:00 – 14:00 Radim u uredu dva i pol sata i odlazim na sastanak koji je u 15:00.

17:00 – 19:00 Poslije sastanka, odlazim kupiti neke higijenske potrepštine koje sam zaboravila neki dan i to plaćam 20 kn. Kupujem povratnu autobusnu kartu jer je jeftinije, plaćam ju 70 kn i vozim se kući.

19:00 – 23:00 Doma sam, odmaram, radim si večeru, tj. kuham već napravljene torteline od špinata i svježeg sira. Poslije tuširanje i rušenje u krevet.

Dnevni total: 370 kn

PETAK

8:00 -10:00 Ustajem malo kasnije jer danas radim od doma. Pravim si za doručak zobenu kašu s cimetom i kuham kavu. Čitam vijesti, objave o događanjima za vikend i počinjem raditi.

10:00 – 13:00 Pauza za ručak. Za ručak je piletina u curry umaku i riža. Usput odlazim po kontaktne leće koje su mi stigle. Plaćam ih 359 kn. (6 pari)

14:15 – 17:00 Radim i pripremam sve što mogu od posla za idući tjedan.

17:00 – 18:00 Kuham sebi i roditeljima kavu. Ćaskamo i odmaramo.

18:00 – 20:00 Kopam malo po internetu, instagramu i tražim si film za večeras. Sjetila sam se da nisam još pogledala „Osmi povjerenik“ pa odlučujem sada.

23:00 Spavanac.

Dnevni total: 359 kn

SUBOTA

8:00 – 10:00 S obzirom da idem relativno rano spavat, budim se rano, iako ne moram na posao. Doručkujem palačinke s čokoladnim namazom i cimetom i šećerom (bakin recept) i kavu. Čitam novine na webu. Vani je pljusak i sivilo.

10:00 – 13:00 Radim kućanske poslove; preslvačim krevet, usisavam, brišem prašinu i sl. sve do ručka. Ručam s roditeljima, pečeno meso i povrće (batat, luk, mrkva i cvjetača).

14:00 – 16:00 Odmaranje. Zaspala sam u fotelji, a kad sam se probudila vani je izašlo sunce pa sam izašla i ja u šetnju po buri. Dolazim doma i kuham si kavu.

18:00 – 19:00 Spremam se jer izlazim navečer na cugu s frendovima. Večeram palačinke koje su ostale od doručka.

20:00 – 23:00 Pivo s frendovima. Platila sam samo jedno, 23 kn. Prilično se rano vraćamo, nećemo tulumarit do Badnjaka, tako izgleda

Dnevni total: 23 kn

NEDJELJA

8:00 – 10:00 Budim se i pripremam si doručak. Kuham jaja, tostiram kruh, režem sir. Jedem i poslije pijem kavu i čitam novine.10:00 – 13:00 Sortiram stvari po ladicama; dokumente, knjige, časopise do ručka.

13:00 – 14:00 Ručamo svi zajedno parmigianu. Poslije odmor.

16:00 – 18:00 Kuham kavu za svih, ćaskamo i grabimo po čokoladi i voću.

18:00 – 20:00 Kupam se, perem kosu, sve što treba da budem svježa za početak radnog tjedna

23:00 Spavanje

Dnevni Total: 0 kn

Tjedni total: 2.301,65 kn

ZAKLJUČAK

Od ovotjednog troška ostaje mi još 2, 186.35 kn do sljedeće plaće. S obzirom da nemam više većih troškova, niti sam trošila unaprijed, izlazim u prosjeku jednom mjesečno (nekad ni to) bit će mi dovoljno do sljedećih primanja.