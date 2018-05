Prodavačica u trgovačkom lancu za nas je tjedan dana vodila detaljan dnevnik svojih primanja i troškova

Svaki tjedan Super1 zamolit će jednu ženu iz Hrvatske da sedam dana zapisuje svaki, ali baš svaki, trošak, od hrane, režija i prijevoza do frizera, kava i shoppinga. U ovotjednom izdanju svoje financije je zapisivala 45-godišnjakinja iz Križevaca, mama jednog maturanta, zaposlena kao prodavačica u velikom trgovačkom lancu

Zamolili su me da probam tjedan dana voditi detaljan dnevnik svojih primanja i troškova. Nisam to dosad napravila ni jednom u životu, a kako mi se uvijek čini da mi novac bespovratno nestaje, a nikad ne znam pravi razlog, mislila sam da ću to ovako, kad sve stavim na papir, otkriti. Čini mi se da jesam otkrila.

Zanimanje: Prodavačica u trgovačkom lancu

Dob: 45 godina

Lokacija: Križevci

Mjesečna primanja: 4050 kuna

Tjedna primanja: 1012,50 kuna

Mjesečni troškovi

Režije: oko 700-800 kuna

Mobitel: oko 80 kuna

Internet: 150 kuna

Dijete: 750-1000 kuna

Beauty stvari (nokti, frizura, tretmani…): oko 100 kuna (ne svaki mjesec, najčešće šišanje ili frizura)

Dnevni troškovi

Namirnice: oko 100 kuna

Kava: 10-ak kuna

Prvi dan – Ponedjeljak

6:00 – Svaki dan se budim oko 6 sati, jer radim od 7. Na posao putujem biciklom i za to mi treba nekih 15-ak minuta vožnje, pa mi je 45 minuta između sasvim dovoljno da se spremim i popijem kavu. Prvo stavljam vodu za kavu, a onda obavljam odlazak na WC, pranje zuba i ostalo. Rijetko se šminkam. Nakon što srknem par gutljaja kave, oblačim se. Kava mi je ujutro najvažnija.

6:40 – Sjedam na bicikl i vozim se na posao. U malim gradovima je super što ujutro, zapravo nikad, nema gužve, promet je uvijek u redu, pa mi do posla rijetko treba dulje od 15 minuta. Lagana vožnja ujutro mi je zamjena za tjelovježbu, jer u teretanu ne idem s obzirom da za nju ne mogu (odnosno ne želim) izdvajati 200 kuna svaki mjesec. Nekad šećem.

7:00 – Stižem na posao. Svaki dan je gotovo identičan kad radite u velikom trgovačkom lancu. Kupci, proizvodi, razgovor s kolegama, odlazak doma u 15 sati. Plaća nije bajna, ali je barem redovita. Opa, i sad sam skužila da još ništa danas nisam potrošila. Bravo ja.

11:10 – S kolegicama odlazim na kavu i gablec. Kavu kupujem na aparatu, košta 7 kuna, a gablec u dućanu gdje radim. Danas jedem pohano meso i povrće na žaru, 30 kuna.

15:20 – Krenula sam doma. Usput moram skoknuti do trgovine po neke stvari za kućanstvo. Planiram veliko čišćenje kuće ovaj tjedan.

15:35 – U Bipi kupujem neka sredstva za čišćenje, WC papir i osvježivač prostora. 130 kuna.

16:00 – Doma sam. Malo ću odmoriti, pa kuham kasni ručak. Suprug radi duplu smjenu, tako da ga neću vidjeti cijeli dan. Inače, kad nam se smjene ne poklapaju, a on ne radi duplu, on često skuha ručak, pa me dočeka još skoro toplo.

17:00 – Kuham ručak. Danas je na redu juha, a napravila sam još tjesteninu bolognese.

18:00 – Sin i ja jedemo. Nakon toga suđe pobacam u perilicu, pa odlazim kratko u vrt.

18:30 – Posadila sam salatu i još neko povrće, pa sad svaki dan pomalo sređujem vrt da se ne nakupi previše trave. Još je uvijek dan pa koristim tu činjenicu da nešto i ondje napravim.

19:40 – Gotova sam s vrtom. Idem na tuširanje, pa ću vjerojatno pogledati neku seriju.

20:30 – Gledam seriju i planiram što ću sutra kuhati za ručak. Sinu ostavljam 100 kuna, to mu je tjedni džeparac za školu. Sasvim pristojan za 5 dana, čini mi se.

22:15 – Spavanje. Rano se budim pa mi je raspored za spavanje uvijek otprilike isti, otprilike oko pola 11.

Dnevni total: 267 kuna

Drugi dan – Utorak

6:00 – Opet, buđenje. Kava, spremanje, odlazak na posao biciklom. Auto, koji je zajednički suprugu i meni, rijetko koristim, pogotovo kad je vani lijepo vrijeme, a tako nešto i uštedim.

7:00 – Stižem na posao, ali danas sam umornija nego inače. Možda sam i previše spavala, ne znam. Kupujem kavu s mlijekom za van u kafiću u sklopu dućana, 10 kuna. Pokušavam se razbuditi.

11:30 – Danas je gablec nešto kasnije. Kupujem sendvič, jer mi je to najjednostavnije. Imamo puno posla pa trebam nešto brzinski. Sendvič je bio 15 kuna.

15:05 – Danas sam dogovorila ručak s najboljom prijateljicom, častim je za 43. rođendan. Dogovorile smo se da ćemo se naći u obližnjem restoranu oko 15:30.

15:27 – Mrvicu sam uranila, čekam je. Ručamo, pijemo kavu, ja plaćam. Ukupno je trošak 145 kuna.

17:30 – Danas sam malo kasnila s posla, ali suprug je skuhao ručak. Danas je na meniju gulaš, ali vjerojatno ću jesti nešto kasnije, upravo sam se vratila s rođendanskog ručka pa nisam gladna. I da, danas ništa od vrta…

20:05 – Moram skoknuti do benzinske crpke po cigarete, dućan u susjedstvu više ne radi. Da, ovo je grozna navika, ali pokušavam smanjiti. Svaki tjedan maksimalno kutija ili dvije.

20:25 – Kupujem cigarete, 26 kuna. Ovo mi je prva kutija ovaj tjedan, a vjerojatno će izdržati do kraja. Pušim samo uz kavu i nekad nakon jela.

23:10 – Tuširanje, spavanje.

Dnevni total: 196 kuna

Treći dan – srijeda

6:10 – Danas se budim malo kasnije. Nisam stigla skuhati kavu. Pranje zuba, spremanje, oblačenje.

6:55 – Stigla sam na posao malo ranije, taman da pokupim kavu u kafiću. Uzimam s mlijekom, 10 kuna. Usput kupujem i pecivo, 6 kuna.

11:00 – Gablec i kava, standardno kao i svaki dan. Kavu smo ovoga puta uzeli u kafiću, još 10 kuna. Za gablec jedem gulaš koji sam ponijela od kuće, muž je skuhao porciju za pola ulice… Pa da ne propadne.

15:30 – Stižem doma. Ručak je već skuhan, danas imamo pečeno pile i krumpire, i prvu, mladu salatu iz vrta. Krumpiri su isto naši, još od prošle godine. Super je što uzgajamo vlastito povrće, pa luk, krumpire, a ljeti i salate, uopće ne moramo kupovati.

17:10 – Sa sinom odlazim u shopping, trebaju mu nove tenisice za školu i novi markeri. Trenutno je sav u učenju za maturu.

17:50 – Prvo stajemo na benzinskoj, trebam natočiti gorivo. Ovo je jedan od onih trenutaka kad umjesto bicikla uzimam auto, muž je na posao otišao pješke pa je auto slobodan. Točim gorivo za 100 kuna.

18:20 – Ostavljamo 470 kuna za nove tenisice. Sljedeća postaja je Muller.

18:45 – U Mulleru kupujemo nove markere, post-it papiriće, nekoliko bilježnica, a ja kupujem dezodorans i uloške. Trošak; 135 kuna.

19:15 – Stižemo doma. Taman stignem zaliti povrće u vrtu.

20:30 – Istuširana sam, gledam TV. Na HTV-u je neki dobar film, ali sumnjam da ću izdržati do kraja… Za večeru sam pojela nešto na brzinu iz frižidera.

22:40 – Izdržala sam do kraja filma! Sad na spavanje.

Dnevni total: 731 kuna

Četvrti dan – Četvrtak

6:00 – Buđenje, kava, spremanje, odlazak na posao.

7:00 – Uzimam pecivo i voćni jogurt za doručak. 16 kuna.

11:00 – Gablec i kava. Danas smo kolegica i ja otišle u restoran u sklopu trgovine, naručujem salatu od piletine, kolač i kavu. 35 kuna.

15:00 – U trgovini kupujem hranu za psa, kruh za večeru i nekoliko kolača. Cijeli dan mi se jede slatko. Račun je 130 kuna. (Uvijek imam osjećaj da ništa nisam kupila, a račun je ogroman… Kako?)

16:00 – Muž je za ručak skuhao juhu i ispekao pileća krilca. Ručam, pa jedem kolače koje sam kupila.

17:00 – Čistim kuću. Zapravo je temeljito čistim jednom tjedno, pa i nemam nekog prevelikog posla.

19:30 – Za večeru sam ispekla musaku. Večeram sa sinom, pa odlazim zaliti vrt. Nakon toga zapisujem režije, plaća je sjela danas, pa ću ih sutra nakon posla platiti.

23:10 – Idem spavati nešto kasnije danas, čitala sam neki triler pa sam malo izgubila pojam o vremenu.

Dnevni total: 191 kuna

Peti dan – Petak

6:00 – Jedva se budim, baš sam umorna jutros. Kava će me nadam se razbuditi. Kuham ekstra jaku, bez mlijeka.

7:05 – Prije posla sam kupila sendvič za doručak. 18 kuna.

11:10 – Gablec. Danas sam ponijela musaku od jučerašnje večere, nikad ne pojedemo sve. Samo nas je troje, a uvijek kuhamo kao da nas je barem duplo više… Odlazim po kavu do aparata, 7 kuna.

15:10 – Odlazim s posla, prvo moram do Fine platiti račune za režije. Ovaj mjesec su sasvim ok, 700 kuna.

15:50 – Plaćam i račun za mobitel i internet. 310 kuna (plaćam i svoj i sinov račun za mobitel, sredili smo si neke super povoljne tarife, zadovoljni smo, a njemu je ionako najvažnije da ima dovoljno gigabajta interneta).

16:20 – Kupujem ribu i blitvu za večeru. 95 kuna.

17:30 – Spremam večeru. Večeramo sin i ja, suprug je ovaj tjedan na poslu popodne.

19:00 – Odlazim do knjižnice, biciklom. Posuđujem dva romana, vraćam onaj triler.

19:45 – Zalijevam vrt. Odlazim na tuširanje. Čitam.

22:00 – Odlazim na spavanje.

Dnevni total: 1130 kuna

Šesti dan – Subota

9:00 – Danas sam malo duže odspavala. Napokon pijem kavu u miru, bez srkanja cijele šalice u dvije minute i usputnog navlačenja odjeće. I suprug je doma, vikend je, pa kavu pijemo zajedno. Kasnije ćemo do tržnice po meso, jaja, sir…

10:20 – Na tržnici kupujemo piletinu, svinjetinu, svježi sir (uvijek kod iste kumice), jaja, rajčice, paprike (mi toga još nemamo u vrtu). Ja plaćam meso i sir, 170 kuna. Suprug plaća ostalo. Sjedamo na još jednu kavu u gradu, ja plaćam. 22 kune.

12:00 – Doma smo. Vrijeme je relativno okej, pa će suprug na brzinu ispeći roštilj. Pileći ražnjići, salata iz vrta i riža s povrćem. Mljac.

18:00 – Danas sam cijeli dan uglavnom odmarala, baš mi je nekako lijeni vikend. Odlazim do grada biciklom, dogovorila sam kavu s prijateljicama. Ja častim, račun je 48 kuna. Na putu doma kupujem čips, sok, kekse i kruh za sutra. Psu sam uzela neke poslastice. Račun, 120 kuna. Opet…

20:40 – Sin je danas odlučio ne otići van. Učio je za maturu cijeli dan pa mu nije do izlazaka. Suprug, sin i ja zajedno gledamo film. Jedemo onaj čips i kekse koje sam uzela u trgovini.

23:00 – Čitam jednu od knjiga koje sam posudila.

00:40 – Danas kasno idem spavati.

Dnevni total: 360 kuna

Sedmi dan – Nedjelja

10:30 – Danas sam PUNO duže odspavala. Ali ok, nedjelja je, mogu si to dopustiti. Suprug je već prošetao psa, kupio peciva, kruh, mlijeko za kavu…

11:00 – Suprug i ja pijemo kavu.

13:00 – Danas je za ručak hrpa povrća iz pećnice, pohano meso, domaća juha. Spremila sam i štrudlu od višanja.

17:00 – Suprug i ja pijemo pivo i gledamo neki poslijepodnevni film na TV-u. Razmišljam kako mi se sutra baš ne ide na posao, uvijek taj vikend prebrzo prođe.

19:30 – Zalila sam povrće u vrtu, mogu na tuširanje. Cijeli dan sam ponovno ljenčarila pa mi dobro dođe malo aktivnosti.

20:45 – Istuširala sam se, ležim u sobi i čitam knjigu.

21:50 – Svi smo se skupili u dnevnoj sobi, kod nas je i sinova djevojka. Gledamo Tvoje lice zvuči poznato.

00:10 – Kasno sam legla. Sutra će ujutro biti veselo…

Dnevni total: 0 kuna

Eto, ovo je moj dnevnik financija u tjedan dana. Ukupno sam potrošila 2875 kuna, što je i više nego duplo od onoga što zaradim. Računajući da sam ovaj tjedan platila režije i sinu kupila nove tenisice i neke potrepštine, što ne radim svaki tjedan u mjesecu, to je sasvim u redu. Uvijek se nekako na kraju uspijemo skrpati. Sljedeći tjedan neću platiti režije, ali ću možda sebi kupiti nove traperice ili psu novi povodac (to bi svakako trebala). Ovaj tjedan je ogledni primjerak tjedna u mjesecu kad potrošim malo puno više nego što zaradim, ali suprug i ja se mijenjamo s režijama. Jedan mjesec plaćam ja, jedan on. Nije baš lako preživjeti s 4 tisuće kuna kad su tu i knjige za sina, odjeća, gorivo, hrana, ali snađemo se. Kao i svi drugi uostalom.