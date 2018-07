Pripadnice Pussy Riota, koje su upale na jučerašnje finale SP-a, nalaze se u pritvoru. Drže ih bez vode i hrane

Ako ste gledali finale, sigurno se sjećate kada su članice ruskog feminističkog punk rock benda Pussy Riot upale na teren za vrijeme drugog poluvremena i prekinule utakmicu između Francuske i Hrvatske. Performans ‘Policajac ulazi u igru’ nije dugo trajao jer su ih zaštitari prisilno odveli s terena, no uspjele su dati pet nekima od francuskih igrača.

Za onaj prekid utakmice u drugom poluvremenu odgovorne su Pussy Riot, ruske feministkinje

No, to je bio tek početak Pussy Riot drame jer, kako su napisali na službenom Twitteru, policija ih je više od šest sati držala u pritvoru, a četiri aktivistice su provele u njemu cijelu noć.

Members of Pussy Riot interrupted the World Cup final — and right in front of Vladimir Putin pic.twitter.com/X7nte5royj

