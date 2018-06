Svaki tjedan Super1 zamolit će jednu ženu iz Hrvatske da sedam dana zapisuje svaki, ali baš svaki, trošak, od hrane, režija i prijevoza do frizera, kava i shoppinga. U ovotjednom izdanju svoje financije zapisivala je jedna pravnica iz Zagreba

Svaki mjesec pokušavam rasporediti svoju plaću, ali ponekad mi se dogodi da ipak moram provući Diners. Prije dvije godine sam u praksu uvela i svoj ‘zeleni fond’ štednje u koji svaki mjesec stavljam 400 kuna pa onda od toga plaćam svoja putovanja s frendicama ili neke veće shoppinge. Trudim se da s tim novcem ne plaćam zaboravljene račune i račune kartica iako se ponekad i to dogodi. Kako bih bolje iskoristila svoju plaću, odlučila sam tjedan dana voditi financijski dnevnik i vidjeti gdje griješim.

Zanimanje: pravnica u jednom odvjetničkom uredu

Dob: 35

Lokacija: Zagreb

Mjesečna primanja: 9.800 kuna (s naknadom za prijevoz)

Tjedna primanja: 2450 kuna

Mjesečni troškovi:

Režije: 700 kuna

Kućni internet: 140 kuna

Mobitel: 150 kuna

Životno osiguranje: 500 kuna

Beauty stvari: 500 kuna (šišanje, bojanje i povremeno feniranje)

Tjedni troškovi:

Kava: oko 100 kuna

Benzin: oko 300 kuna

Ručkovi: oko 350 kuna

Izlasci: oko 500 kuna

Zeleni fond: 400 kuna

PRVI DAN – PONEDJELJAK

6:15 – Mrzim ponedjeljke. Budna sam već 15 minuta, čekam alarm i ne želim se ustati iz kreveta. Jedino što me motivira je slučaj koji danas imam na sudu, a za njega sam se pripremala cijeli vikend. Izlazim iz stana i prvo idem na benzinsku tenkirati, plaćam 300 kuna i računam da bi mi trebalo biti dosta za cijeli tjedan.

8:00 – U uredu odrađujem brifing s kolegama koji nisu na sudu, još jednom prolazim svoje spise i odlazim na sud. Usput kupujem vodu i žvakače, ostavljam 11 kuna u dućanu.

10:30 – Nakon duge i dosadne rasprave pripremam se za onaj slučaj na kojem sam radila cijeli vikend. Rasprava je u 13 sati pa prije toga odlazim na ručak u Bon Appetit u Heinzelovoj, a kako imaju švedski stol, ručak plaćam 45 kuna.

15:15 – Nakon sastanka sa šefom odlazim na sastanak s klijentom u njegovom uredu blizu Britanca. Dva sata kasnije zaključujem da je dan bio dosta uspješan pa se odlučujem počastiti. S kolegicom odlazim u Wine Bar u Tomićevoj. Zadovoljstvo ispijanja dvije čaše Antunovićevog chardonnayja za mene i nju košta 54 kune.

19:00 – Dolazim doma i shvaćam da nemam ništa za jesti. Naručujem file od lososa u umaku od kopra s gnocchijem iz Capucinera, a to me košta 65 kuna.

20:00 – Otvaram poštu i odmah plaćam račune koji su stigli inače ih nikad neću platiti. Internet me košta 140 kuna, mobitel, 150 kuna, a tu je i polica životnog koju svaki mjesec plaćam 500 kuna.

Dnevni total: 965 kuna

DRUGI DAN – UTORAK

9:15 – Rasprava koja je trebala početi prije 15 minuta odgođena je za idući tjedan. Sjedam u obližnji kafić i naručujem kavu s toplim mlijekom i cijeđeni sok. Plaćam to 27 kuna.

12:30 – Odlazim na ručak u Bon Appetit s kolegicom opet. Plaćam ručak 45 kuna, a na povratku stajem na kiosk i uzimam bocu vode, žvakače gume i maramice. Plaćam 12 kuna.

17:30 – Odlazim s frendicom do jedne agencije u Hebrangovoj, želimo iskoristiti produženi vikend. No, ponude nam se baš i ne sviđaju. Nakon toga sjedamo na kavu i razrađujemo detaljan plan, idemo u Mallorcu. Plaćam kave na Cvjetnom 28 kuna.

19:10 – Odlazim do dućana uzeti nešto namirnica, voće, povrće, peciva, namazi, mlijeko, pahuljice i jogurti – ukupno me košta 134, 30 kuna.

21:30 – Doma sjedam pred komp i prije nego se bacim na posao, bukiram karte za avion, ja plaćam let iz Venecije, a frendica smještaj preko Airbnb-a. Plaćam karticom, 220 eura dvije povratne karte (1621,40 kuna), ali to plaćam ušteđevinom za koju svaki mjesec izdvajam 400 kuna. Odmah dodajem i 400 kuna u taj fond da ne zaboravim.

Dnevni total: 601,30 (s odbitkom iz fonda štednje 2222,70 kuna)

TREĆI DAN – SRIJEDA

7:30 – Kako imam raspravu odmah u 8 sati, dolazim malo ranije do suda, sjedam na kavu i prolazim sve spise još jednom. Kavu plaćam 12 kuna i odlazim.

12:30 – Danas je bio dosta dosadan dan na poslu pa sam uhvatila vremena naručiti neke stvari za moj mini godišnji sa webshopa. Odabirem srebrne Replay natikače s mašnicama i plaćam ih 390 kuna.

15:00 – Dosta kasno odlazim na ručak jer sam nakon shoppinga osjećala grižnju savjesti pa sam išla sređivati papirologiju koja mi se nagomilala za stolom. Ovog puta naručujem dostavu iz Batka, već mi je sve na jelovniku dosadilo pa opet naručujem pileći file za 45 kuna.

18:00 – Odlazim se naći s frendicom s kojom putujem u Mallorcu jer se još trebamo dogovoriti kojim autom ćemo do Venecije i tko će od nas voziti. Sjedamo u Botaničar, ja plaćam prvu rundu 28 kuna, ona plaća drugu.

20:30 – Po povratku doma otvaram poštanski sandučić i vidim još jedan račun. Odmah ga idem platiti internet bankarstvom iako, iskreno, nisam sigurna je li neka greška. 7,37 kuna za slivne vode. Ne zamaram se previše time, imam posla pa do ponoći radim na slučaju za sutra.

Dnevni total: 482,37 kuna

ČETVRTI DAN – ČETVRTAK

7:30 – Danas mi dečko dolazi sa službenog puta pa sam dobre volje i ranije izlazim iz stana. Putem na posao nailazim u Good Food po smoothie s chia sjemenkama za 25 kuna.

10:07 – Nakon rasprave srećem kolegicu iz ureda na hodniku. Odlazimo na brzinsku kavu jer nam se niti jednoj ne vraća u ured. Plaćam kavu 12 kuna.

13:20 – Danas opet ručamo u Bon Appetitu, ali kolektivno u onom divnom izdvojenom dijelu. Ručak plaća šef jer mu je danas rođendan. Sjetim se da sam zaboravila dati kolegi 50 kuna za zajednički poklon pa mu to dajem dok izlazimo iz restorana.

17:30 – Izjurila sam iz ureda što prije jer idem ravno dečku. Večeras neću ništa raditi na slučajevima. Putem uzimam bocu Bibichevog Sangreal shiraza, Miva & Mohor su mi usput u Vukovarskoj, a gušt plaćam 140 kuna.

Dnevni total: 227 kuna

PETI DAN – PETAK

6:15 – Budim se kod dečka, a kako on radi od 7 sati, odlazim s njim ranije iz stana kod svoje omiljene i jedine frizerke koja otvara ranije, a feniranje plaćam 70 kuna.

13:00 – Danas imam raspravu na sudu koja neće završiti prije 16 sati pa odlučujem usput naići do Importanne centra po sendvič koji plaćam 18 kuna jer apsolutno nemam vremena za pauzu.

18:00 – Večeras idem na dejt s dečkom pa po povratku s posla nailazim u Douglas gdje kupujem svoj omiljeni gel za tuširanje od Bvlgarija, plaćam ga 195 kuna.

18:40 – Nailazim i u dućan kupiti namirnice koje obožavam stavljati u svoje jutarnje smoothije – jagode, marelice, svježi sir, rajčice i lanene sjemenke, a račun plaćam 112 kuna.

21:00 – Nakon izvrsne večere u American Steak & Grill Houseu odlučujemo se prošetati po gradu. Usput susrećemo njegovog prijatelja sa zaručnicom pa sjedamo skupa na piće na terasi Cosmopolitana. Plaćam račun od 118 kuna.

Dnevni total: 513 kuna

ŠESTI DAN – SUBOTA

11:00 – Sinoć smo malo duže ostali vani pa smo odlučili preskočiti doručak. Izlazimo iz stana i odlazimo kod njegovih na ručak. Frendica mi danas slavi rođendan. Usput joj, jer sam zaboravila, uzimam poklon karticu u dm-u od 200 kuna i čestitku za 20 kuna.

15:00 – Odlazimo od njegovih, ja se upućujem doma jer imam još posla. Planiram raditi do navečer pa onda idem na rođendan. Nemam više memorije na mobitelu i stalno me živcira obavijest na zaslonu iPhonea pa kupujem 200 GB prostora na Cloudu za 24,99 kuna mjesečno, valjda me više neće živcirati glupim obavijestima.

20:00 – Kako ne planiram piti i voziti, uzimam Taxi do glavnog kolodvora, plaćam 30 kuna, a onda se planiram prošetati do Kina Europa gdje ću se naći s frendicama. Sa sobom sam ponijela 300 kuna, ali imam i karticu ako zatreba.

03:00 – Zovem Uber jer više nemam keša pa odlazim doma za 37 kuna. Izlazak je bio odličan.

Dnevni total: 611,99 kuna

SEDMI DAN – NEDJELJA

14:30 – Dečko dolazi do mene. Danas on kuha pa donosi s tržnice povrće i ostale domaće namirnice, a ja sam zadužena za vino. Kupujem Matoševićev chardonnay u Konzumu za 75 kuna.

18:00 – Danas idem do kolegice s posla koja se nedavno udala pa sad forsira žensko druženje dok joj je muž s prijateljima vani. Uzimam bocu njezinog omiljenog gina za 210 kuna, nadam se da će barem napraviti dobre koktele.

23:15 – Izlazak je bio prilično dosadan pa se javljam dečku da stižem do njega. Uzimam taksi i to sad plaćam 47 kuna.

Dnevni total: 332 kune

Zaključak:

Ovog tjedna potrošila sam nešto više novca nego inače jer sam imala dva izlaska u jednom tjednu te sam bila i u shoppingu pa mi je tjedni total 3782,66 kuna. Pošto smatram da imam dosta dobra primanja, ne plaćam stanarinu i nemam kredita, da bih trebala nešto u budućnosti i uštedjeti. Uz to, kako si ostavljam novce za ‘zeleni fond’ tako bih mogla ostavljati i za neke druge stvari jer onog trenutka kad ih stavim sa strane više ne računam kao da ih imam pa ih ne mogu niti potrošiti nego početi bolje raspolagati svojim budžetom.