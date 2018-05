Kate Middleton prije nekoliko dana rodila je treće dijete, sina Louisa, a samo nekoliko sati nakon poroda izašla je pred bolnicu potpuno sređena

Vojvotkinja Kate Middleton na dan poroda je izgledala kao da nije prošla jedan od najvećih psihičkih i fizičkih napora koje ljudsko tijelo može proći te je u visokim potpeticama pozdravila građane Velike Britanije koji su se okupili ispred bolnice St. Mary samo nekoliko sati nakon što je rodila sina Louisa.

Malo realnije slike nakon poroda

Na prvi pogled to je dosta impresivno, na drugi pogled, kao mamu koja je prije 14 mjeseci u neviđenim mukama porađala svoje prvo dijete pa završila na stolu za carski rez, pogled na Kate me užasno rastužio. Teško se možeš osjećati ugodno i udobno sa steznikom na trbuhu, otečenim nogama te bolnim grudima nabujalim od mlijeka, a da ne govorimo o tome da na noge obuješ štikle i odjeneš crvenu haljinicu dok iz tebe još uvijek izlazi more krvi. Naravno, o Kate se brine tim stručnjaka pa frizuru i make-up nećemo računati, ali opet, kako?

U razgovoru s kolegicama iz redakcije, odlučile smo pokazati iskreniju sliku. Ovo su naše fotografije snimljene neposredno ili koji dan nakon poroda.

Anita Vučinić Naprta, voditeljica lifestyle sadržaja, 5.4.1997.

Doslovce nakon 16 sati porođajnih muka, zadnja stvar na koju sam mislila je kako izgledam i u čemu ću izaći iz Petrove bolnice s malom Petrom. Muž mi je u običnoj plastičnoj vrećici donio najneobičniju odjevnu kombinaciju: stare razvučene tajice koje sam po doma nosila cijelu trudnoću, neku prastaru vestu i prljave strake

Tamara Matković, novinarka, 25. veljače 2017.

Iz bolnice nisam mogla izaći u odjeći u kojoj sam stigla jer sam od infuzije bila otečena kao slonica. Jedno što sam mogla nositi, kao što se vidi na fotografiji, bile su trenirke i čarape od mog partnera. A na sam dan poroda satima sam imala treskavicu tako da, iskreno, ne znam kako bi me postavili u te cipele s potpeticama da se u njima prošetam.

Lea Koren, novinarka, 3. lipanj 2015.

Iz bolnice sam izašla pet dana nakon poroda i osjećala sam se snažno i poletno. U štiklama se ne bih baš mogla zamisliti jer mi je udobnost i praktičnost na prvom mjestu, a pogotovo prvih par dana nakon poroda. Možda je Kate, kao i mene, nosio osjećaj uzbuđenja i energije.

Helena Rašić (32), psihologinja, 25. lipnja 2017.

Nije 7 sati iza poroda, nego 5 dana. Blizanci su ranije rođeni i 23 dana su proveli na neonatologiji KBC Sestre Milosrdnice, a ja sam bila kat niže, u rodilištu. Dani su bili obilježeni stresom i neispavanošću, bolnim višesatnim sjedenjem ili stajanjem uz njihov inkubator. Ovo je bio prvi put kada sam ih napokon smjela držati, dan kada sam došla na neonatologiju, manično trazila inkubator da bi mi rekli da su izašli iz njega i smješteni u topli krevetić.

Ljiljana Kljajić (28), cvjećarka, 15. veljače 2018.

Nakon poroda sve je bilo super sve dok lijekovi nisu popustili, a onda su mi popucali šavovi i luftić za sjedenje je bio moj najbolji prijatelj. Iskreno ne znam tko bi me utegnuo u neku haljinu i šminkao me ili frizirao dok se mučim u bolovima. Iskreno, jedva sam i buce na noge obula.