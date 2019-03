Ovih pet odlučnih i borbenih žena reklo nam je zašto organiziraju Noćni marš i zašto je važan za nas

Ususret još jednom Noćnom maršu razgovarale smo s pokretačicama i članicama feminističkog kolektiva fAKTIV

fAKTIV i ove godine za 8. mart organizira Noćni marš u Zagrebu, vrijeme kada se zajedno prisjećamo što smo izborile za sebe tijekom povijesti, osvrnemo na postignuto u prošloj godini, pošaljemo jedinstvene poruke otpora u gradovima diljem Hrvatske i regije te potaknemo na angažman što više građanki i građana. U ovom trenutku se zna da će se marš i druge akcije održati u Rijeci, Splitu i Zagrebu, pa smo nakon zaključnog sastanka dočekale cure koje su nam se još jednom iskreno otvorile i objasnile zašto organiziraju marš i zašto je on bitan.

Luiza Bouhraoua

”Organiziram Marš za 8. mart zato što sam svjesna da to što sam potplaćena, premorena od rada na poslu i kod kuće i što moje dostojanstvo i autonomiju osporavaju s oltara, u Saboru, na javnoj televiziji i u bolnicama nije moj privatni problem. To je stvarnost koju živi većina žena u ovoj zemlji. I zato, baš na 8. mart, želim da jasno, glasno i vidljivo damo do znanja da nismo same, da nam je ovo društvo dužno daleko više nego što nam daje i da ga samo zajedno možemo natjerati da nam taj dug i vrati.”

Sanja Kovačević

”Organiziram osmomartovski Noćni marš jer je nasilje kojemu smo izložene stravično, od obitelji do ulice, bolnice, radnog mjesta. A nepravda i nejednakost su normalizirane. Ne mogu to ignorirati i praviti se da je sve u redu jer u redu nije ništa – od onoga što nas uče u obiteljima, školama i crkvama do toga da institucije države koje bi trebale štititi žene samo učvršćuju nasilje i također ga vrše. Osjećam i jasno vidim motivaciju i snagu u ženama s kojima radim i dijelim život i vjerujem u feminizam kao progresivan društveni pokret, bez kojega bolji svijet nije moguć. Kako kaže onaj slogan: 8. mart – jer ne možete zaustaviti revoluciju!”

Ana Lovreković

”Ženska svakodnevnica, ispunjena sve izraženijim pokušajima ograničavanja prava, strukturnim nasiljem s kojim se žene suočavaju, posljedicama rastakanja servisa socijalne države i nemogućnostima dostojanstvenog rada i života, u mnogima očekivano izaziva ljutnju, bijes, razočarenje i očaj. Povijest 8. marta nas podsjeća koliko je važno pružiti kolektivni otpor, raditi na politizaciji žena i pronalaziti mogućnosti zajedničkog djelovanja. Zato u noćnom maršu vidim priliku da se prisjetimo svih progresivnih borbi koje nasljeđujemo, glasno i borbeno artikuliramo zahtjeve, pokažemo da nećemo posustati i tražimo saveznice i saveznike za zajedničku i solidarnu borbu u obrani stečenih prava, ali i za unapređenje položaja svih žena.”

Jelena Tešija

”Jedini način da se riješim osjećaja beznađa koji se javi nakon svake nove vijesti o nasilju prema ženama, potplaćenim i neplaćenim radnicama, ili uplitanju Crkve u živote žena kroz pokušaje zabrane prava na pobačaj – jest da aktivno radim na tome da se takve stvari više ne događaju. Organiziram osmomartovski Noćni marš jer sam svakodnevno ljuta zbog svih nepravdi koje žene doživljavaju, a koje i ja osjećam na svojoj koži. Dosta mi je sustava koji podržava i potiče zlostavljanje žena, dosta mi je sustava koji nas sve ponižava i pokušava uvjeriti da smo si same krive za sve, dosta mi je sustava koji nas izrabljuje. Izlazim na ulicu i organiziram prosvjede jer jedino u akciji vidim nadu.”

Paula Zore

”Organiziram Marš jer ne mogu mirno sjediti i promatrati kako se u Hrvatskoj ženama oduzimaju davno stečena prava. Nasilje nad ženama, ograničavanje prava na pobačaj, eksploatacija žena na radnom mjestu i kroz rad kod kuće zajednički su problemi svih žena, zato i borba mora biti kolektivna. Dođite na Marš!”