Osobna bankarica i ovisnica o anticelulitnim tretmanima za nas je tjedan dana vodila dnevnik troškova

U novom izdanju financijskog dnevnika za nas je dnevnik troškova tjedan dana vodila osobna bankarica koja je ovisna o anticelulitnim tretmanima

Zanimanje: osobna bankarica

Dob: 49

Lokacija: Zagreb

Mjesečna primanja: 9.500 kuna

MJESEČNI TROŠKOVI

Namirnice i druge potrepštine za dom: 1.000 – 2.000 kuna, dijelim sa suprugom

Režije: 1.500 kuna, dijelim sa suprugom

Dopunsko osiguranje: 70 kuna

Automobil: 500 kuna

Mobitel: službeni, plaća tvrtka

Štednja: 1.000 kuna

Teretana: 300 kuna

Masaže: 320 kuna

PONEDJELJAK

06:30 Ustajem, počinje radni tjedan. Ponedjeljkom sam obično poprilično mrzovoljna pa doručkujem vani. Kupujem smoothie i jabuku u trgovini, plaćam 23 kune. Stajem u pekari i kupujem salatu za ručak, plaćam 22 kune. Trudim se paziti što jedem. Barem ponedjeljkom.

11:00 Radni dan u banci prolazi poprilično brzo do pauze. Ručam salatu i brzo se vraćam poslu jer je danas posebno velika gužva.

16:00 Napokon završavam i jurim na anticelulitnu masažu. Na nju idem svaka dva tjedna jer sam uvijek nekako napuhnuta i imam strašno puno celulita unatoč tome što jedem (relativno) zdravo. Plaćam 160 kuna.

17:30 Na povratku kući stajem u trgovini. Kupujem špinat, kruške, banane, zobene pahuljice i bocu vina. Ipak je ponedjeljak. Plaćam 114 kuna.

19:00 Za večeru sa suprugom jedem malo sira koji je stajao u frižideru i dijelimo bocu vina. Djeca su nam već odrasla pa živimo sami i baš uživamo u ovakvim trenutcima.

Dnevni total: 319 kuna

UTORAK

06:30 Ustajem, pripremam kavu i doručak od namirnica koje sam sinoć kupila. Zovem kćerku kojoj je danas 23. rođendan.

09:00 Na poslu je danas sve usporeno. Odlazim u toalet i u ogledalu vidim podbuhlo lice. Pomislim da mi nisu trebali ono vino i slani sir sinoć, ali baš me briga. Mislim da treba uživati u malim stvarima. Opet ručam salatu koju sam platila 22 kune.

16:00 Nakon posla odlazim ravno u teretanu. Srećem prijateljicu koja mi prepričava da je bila na mezoterapiji tijela. To je nekakav tretman iglama, a s obzirom na moje probleme s opuštenom kožom i napuhnutošću – odmah se naručujem na tretman, primaju me već sutradan. Ona me uvjerava da izgledam dobro i ja to znam, ali nekad jednostavno želiš činiti nešto za sebe, a ne zato što misliš da će drugi misliti da izgledaš loše. Prvi je tjedan u mjescu pa plaćam članarinu za teretanu 300 kuna.

18:00 Dolazim kući i vidim da je suprug ispekao pizzu za večeru. Ni ne pokušavam odoljeti.

Dnevni total: 322 kune

SRIJEDA

08:00 Danas radim poslijepodne pa spavam malo duže. Odlazim na prvi tretman mezoterapije tijela i odmah plaćam paket od četiri tretmana 3.500 kuna. To malo zaboljelo, ali radim to zbog sebe. Kozmetičarka mi predlaže da bi uz mezoterapiju bilo dobro raditi i anticelulitne masaže. Ponosno odgovaram da idem na njih svaki drugi tjedan.

10:00 Na putu kući kupujem leću, nešto povrća i bulgur. Plaćam 32 kune pa doma kuham varivo koje nosim i na posao za ručak.

12:00 Volim raditi poslijepodne. Čini mi se da bolje iskoristim dan ako sam ujutro slobodna. Barem sada kad su klinci odrasli.

20:00 Izlazim iz banke i krećem prema shopping centru. Kći u subotu slavi rođendan i želim joj kupiti knjigu koju traži već neko vrijeme. Uzimam knjigu, plaćam 120 kuna pa odlazim kući.

Dnevni total: 3.620 kuna

ČETVRTAK

06:30 Najgore od svega je ipak, iz popodnevne smjene ići u jutarnju. Uz kavu pričam suprugu da sam jučer uplatila paket anticelulitnih tretmana. On misli da izgledam odlično, ali mu je drago jer zna da to činim za sebe. (On je prošli vikend kupio jaknu od tri tisuće kuna ne zato što misli da će u njoj izgledati bolje nego zato što se u njoj osjeća sjajno.) Valjda je to jedino važno.

08:00 Počinje radni dan. Nisam doručkovala pa ranije ručam ostatke jučerašnjeg variva i tijekom pauze pregledavam ponudu jedne online trgovine. Stigla im je jedna anticelulitna krema o kojoj svi pričaju. Cijena joj je 400 kuna, ali ima zbilja dobre ocjene. Naručujem ju. Imam li problem?

16:00 I danas nakon posla odlazim u teretanu. Vježbam sama, a na povratku kući stajem u trgovini. Kupujem sir, masline, krekere, gljive i rižu za rižoto. Plaćam 70 kuna.

18:00 Kod kuće radim večeru i družim se sa suprugom opet uz malo vina. Pričamo o kćerkom rođendanu na koji idemo u subotu pa odlazimo na spavanje.

Dnevni total: 470 kuna

PETAK

08:00 Danas opet radim poslijepodne pa jutro provodim spremajući stan.

11:00 Prije smjene se s kolegicama nalazim na ručku. Jedemo pržene lignje i krumpir salate. Baš onako s guštom. Plaćam 45 kuna.

20:00 Poslije posla ostajem na piću u gradu sa sestrom koju ne stižem viđati tijekom radnog tjedna. Popijemo svaka po dvije čaše vina. Plaćam 44 kune.

Dnevni total: 89 kuna

SUBOTA

08:30 Danas dulje ostajemo u krevetu. Nigdje nam se ne žuri. Zatim odlazimo na kavu u kvartu, plaćamo 20 kuna, pa idemo na tržnicu. Najdraži ritual subotom. Tamo ostavljam 120 kuna za razno voće i povrće, svježi sir i cvijeće.

12:00 Danas ništa ne kuham. Idemo kod kćerke na rođendanski ručak. Atmosfera je vesela, stigli su i roditelji njenog supruga. Redaju se čaše vina i slasni zalogaji. Volim subotu.

18:00 Stižemo kući i odlučujemo presvući se i otići u šetnju nasipom. Danas smo dugo spavali, puno jeli i bolje ćemo se osjećati nakon malo boravka na svježem zraku.

20:00 Vraćamo se kući i opuštamo uz TV. Nadam se da će Tara i Dino pobijediti u Zvijezdama. Sjajni su.

Dnevni total: 140 kuna

NEDJELJA

08:15 I danas odmaramo. Jutro provodimo kod kuće uz kavu. Ispekli smo jaja za doručak sa svježim šparogama koje smo jučer uzeli na tržnici.

12:00 Odlazimo u kvartovski grill na roštilj za ručak. Dijelimo piletinu i ljute pljeskavice, salatu i malo domaćeg kruha. Sve je prefino. Račun plaćamo 230 kuna.

15:00 Poslijepodne provodimo kod kuće ne radeći ništa posebno.

Dnevni total: 230 kuna

Tjedni total: 5.109 kuna

ZAKLJUČAK

Da, ovaj tjedan sam potrošila više od pola plaće, ali ne idem svaki tjedan niti mjesec na mezoterapiju tijela. Zapravo kad malo bolje razmislim, ovaj tjedan sam potrošila više od 4 tisuće kuna samo na anticelulitne tretmane i kreme. To je to, ako ova mezoterapija ne upali mogu službeno obznaniti da sam izgubila bitku i da je celulit sastavni dio ženskog tijela koji se jednostavno ne može ukloniti. Zašto je uopće dobio negativnu konotaciju? Možda bismo ga trebale slaviti jer ga muškarci nemaju i biti ponosne što smo i po tome bolje od njih. Kako god, idući mjesec od anticelulitnih “tretmana” ostaje samo teretana.

