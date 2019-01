Odlična je. Supruga guvernera Kalifornije ne želi se nazivati prvom damom, već prvom partnericom

Iza odluke da se umjesto titule ‘prve žene’ proglasi prvom partnericom stoji dokumentarac Jennifer Newsom naziva Miss Representation koji govori o pozastupljenosti žena u voditeljskim pozicijama te kako upravo titula ‘prvog partnera’ potiče jednakost spolova.

Kako je Jennifer navela na svom Twitteru, biti prvi partner je stvar inkluzivnosti s ciljem uništavanja stereotipa i cijenjenje partnerstva koji omogućava svakome da uspije, neovisno o tome kojeg je spola.

Being First Partner is about inclusion, breaking down stereotypes, and valuing the partnerships that allow any of us to succeed.

Grateful for this opportunity to continue advocating for a more equitable future – now let’s get to work! https://t.co/sXwfev7BFy

— Jennifer Siebel Newsom (@JenSiebelNewsom) January 12, 2019