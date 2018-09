Svaki tjedan Super1 zamolit će jednu ženu iz Hrvatske da sedam dana zapisuje, svaki, ali baš svaki trošak, od hrane, režija i prijevoza, do kava i shoppinga. U ovotjednom izdanju financije je zapisivala novinarka iz Zagreba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Zanimanje: novinarka na SOR-u

Dob: 28 godina

Lokacija: Zagreb

Mjesečna primanja: 2751,84 kuna + 290 kuna prijevoz – 3041,84

Tjedna primanja: 760,46 kuna

Mjesečni troškovi

Stanarina: 0 kn (živim s roditeljima)

Režije: 0 kn (živim s roditeljima)

Zdravstveno osiguranje: 72 kn

Mobitel: 88 kn

Prijevoz: 200 kn (kupim kartice od 4kn, kad ih potrošim se švercam)

Kupovina namirnica: 500 kn

Kave/pića: 500 kn

Potrepštine za dom: 200 kn

Prvi dan – Ponedjeljak

06:00 – Ustala sam sat vremena prije nego što trebam krenuti na posao. Danas treba doći ta naša SOR-ovska plaća. Popila sam kavu bez koje ne mogu ujutro, spremila se, izišla iz kuće i otišla na tramvaj. Ne jedem doručak, jer jednostavno ne mogu tako rano jesti.

08:00 – Ponedjeljak je uvijek mirniji dan u firmi. S kolegicama sam dva puta izišla na hodnik i popila kavu iz aparata što je šest kuna. Nisam jela jer nisam ništa ponijela od doma, a nisam baš pri lovi da si kupujem gablec.

12:00 – Uključujem se na Facebook u grupu SOR-ovaca i dojavljujemo si u kojoj banci je plaća sjela.

13:18 – Frendica mi šalje poruku da je u našoj napokon stiglo. Posao je završio i odjurila sam doma pojesti nešto.

18:00 – Ponovno sam u gradu, otišla sam na bankomat i podigla 100 kn te kupila cigarete za 23 kune. Sjela sam solo na kavu što me koštalo 12 kuna.

19:30 – Počinje moja besplatna hobi aktivnost. Poslije nje s ekipom sjedam na piće. Naručujem 3dl mineralne i oduševljena sam kad kafići imaju tu opciju. To plaćam šest kuna.

23:45 – Dolazim doma, brzinsko tuširanje i pokušavam zaspati.

Dnevni total: 47 kuna

Drugi dan – utorak

06:30 – Danas sam si priuštila pola sata kasnije buđenje jer sam se jučer navečer stigla otuširati. Pijem kavu, opet bez doručka izlazim iz kuće.

08:00 – 16:00 – Dolazim na posao, obavljam radne zadatke. Trebala sam ići na teren, ali su rekli da ipak ima netko drugi ide. Pijem ponovno dvije kave iz automata s kolegicama i plaćam to šest kuna.

16:00 – 17:30 – Kratim si vrijeme do dogovorene kave sa srednjoškolskom prijateljicom, pa šećem po knjižarama, jer si želim kupiti planer. Nažalost nema planera koji kreću od rujna pa kupujem mali rokovnik, dvije kemijske, blokić za pisanje i čestitku za rođendan frendici. Plaćam to 67 kuna.

17:30 – 19:30 – Idem se naći s prijateljicom. No, prije shvaćam da sam ekstremno gladna i kupujem si onaj kroasan sendvič za 10 kuna. Sjedam na kavu od 12 kuna i mineralnu 3 dcl za šest kuna.

20:30 – 22:00 – Nalazim se s drugom prijateljicom jer planiramo rođendan iznenađenja trećoj prijateljici i tad naručujem džin tonik i to me košta 26 kuna.

22:30 – Došla sam doma, napokon jedem nešto konkretno, ali to su ustvari ostaci ručka moje obitelji pa nema troška.

Dnevni total: 127 kuna

Treći dan – srijeda

06:00 – Budim se, pijem kavu, tuširam se i jedem nešto za doručak.

07:30 – Izlazim iz kuće i prije ulaska u tramvaj kupujem kutiju cigareta i to plaćam 23 kune.

08:00 – 15:00 – Danas je malo naporniji dan. Morala sam skidati neke izjave nekih nerazgovijetnih ljudi i mučim se s tim. Ponovno odlazim na dvije kratke pauze i kavu iz automata, što me ponovno košta šest kuna. Začudo, puštaju me sat vremena ranije i jurim doma.

15:30 – Doma na brzinu jedem ručak i pijem kavu.

17:30 Nalazim se s drugom prijateljicom koja nije mogla doći večer prije. No, zapričale smo se tako da nam pada u vodu naše planiranje. Tamo sam naručila 3 dcl mineralne i to me koštalo šest kuna.

19:30 – Imam onaj besplatni hobi pa samo trošim grlo pjevajući.

22:00 – Sjela sam na kratku cugu poslije probe, naručujem ponovno 3 dcl mineralne, što me košta 6 kuna.

23:30 – Odlazim s cuge i u 23:40 sam na tramvajskoj stanici u Vodnikovoj, no tramvaj se ne pojavljuje. Jurim na Frankopansku, već počinju voziti noćni i ulazim u tramvaj.

00:50 – Dolazim doma, tuširam se, pripremam odjeću za idući dan, navijam tisuću budilica i nadam se da ću se sutra probuditi na vrijeme.

Dnevni total: 41 kuna

Četvrti dan – čestvrtak

07:30 – Naravno da sam prespavala sve budilice i ustajem i jurim iz kuće. Elegantno kasnim, no kako nisam stigla popit moju domaću jaku kavu, usput si kupujem colu i dva peciva za kasnije. To plaćam 18 kuna.

08:15 – 16:25– Jedva držim oči otvorene na poslu, ali odrađujem sve kako spada. Izlazim na dvije kave, ali danas kolegica časti, pa ne plaćam ništa. Ostajem malo duže, a i paše mi jer sam kavu dogovorila u 17:30.

16:30 – 21:30 – Odlazim s posla i odlazim do dm-a da si skratim vrijeme. Kupujem osnove osnova – korektor (jer ovaj trenutni vadim s čačkalicom van, koliko ga nema), šampon, dezić, gel za tuširanje, boju za kosu, flastere, maramice za čišćenje naočala, častim se maskom za lice. Račun me košta 190 kuna i ne kontam na koju foru, ali tako uvijek ispadne. Nalazim se s frendicom na kavi na Tkalči i nju plaćam 13 kuna. Dočekujemo treću frendicu i odlazim na Zagreb Burger Fest, jer se upravo otvorio. Šećemo, gledamo cijene, upijamo atmosferu, odlučujemo se na burgere iz Burger Bara, jer je tamo bila najmanja gužva, a najpristojnija cijena za dobiveno. Burger u kojem sam jako uživala plaćam 43 kune.

22:00 – Dolazim doma, tuširam se i do 23:00 sam već u krevetu i ubrzo izmorena zaspem.

Dnevni total: 264 kune

Peti dan – Petak

06:30 – Buđenje, kava i opet nešto jedem. Izlazim iz kuće s malim zakašnjenjem i kasnim na tramvaj, kupujem si usput cigarete – 23 kune.

08:00 – 16:00 – Spor je dan, radim samo na prijevodima svjetskih vijesti. Kavu pijem dva puta, ali me druga kolegica časti.

16:00 – 17:30 – Odjurila sam doma pojesti ručak i jurim natrag u grad.

18:00 – 19:30 – Prije probe odlazim na još jednu kavu i pijem mineralnu 3 dcl što me košta šest kuna.

22:00 – 23:30 – Odrađujem probu i jurim do Konzuma kupiti sastojke za tortu. Plaćam to 63 kune.

23:30 – 3:00 – Radim tortu, tuširam se i idem spavati.

Dnevni total: 92 kune

Šesti dan – Subota

09:00 – 14:00 – Danas mogu malo dulje spavati, ali ne onoliko dugo koliko bih htjela. Brat mi radi kavu, jedem doručak i spremam se u trgovinu s frendicama jer treba kupiti piće za tulum. Kupujemo ga od skupljene love u Vrutku i prilažem svojih 50 kuna (tu je i novac za poklon). Donosimo to sve kod frendice u stan, stavljamo na hlađenje i uređujemo stan. Pušemo balone, ja radim onaj čudni lanac od kolaža.

14:30 – Doma sam, ručam, malo pospremam kaos od sestrine i moje sobe i počinjem u nekom trenutku spremanje za taj izlazak. Dugo se nisam šminkala jer nisam imala novca za puder dok sam bila nezaposlena pa mi malo duže treba. Za posao mi se ne da šminkati što je jako čudno u novinarskom svijetu, ali mi stvarno treba previše vremena da bi to izgledalo pristojno. Dok idem prema lokaciji tuluma, kupujem si cigarete za 23 kune.

20:30 – Dolazimo u stan, dočekujemo ekipu. Družimo se, cugamo, igramo društvene igre.

04:00 – Ekipa se lagano razilazi, a mi pomažemo frendici pospremiti stan. Odlazim na tramvajsku stanicu i ne moram dugo čekati, jer su već počeli voziti dnevni tramvaji.

06:15 – Dolazim doma, zadnji put gledam na mobitel i odmah trk u krevet.

Dnevni total: 73 kune

Sedmi dan – Nedjelja

11:00 – Budim se, pijem kavu i radim ručak za cijelu obitelj.

14:30 – Ručam i družim se s obitelji. Najmlađem bratu dajem 22 kune da ode kupiti napolitanke u Konzum.

16:00 – Gledam serije s kojima sam jako u zaostatku.

20:30 – Ispekla sam kokice s malo vlasca kao late night snack prije spavanja.

22:00 – Ranije se tuširam i ranije idem spavati, jer sutra kreće nova tjedna runda posla.

Dnevni total: 22 kune

Zaključak

Ukupno sam potrošila 666 kune. To je prilično zanimljiva brojka i nisam s njom zadovoljna, Gotovo nikad ne jedem na poslu ili primjerice pijem mineralnu na decilitre kako bih uštedjela. Budući da sam tijekom razdoblja nezaposlenosti ukinula bilo kakve izlaske, muzeje, kulturna događanja pa čak i kupovanje šminke, sada sam, kad sam primila prve dvije plaće, postala malo rastrošna.

Vjerojatno bih mogla uštedjeti na cigaretama i kavama, no ipak mislim da sam najviše potrošila u u dm-u te na Zagreb Burger Festu.

Iako imam osjećaj da bih se trebala gristi zbog potrošene količine, zapravo me to uopće ne smeta. Živimo u potrošačkom društvu; ako mi nešto treba, treba mi. Situacija je takva da već mjesecima nosim potrgane traperice i isprane majice jer jednostavno nisam imala novca kupiti nove. Normalno je da ću prvom prilikom kada dobijem novce potrošiti brdo love kako bih sličila čovjeku.

Također, imam sigurnost doma pa si mogu priuštiti gladovati na poslu. Ionako me kasnije doma čeka ručak. Ne mogu zamisliti kako je onima koji imaju SOR-ovsku plaću i moraju još uz to plaćati stanarinu i režije. Jednostavno mislim da to nije fizički ni psihički moguće izvršiti i stvarno vam se divim, a znam da vas je mnogo takvih.