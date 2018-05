Nakon Sare, o kojoj smo pisale, i ostale cure na Fejsu objavljuju da žele posuditi svoje maturalne haljine

Pričale smo s curama koje, inspirirane potezom Sare Jelić Jahić, također poklanjaju svoje maturalne haljine

Prošli tjedan smo se čule sa Sarom Jahić Zelić, curom koja je pokrenula trend posuđivanja haljina za maturalnu večer. Ona je prije par dana proslijedila svoju haljinu, a nakon nje još je puno cura na Facebooku podijelilo fotografije svojih haljina, neke čak i više njih, koje također žele posuditi curama koje si ih trenutno nisu u mogućnosti priuštiti. Čule smo se i s nekima od njih.

Barbara posuđuje 10-ak svojih haljina

“Iako posuđuje 10-ak svojih haljina, nije još proslijedila ni jednu. “Još mi se nije javila ni jedna cura kojoj treba haljina… Valjda se srame”, rekla nam je Barbara u kratkom razgovoru. Nadamo se da ćemo ih možda mi ovom našom objavom potaknuti da se ipak ohrabre.

Lucija je fotku objavila jučer

“Iskreno meni ovo nije ni palo na pamet dok nisam vidjela objave drugih djevojaka na Facebooku. Kad sam pročitala o čemu se radi shvatila sam da je to zapravo jako dobra ideja. Moja hajina za maturalnu visi već skoro godinu dana u ormaru i sad ima šansu izaći na svjež zrak. Zašto ne pomoći nekome ako imamo priliku? Nekome se ovo ne čini kao bitna pomoć, ali nekome opet puno znači. Dosta mojih prijatelja je podijelio moju objavu i zahvalna sam im na tome jer je to vidjela i Petra, koja sada završava srednju školu u Osijeku i koja mi se javila za haljinu. Drago mi je što ću joj pomoći i uljepšati dan kojim će obilježiti svoje cijelo srednjoškolsko razdoblje”, ispričala nam je Lucija koja je haljinu uspjela posuditi stvarno jako brzo.

Kristina ima dvije haljine koje želi posuditi

I Sarina samo stoji u ormaru

Sara iz Nove Gradiške se boji da je možda malo zakasnila s objavom, ali možda se baš sad javi netko kome treba haljina.

“I ja sam vidjela objavu Sare Jahić i ona me potaknula da posudim svoju, jer isto imam haljinu koja je nošena jednom. Htjela sam da se haljina iskoristi i da je netko ponovno odjene. Bila sam malo skeptična koliki će odjek biti s obzirom na to da dolazim iz male sredine, ali što dulje objava stoji, to se više dijeli, doslovno od Bosne do Slovenije. Neke su mi se cure već javile za haljinu, ali uglavnom one koje je žele kupiti ili iznajmiti. Ali ne prodajem je nego posuđujem. Nažalost, možda sam i zakasnila, jer su maturalne već počele. Kontaktirala sam i razne udruge, sa stranice Čarolija darivanja su kontaktirali 40-ak domova za nezbrinutu djecu, ali oni su svoje maturantice već odjenuli. Nadam se da će se ipak netko javiti u zadnji čas”, ispričala nam je Sara i uputila nas na još tri cure iz njezinog mjesta koje su, potaknute pak njezinom objavom, šerale svoje haljine.

Još cura iz Nove Gradiške posuđuje svoje haljine

Leonarda posuđuje haljinu, a ni sama još nije bila na maturalnoj