Nada Kovač je već 30 godina u službi ljepote Zagrepčana. Posjetile smo ju u Martićevoj

Posjetile smo Nadu Kovač, stručnjakinju u svijetu ljepote koja već 30 godina brine o ljepoti Zagrepčana

Martićeva 70 je već 30 godina dom Kozmetičkog salona Nada Kovač koju smo ovih dana posjetile. Povod je bila proslava 30-og rođendana i razgovor o njezinim počecima te uspješnoj karijeri. Postoje one žene koje vam se na prvi pogled zavuku pod kožu i mogle biste satima razgovarati, upijati savjete i uživati u dobroj energiji. Nada Kovač je sve to i već nakon nekoliko trenutaka postaje jasno da jako dobro zna ono što radi.

O POČECIMA

“Već kao jako mlada počela sam raditi u kozmetičkom salonu gdje sam stjecala iskustvo na klasičnim i aparativnim tretmanima. Prvo sam bila na praksi kod gospođe Ede Dujmović-Erdeli koja je za ono vrijeme imala takvu aparaturu u gradu, kakvu nije imao nitko u Hrvatskoj. Tako da sam od početka bila na izvoru, u dodiru s vrhunskim aparatima te vrlo brzo samostalno radila na njima.” Nakon prakse zaposlila se u kozmetičkom salonu kod Viktorije Pollak i Darka Konforta gdje je usavršila znanje i rad limfne drenaže po dr. Voderu, refleksnu zonu stopala i shiatsu masažu. S vremenom je stekla samopouzdanje, slušala potrebe svojih klijentica i počela razmišljati o svom salonu. Vjerovala je u sebe, a imala je i potvrdu za svoj posao pa se ohrabrila i 1989. godine otvorila svoj salon – Nada Kovač. “Već 30 godina sam na istom mjestu, u Martićevoj 70, baš tu gdje sjedimo.”

VAŽNOST EDUKACIJE I STRUČNOSTI U POSLU

Nada je završila Farmaceutsko-kozmetičku medicinsku školu i Zdravstveno veleučilište. Osim toga se educirala u inozemstvu na treninzima za brendove s kojima je radila, za rad na aparatima za smanjenje celulita, trajno uklanjanje dlačica, tretiranje problematične kože, kao i za permanentno šminkanje. “Edukacija je užasno bitna, danas da bi netko imao salon, mora zaista biti dobro potkovan i znati što radi.” S druge strane, treba biti i dobar psiholog. “Klijentice uvijek saslušam i savjetujem ako mogu, volim da se osjećaju ugodno kod mene.” Kroz njezin salon prošle su generacije kozmetičarki koje su ondje učile posao.

LJEPOTA NEKAD I SAD

Bilo je puno drugačije, to je ipak bilo neko drugo vrijeme, a Nada je bila pionirka u svijetu ljepote u Zagrebu. “Naravno da krećeš od početka, od tih najosnovnijih tretmana, ali su me oduvijek najviše privlačili aparati i inovacije u svijetu ljepote. Tada nas je u Zagrebu bilo nekoliko u toj kategoriji.” To su bili aparativni tretmani za mršavljenje, za smanjenje celulita, za zatezanje kože lica i tijela, a ona je uvijek težila tome da svojim klijenticama priušti nešto novo što još nisu isprobale.

“Sjećam se velikog članka u Gloriji koja je tada izlazila na velikom formatu, papir je još bio onaj novinski, ne ovako sjajan kao danas. To je bila revolucija. Ali i dan danas držim taj ritam i puno putujem na kongrese i sajmove u Italiju, Francusku, Njemačku i Englesku. Od 1996. godine redovito odlazim na International d’estetiques aplique kongres u Pariz.” U Parizu uvijek dobiva informacije iz prve ruke, tako da je on obavezna destinacija kada traži nešto novo za svoje klijentice.

Dosta toga se promijenilo, kada je započinjala posao u trendu je bila vitka linija, više sportska građa, dok su danas opet na red došle obline. “Svako vrijeme nosi svoje, a ja sam tu da pratim tržište.” Što se tiče promjena u preparativnoj kozmetici, mijenjaju se sastavi, uvijek je nešto novo na tržištu. Danas je tržište bogatije novim preparatima za njegu koji su u toku s novim istraživanjima na području kozmetike. Ono što je isto je to da žene i dalje žele biti njegovane.

O KLIJENTIMA

Ima klijente koji kod nje dolaze već 30 godina, kao što dolaze i njihova djeca, a možda čak i unuci. “Baš mi je neki dan bila unuka jedne klijentice.” Kako se bavila šminkanjem, kroz njezine ruke prošle su brojne poznate osobe s estrade i iz novinarskog svijeta. Naravno i danas kod nje dolaze mnoge javnosti poznate osobe, a neke od njih su i ambasadori usluga koje nudi. Niz godina surađuje s poznatim Prim.dr Sinišom Glumičićem, nakon čijih zahvata klijenti uglavnom ovdje dolaze na postoperativne tretmane. “Imamo lijepu dugogodišnju suradnju, a najčešće nam dolaze klijenti nakon operacija nosa, kapaka, ali i liposukcije.”

TAJNA MLADOLIKOG IZGLEDA

“Ja se isto njegujem u kozmetičkom salonu, jako volim Bio Light aparat koji zateže i pomlađuje kožu.” Danas na tržištu ima puno kvalitetne kozmetike kojom možemo njegovati kožu, usporiti starenja kože, zategnuti kožu lica dok je za neka stanja nužan posjet kozmetičkom salonu.

O NAJPOPULARNIJIM APARATIMA I TRETMANIMA

Sliming platforma je nasljednik OxyFata, jednog od najpopularnijih aparata za mršavljenje. To žene obožavaju i kombinira se često s još nekim tretmanima koje nude u salonu. Pokazuje jako dobre rezultate. Osim njega, tu je i i Bio Light koji je čaroban za lice, kao i radiofrekvencija, mnoge poznate dame dolaze upravo na taj tretman. “On je savršen ako se provodi u kurama, ali ako vam hitno treba da taj dan zablistate on je svakako odgovor na to.”

O JUBILARNOM ROĐENDANU SALONA

“Trideset godina je prošlo, a ja se još nisam zasitila posla. To je oduvijek bila moja velika ljubav, imam super tim s kojim radim. Već desetak godina sa mnom su Marijana Šikoronja i Nikolina Kovač. U ovom poslu je stalno nešto novo, pratiš sve što se događa, a vrijeme kao vrijeme, samo leti. Bez obzira što je znalo biti teško, ja sam zahvaljujući svojim vjernim klijentima opstala. Obožavam ih”, završava Nada.