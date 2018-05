Mlada liječnica iz Zagreba za nas je tjedan dana vodila dnevnik svojih primanja i troškova

Svaki tjedan Super1 zamolit će jednu ženu iz Hrvatske da sedam dana zapisuje svaki, ali baš svaki, trošak, od hrane, režija i prijevoza do frizera, kava i shoppinga. U ovotjednom izdanju svoje financije zapisivala je jedna mlada liječnica iz Zagreba (31)

Radim kao doktorica na hitnom prijemu u jednoj zagrebačkoj bolnici. Nisam baš zadovoljna svojim primanjima i mislim da zaslužujem više, a kako bih se konačno odlučila hoću li posao potražiti u inozemstvu, na papir sam stavila svoja primanja i rashode i iskreno, nisam očekivala ono što sam vidjela nakon tjedan dana.

Zanimanje: Liječnica specijalistkinja hitne medicine

Dob: 31 godina

Mjesečna primanja: 10.500 kuna (s dežurstvima)

Tjedna primanja: 2625 kuna

Mjesečni troškovi

Stanarina: 2400 kuna (polovicu plaća zaručnik, dakle 1200 kuna)

Režije: oko 800 kuna

Mobitel: 80 kuna

Internet: 220 kuna

Beauty stvari (nokti, frizura…): oko 500 kuna

Dnevni troškovi

Javni prijevoz i Uber: oko 60 kuna

Namirnice: oko 100 kuna

Kava: oko 30 kuna

Prvi dan – ponedjeljak

5:30 – Zvoni alarm i budi me iz poprilično živopisnog sna neke epske borbe s mačevima. Okrenem se prema zaručniku, i on se već rasteže. Radimo u istoj bolnici pa, ako smo u istoj smjeni, zajedno idemo na posao. Pripremam se za radni dan – perem zube, nanosim minimalni make-up i oblačim nešto jednostavno. Ionako na poslu nosim bijelu kutu.

7:00 – Uber nas ostavlja pred bolnicom, vožnju plaćam 33 kune. Malo kasnimo, ali promet je danas baš gadan.

7:05 – Pijem kavu s aparata. Volim običnu crnu, 3 kune. Ujutro nikad ne jedem, tako sam navikla.

11:22 – Hvatam pauzu između pacijenata i odlazim u dućan u okrugu bolnice kako bih si kupila gablec. Kupujem Montana sendviče s tunom, 34 kune. Uz to, uzimam i malu Coca-Colu, 7 kuna.

15:00 – Zaručnik mora ostati duže jer ima dežurstvo, ja sam za danas gotova. Bilo je hektično, kao i svaki dan na hitnoj, iscrpljena sam. Razmišjam što ću pripremiti za večeru dok perem ruke i skupljam svoje stvari.

15:30 – U Lidlu kupujem smrznutu pizzu, brokulu, brašno, mlijeko i šećer. Pizza i palačinke za večeru. Priznajem da zbog stresa na poslu jedem nezdravo, a račun plaćam karticom – 56 kuna.

19:00 – Večeramo dok na TV-u buljimo u Twin Peaks (trenutno smo oboje opsjednuti tom serijom). Ne pričamo o poslu, to nam je nekako prešutno pravilo. Teško je raditi ovaj posao, čovjek svašta vidi.

21:13 – U krevetu sam nakon tuširanja i skrolam po društvenim mrežama. Uređujem fotku koju sam snimila prije nekoliko tjedana u Makismiru i objavljujem je na Instagramu uz heštegove poput #sretna i slično. Oni koji pogledaju moj profil misle da mi je život savršen. Jako je daleko od toga. Pješačila sam kući pa sam potpuno iscrpljena. Stavljam alarm i idem spavati.

Dnevni total: 133 kune

Drugi dan – utorak

5:30 – Buđenje. Loše sam spavala jer je nad gradom tutnjalo grmljavinsko nevrijeme pa se osjećam kao prebijena mačka. Perem zube i trackam korektor na podočnjake, ali ništa ih ne može skriti.

6:30 – Čekam Uber skrivena ispod kišobrana. Zaručnik je dežuran noćas, mene to čeka tek sljedeći ponedjeljak. Aplikacija mi kaže da je vožnja čak 1.8x skuplja nego inače. Divno.

6:52 – Izlazim iz Ubera čiji me vozač upravo oderao za 42 kune. U kafiću pored bolnice eksam dupli espresso, 16 kuna.

12:45 – Danas imamo veliku gužvu, ne znam gdje da se prvo okrenem. Gladna sam i imam osjećaj da ću se onesvijestiti. Srećom, kolegica ide do dućana i donosi mi sendviče i par voćki. 44 kune.

15:36 – Konačno izlazim iz bolnice, kiša još uvijek pada. Zagrebačko proljeće mi je inače prekrasno, ali ovakve kiše ne volim. Zovem Uber, nema šanse da hodam po ovom vremenu. Cijena vožnje – 31 kuna.

17:21 – Kuham brokulu i kavu. Imam tu nenormalnu opsjednutost kavom – kuham je jako slatku i gustu, kao blato. Jedno pakiranje mi izdrži manje od tjedan dana.

19:30 – Idem pod tuš. Treba mi sve novo – od šampona do gela za tuširanje. Sutra ću kupiti, obećajem si.

22:00 – Gotova sam. Sutra radim popodnevnu tako da gasim zvukove uživajući u osjećaju da ne moram naviti alarm.

Dnevni total: 133 kune

Treći dan – srijeda

7:24 – Budi me nečiji smijeh ispod prozora. Vani je i dalje tmurno, ali barem sam se naspavala. Perem zube, istiskujem prištiće (kako je moguće imati prištiće sa 31, pitam se), baš uzimam vremena za sebe. Zaručnik se vraća s posla i nakon tuširanja ide ravno u krevet. Noćne smjene užasno iscrpljuju.

7:47 – Kuham si svoje blato (kavu). Kuham količinu za dvije šalice, nećemo si lagati. Ostajem bez kave tako da i to moram kupiti.

9:15 – Izlazim iz stana i prvo idem u dm. Kupujem sve higijenske potrepštine – od tampona do šampona i regeneratora. Račun iznosi 236 kuna. Peglam karticu. Nakon toga idem u Konzum gdje, uz kavu, kupujemi kruh, maslac, jaja, krumpire, mrkve, vrhnje za kuhanje, nekoliko juha u vrećici, kilogram jabuka, dvije čokolade s Oreo keksima i smrznuti grašak. Račun – 277 kuna.

11:15 – Gulim povrće i stavljam ga u protvan sa začinima. Kad je povrće napola gotovo, prelijevam ga vrhnjem za kuhanje.

12:16 – Pijem drugu šalicu hladne kave i razmišljam o tome da se odselim negdje u inozemstvo. Nervira me nepravda prema liječnicima koji bi trebali imati više plaće. Sanjarim o Skandinaviji ili Ujedinjenom Kraljevstvu. Zaručnik i ja oziljno razmišljamo da se odselimo.

14:25 – Uber do posla, 32 kune. U torbi sam si ponijela jabuke i čokoladu.

17:20 – Uzela sam predah kad mi na mobitel dolazi obavijest da je račun sjeo na naplatu. 323 kune – Internet i mobitel plaćam zajedno. Otvaram m-banking i plaćam račun. Jedem čokolade i jabuku, pijem dvije kave s aparata, 6 kuna.

21:48 – Izlazim s posla i zovem Uber. 28 kuna.

22: 52 – U krevetu sam, sutra radim jutarnju. Jao.

Dnevni total: 902 kune

Četvrti dan – četvrtak

5:30 – Alarm budi i mene i zaručnika, imam osjećaj kao da sam spavala doslovno pet minuta. Peremo zube i spremamo se za posao. Oboje smo nervozni i pomalo se izbjegavamo po stanu. Ovo nije nimalo lak posao, pritisak je velik.

6:30 – Uberom idemo na posao, 41 kuna.

9:36 – Trčim do kafića gdje pijem dupli espresso, 16 kuna. Nailazim i do dućana gdje na čips, sendviče i čokoladu trošim 72 kune.

14:54 – Mučim se s pacijenticom koja ima jaku alergiju. Radimo sve moguće testove, žena ne može baš disati.

16:05 – Izlazim iz bolnice, zaručnik me čeka u kafiću. Idemo do obližnjeg restorana i uzimamo hranu za van – pileći cordon bleu i krumpiriće. Uzimamo još neke grickalice i slatkiše u dućanu, 198 kuna.

17:36 – Gledamo Twin Peaks, a oko nas se nalazi hrpetina omota od hrane. Nakon serije pričamo o mogućnosti seljenja, ali to nije odluka koju možemo donijeti samo tako. Oboje smo vezani za obitelj i bilo bi ih teško napustiti.

19:52 – Tuširam se, a zaručnik me iznenađuje i pridružuje mi se.

22:07 – U krevetu sam. Sutra sam, iznenađujuće, slobodna. Kuma sam na krštenju pa sam uzela dan godišnjega. Nisam dežurna ni ovaj vikend pa se nadam odmoru ipripremi za dežurstva koja me čekaju sljedeći tjedan.

Dnevni total: 311 kuna

Peti dan – petak

8:11 – Buđenje. U 10 imam zakazano kod frizera, a u 11 i 30 idem na manikuru. Kuham si kavu i gledam kroz prozor, u dvorištu zgrade nalazi se veliko stablo lipe koje je u punom cvatu. Opet razmišljam o nekim drugim, dalekim zemljama.

13:30 – U frizeraju sam ostavila 300, a za nokte 250 kuna. Šetam centrom i ulazim u svaku zlatarnu kako bih kupila poklon za malenu, jer naravno, nisam to stigla ranije. Odlučujem se za lančić od bijelog zlata s privjeskom anđela koji sam našla u Zaksu. To me košta 1440 kuna.

14:00 – Zaručnik je na poslu, brzinski si pržim smrznute krumpiriće i pijem još kave. Dobro pa da haljinu nisam morala kupovati, imam jednu baš za ove prilike.

17:00 – Počinje ceremonija, sve je jako lijepo i emotivno. Hodala sam do crkve, nalazi se u blizini mog stana.

22:14 – Stižem kući, zaručnik već spava. Skidam ukosnice i rasplićem kosu, perem zube i idem u krevet.

Dnevni total: 1990 kuna

Šesti dan – subota

7:56 – Buđenje i rastezanje u krevetu, smijanje sa zaručnikom i malo strasti za dobro jutro.

9:20 – Popili smo kavu zajedno u kuhinji i sad se spuštamo na plac. Kupujemo blitvu, mrkvu, krumpire, patliđan, tikvice, jaja, domaći kruh, pileća prsa, jagode, breskve, banane i jabuke. Pomno zbrajam sve pomoću mobitela – 270 kuna.

12:48 – Jedemo piletinu s povrćem, a za desert se sladimo domaćim jagodama. Zaručnik ide prileći prije vikend dežurstva, a ja plaćam račune. Režije me koštaju 834 kune.

17:44 – Idemo do grada na večeru s frendicom. U jednom talijanskom restoranu jedemo njoke s gamberima i lazanje, račun nas dođe 95 kuna.

22:30 – Nakon nekoliko epizoda Twin Peaksa (pogledala sam ih sama pa ću ih morati ponovno gledati sa zaručnikom), spremna smo za krevet.

Dnevni total: 1199 kuna

Sedmi dan – nedjelja

8:13 – Budim se i vidim da je vani sunčano. Super, baš mi je trebao jedan lijep dan. Budim zaručnika pa skupa peremo zube i tuširamo se. On kuha kavu dok ja skrolam društvenim mrežama.

12:14 – Naručujemo dostavu hrane – oboje smo odabrali pizze iz O’Hare, račun nas dođe 96 kuna.

15:40 – Šetamo Tkalčom i jedemo sladoled, 18 kuna.

17:00 – Prošetali smo do Branimir Centra i taman stigli na projekciju novog Deadpoola. Karte su 60, a kokice još 42 kune.

21:30 – Oboje smo u krevetu na mobitelima, ja igram Candy Crush, a on Harryja Pottera. Do 22 oboje spavamo.

Dnevni total: 216 kuna

Dakle, nakon tjedan dana vođenja financijskog dnevnika mogu reći da mi se ova ideja jako sviđa. Točno vidim na što sam trošila i iskreno, mislila sam da će situacija biti znatno lošija. Ukupno sam potrošila 4884 kune. To je 2259 kuna više nego što zaradim u tjedan dana. Ipak, kako sam platila režije i bila kuma na krštenju, mislim da sam dobro prošla. Više me zabrinjava činjenica da se dosta nezdravo hranim nego moje financijsko stanje trenutno. Ipak, svejedno mislim kako bismo mi liječnici trebali biti bolje plaćeni, a sve sam uvjerenija da ćemo zaručnik i ja sreću i deblji račun probati pronaći negdje vani.