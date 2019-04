Mama sa sezonskim poslom koja sama odgaja dijete za nas je tjedan dana vodila dnevnik troškova

U novom izdanju financijskog dnevnika za nas je dnevnik troškova tjedan dana vodila mlada mama sa sezonskim poslom

Zanimanje: ekonomistica, smjer marketing, trenutno na sezonskim poslovima

Lokacija: šira okolica Pule

Mjesečna primanja: trenutno živim od štednje te uz pomoć roditelja, zato tražim dodatne poslove; jedini fiksni prihodi su dječji doplatak, alimentacija i prodaja stvari na internetu (oko 1.800 kuna mjesečno)

MJESEČNI TROŠKOVI

Stanarina: živim s roditeljima, u njihovoj nekretnini na selu

Režije: plaćaju roditelji, kad radim dajem 500 kuna

Vrtić za dijete: 1.400 kuna

Aktivnost za dijete: 250 kuna

Gorivo: 450 kuna

Mobitel: 110 kuna

Trening: 150 kuna

Životno osiguranje: 160 kuna

Štednja: 200 kuna

Hrana: iz vlastitog vrta, potrošim do 700 kuna na ostalo

Potrepštine za dijete: uglavnom iz druge ruke

PONEDJELJAK

07:00 – Buđenje za odlazak u vrtić, ali potvrđuje se sumnja nakon neprospavane noći – moja djevojčica teško diše, ima temperaturu i ostavljam je doma. Moji roditelji odlaze na posao.

10:00 – Na nekoliko dana u posjetu je teta sa svojim sinčićem. Nadam se nekom obavljenom poslu, ali djeca su jako mala i nestašna. Radujem se ovim danima koje provodim sa svojom djevojčicom, makar uz bolesti dišnog sustava. Mjesto u vrtiću dobili smo tek nedavno, nakon sto godina čekanja, i skupo ga plaćam. Ali malenoj treba socijalizacija, a ako bude posla u jutarnjoj smjeni, vrtić je jeftiniji od čuvanja koje sam plaćala prošle godine.

13:00 – Jedemo ostatke ručka od nedjelje.

18:00 – Mama radi meso za tatu i tetu za večeru, moje dijete uskoro jede, ja grabim jogurt i žitarice.

20:00 – Čitamo puno priča prije spavanja. Malena još djeluje malaksalo, morat će još sutra ostati kod kuće i inhalirati se.

DNEVNI TOTAL: 0 kuna

UTORAK

07:00 – Počinje isti dan kao jučer.

10:00 – Dan je malo produktivniji jer sam teti prepustila djecu na sat vremena. Slažem si par dogovora za dodatne poslove online, bojim se hoće li sezonski posao biti opcija uz malenu koja ide u vrtić koji radi samo ujutro.

11:30 – Spremam se za fotografiranje jer trebam fotku za CV. Djeca uživaju, ja živčanim jer su laptop i kamera u opasnosti od malih ruku. Usput dobivam par zgodnih slika unuke koje ću tati uokviriti za skorašnji rođendan.

13:00 – Još uvijek imamo ostatke ručkova od nedjelje (kvinoja, paprike punjene grahom, gljive, varivo od povrća, kolač). Ne volim jesti ostatke i često završe u škrinji ili u kompostu, ali trudim se. Donosim gomilu špinata iz vrta i miješam s rajčicama za salatu. Teta odmrzava kruh i kuha dodatne krumpire za djecu i moje roditelje.

14:00 – Preduga stanka za ručak, vraćam se laptopu nakon što malena zaspi.

16:00 – Malena je dobro, pa vodim tetu u razgledavanje i djecu na igralište. Teta plaća sladolede u šetnji, ja apstiniram jer sam se prejela slatkog za ručak.

17:00 – Malena želi doma jer je hladno, idemo ranije no što smo planirali. Moji još odmaraju nakon posla, igramo se u sobi.

21:00 – Kasnim s večernjom rutinom za svoju malenu jer slažem dječju robu koju sam ranije dobila od tete. Zahvaljujem joj porukom (otišla je u goste) jer nailazim na pidžame kojih uopće nemam. Trebat će mi u vrtiću, sjajno. Razmjenjivanje odjeće je divna stvar, radila bih to i da imam gomilu para.

21:30 – Malena skače kao da je podne, skuham kamilicu i povlačim je na pranje zubića i čitanje priča.

23:00 – Tražim najjeftiniji print slika online, tati za rođendan. Nisam printala nijednu sliku svog djeteta nikada, evo prilike.

00:00 – Dijete se budi i traži me, ništa od kupovine.

DNEVNI TOTAL: 0 kn

SRIJEDA

06:30 – Tuširanje. Malena se nije probudila kad sam ustala, koja jackpot situacija! Koristim šampone viška od kataloške prodaje jer tu i tamo nekome prodam nešto, a gelove za tuširanje ne koristim, isušuju mi kožu.

07:30 – Nakon jutarnje rutine, malena odlazi u vrtić s mojima koji idu na posao, teta ide u grad, ja sjedam za laptop nakon doručka.

11:00 – Susjeda mi nenadano donosi higijenske proizvode i sjenila koja je naručila za nas obje. Plaćam 77 kuna, ali ostavljam joj 100 kuna za ranije dugove. Zajedno naručujemo jednom u nekoliko mjeseci.

12:30 – Jedemo njezine kolače i preskačem ručak. Volim susjedu, ali idući put zaključavam kolače ili odmah šaljem dalje. Kuham tjesteninu i umak za roditelje. Morat ću ostati dulje budna i promijeniti strategiju, nema rezultata od prijava.

15:00 – Prije no što odem po dijete, vozim se kod psihologa. Smanjila sam odlaske, no s obzirom na životne traume, sklonost depresiji i još neke poteškoće, još uvijek odlazim jednom mjesečno uz povoljniju cijenu. Biti jedini roditelj svom djetetu u Hrvatskoj, čak i kad druga strana postoji na papiru i doprinosi manjim financijskim dijelom, težak je zalogaj. Plaćam 100 kuna.

16:00 – Idem po dijete koje me željno dočeka, a meni priušti najdraži trenutak u danu.

16:15 – Na putu kući svraćamo na benzinsku postaju. Plaćam pun spremnik plina 160 kuna. Blaženi LPG.

16:30 – Stajemo u lokalnom dućanu da uzmem salatu, usput grabim nekoliko paketa gljiva na akciji i rajčice, plaćam 40 kuna. Čeznutljivo gledam prema nachosima, čokoladi i pivi, ali mogu ja bez. Dijete moli za nešto slatko, dodajem puding.

19:00 – Kod kuće jedemo brokulu iz vrta i kvinoju sa sirom, moji večeraju palentu s podgrijanim umakom. I malena grabi palentu koju obožava.

22:00 – Bacam se na čišćenje s parnim čistaćem i octom uz par kapi prastarog eteričnog ulja. Ne razumijem ljude koji na sredstva na čišćenje potroše masu novaca. Molim boga da se susjedi ne jave. Potom sjedam na laptop dok se malena ne probudi.

00:00 – Malena plače, odlazim do nje. Dijelimo sobu i krevet, dok uspavljujem nju, uspavam i sebe.

DNEVNI TOTAL: 400 kuna

ČETVRTAK

08:00 – Nakon jutarnje rutine i veselica, vozim dijete u vrtić.

08:15 – Svraćam u trgovinu po ribu na akciji. Rasprodana je pa uzimam jaja, kikiriki maslac te dvije konzerve kukuruza i dvije litre slatkog vrhnja na akciji, dolaze nam dva rođendana idući tjedan. Ukupno 46 kuna.

08:30 – Blizu je i second hand dućan. Trebaju mi košulje, samo za posao. Uzimam dvije košulje za 15 kuna i ostavljam još 5.

08:45 – Idem i na poštu poslati nekakve elektroničke dijelove koje sam uspjela prodati za 50 kuna.

10:00 – Jurim doma, pijem hladni čaj, jedem sir i kruh i trčim prijavljivati se na razne stranice i dovršiti zadatke koji su mi poslali kao test.

13:00 – Teta radi varivo za ručak. Podsjeća me da sam rezervirala film u kinu, ali su organizatori promijenili datum i sad ne možemo ići. Žao mi jer nema drugih zanimljivih događanja, a ona odlazi, drago jer ćemo uštedjeti i jer ne moram pripremati dijete na večernji rastanak, a imam i puno posla. Vraćam se za stol.

16:30 – Dolazi tetka menga. Stavljam svoju menstrualnu posudicu i osjećam olakšanje, adio PMS.

16:45 – Dijete se vraća s mojima i vodim ga van zajedno s tetom i njezinim sinčićem, da se podružimo prije mog treninga.

18:00 – Mrzim trening, volim trening. Posebice u vrijeme menge. Možda idući mjesec otkažem, moram štedjeti. Ali, dok ostali spavaju ne mogu skakati jer smeta susjedima. Trening ostaje, to je investicija.

19:15 – Dolazim doma s treninga i dok mi dijete gleda crtić, slažem jednostavan kolač s kruškama koje propadaju na stolu. Roditelji su obećali pizzu za večeru, ali čekali su da dođem samo da odjure kod ujne, treba joj nešto pomoći. Jedem palentu i omlet s gljivama, teta je kod prijateljice. Dijete protestira, ona jede tost sa sirom i pancetu uz pokoji zalogaj palente.

20:15 – Večera je gotova, ali malena traži i slatki jogurt kojeg nema. Spremam joj rižu na mlijeku i obećajem kolač s kruškama za doručak jer previše slatkog prije spavanja odgađa nam spavanje u nepovrat.

22:00 – Nastavak prijava i slanja mailova na laptopu dok se malena ne probudi oko jedan ujutro. U kuhinji se sprema leća, bit će za zamrzavanje.

DNEVNI TOTAL: 116 kuna

PETAK

05:00 – Ustajem da pozdravim tetu. Kad bi barem bila ovdje cijelo vrijeme. Malena zaplače, vraćam se u krevet.

07:00 – U magli ustajem s malenom i obavljamo jutarnje rutine, moji su odveli tetu na aerodrom. Odjeću i sve potrebno pripremim ranije, no to ne znači da smo spašeni od jutarnjih tantruma.

07:30 – Nakon što smo sve obavile, iako ja i dalje izgledam kao nenaspavano čudovište, malena jede kolač od kruške, svježi sok od naranče i čaj. Sebi radim zeleni čaj. Vozim je u vrtić i vraćam se za sat i pol koliko mi treba za odvoz.

10:00 – Opet kuham čaj, ovog puta crni, meditiram i sjedam za laptop. Bolesti i tetin posjet totalno su me odvratili od planova.

13:00 – Nema ručka, grabim salatu, rajčice, tvrdo kuhana jaja i tunu. Napravim više salate da i moji mogu jesti, tata će kasnije donijeti ribu.

15:00 – Idem ranije u grad da stignem na informacije u vrtić. Prije odlaska u vrtić, odlazim u jednu trgovinu s računalima gdje ostavljam 60 kuna za kablove koji mi trebaju.

16:30 – Skupljam svoje dijete, prijateljicu i njezinu djevojčicu te odlazimo do knjižnice. Uz dječji žamor, neizbježan je trošak u pekari, plaćam 22 kune. U knjižnici plaćam zaostatke od 50 kuna i posuđujemo gomilu dječjih knjiga. Potom sjedimo u parku i pričamo, a onda jurimo doma odvesti djecu na večeru.

20:00 – Večeras je događanje koje ne želim propustiti i grize me savjest zbog malene iako van vrtića i treninga provodimo zajedno sve vrijeme ovog svijeta. Večeramo ribu, uspavam malenu, pozdravim svoje i odlazim po frendicu autom.

22:00 – Idemo na koncert, plaćam jedno piće 40 kuna, prvi put sam na ovom mjestu i ugodno iznenađena cijenama. Čak nismo najstarije. Razbacamo se, dijelimo runde i jurimo kući. Uzimam malenu kod sebe i zaspem u 4 ujutro jer previše razmišljam.

DNEVNI TOTAL: 172 kuna

SUBOTA

07:00 – Mrtva. Malena srećom sama ustaje i pušta me još pola sata. Nedostaju joj njene igračke kako je krenula u vrtić i rado se sama poigra. Moji subotom odlaze do grada, tata radi i sprema si doručak. Ustajem kad oni odu i radim doručak za malenu, potom vozimo na trening u grad.

11:00 – Chillam ispred mjesta za trening. Gladna sam i trčim po burek, 10 kuna.

12:30 – Idem kupiti toaletni papir, deterdžent, maslac, jogurte, med, povrće i voće koje može stajati (većinu imamo doma, ovisno o sezoni, ali željna sam tikvica, batata i brokule). Uzimam samo stvari na akciji uz pokoju iznimku. Jedemo vegetarijanski uz pokoji mesni ručak za dijete i dosta stvari imamo iz vrta. Dijete opet moli za nešto slatko, dodajem kroasan uz uvjet da se to pojede nakon ručka. Plaćam 200 kuna.

13:00 – Došle smo doma, jedemo riblju juhu od jučer, salatu, rižu i na brzinu pržene krokete. Čitam malenoj priče prije podnevnog spavanja, uspavam i sebe.

17:00 – Druženje u planu, a ja zaboravila. Dok sam s djetetom vani, trčimo u lokalnu trgovinu. Uzimam kikiriki za dijete, obožava ga. Za druženje grabim šlag u spreju, smrznuto šumsko voće, sok i kekse na akciji, par najjeftinijih energetskih pića, čips i plaćam 90 kuna.

18:30 – Dolazimo doma, pričam s roditeljima o poljoprivrednim radovima idući tjedan. Potom počinje večernja rutina gledanja crtića, kupanja, kratke večere, čitanja priča i pranja zuba.

21:00 – Ostavljam dijete kod svojih na spavanju i vozim kod prijateljice s grickalicama. Uzimam malo votke i miješam s Burnom, dolazi ekipa. Volim se družiti, ali otkad imam dijete, osjećam grižnju savjesti i ne mogu se opustiti. Draži su mi koncerti, priredbe i odlasci u prirodu. Dolazim doma u ponoći i pol i uzimam malenu. Opet sam budna, idem nešto pogledati na Youtubeu i slagati odjeću.

DNEVNI TOTAL: 300 kuna

NEDJELJA

09:00 – Malena skače po krevetu, spavala je dulje danas. Ja sam opet umorna, ali rijetki su ovakvi vikendi i tjedni.

10:00 – Ista ekipa ide na izlet na udaljenu lokaciju s puno hodanja, nosim malenu i užinu sa sobom. Osjećam se sjajno.

17:00 – Frendovi poslije odlaze na cugu. Ja vozim kući jer želim dijete spremiti za vrtić i skuhati joj normalnu večeru.

18:45 – Moji su otisli do Ikee i same smo, jedemo panirano meso i kelj.

DNEVNI TOTAL: 0 kuna

TJEDNI TOTAL: 988 kuna

ZAKLJUČAK

Potrošeno 988 kuna, a da nije plaćen vrtić ni slobodna aktivnost, tek gorivo. Moglo bi se negdje uštedjeti, no bilo je stvari koje inače ne plaćam. I meni sada treba isključivo dodatna zarada. Trošim novce od protekle godine i živim na granici, a pomaže i to što živim kod roditelja iako smo daleko, a javnog prijevoza nema. Stan u gradu zasad se čini kao nemoguća misija. Kredit još dalja. Razmišljam o selidbi u inozemstvo, razmišljam o mnogočemu, no malena je tek krenula u ovaj vrtić koji smo dobili kroz ušicu igle. Nadam se dobrim stvarima i tome da će traženje dodatnih poslova online uroditi plodom, kao i da će se malena prestati buditi kad radim noću.