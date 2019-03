Koliko košta organizacija vjenčanja? Koraljka i Mladen za nas su vodili financijski dnevnik

Bivši mladenci, a sadašnji supružnici Mladen i Koraljka za nas su napravili financijski dnevnik svog vjenčanja

Dan V mnogima je jedan od najvažnijih trenutaka u životu. Ljubav je u zraku, romantične vizije (kod nekih) su stvorene još od najranijeg djetinjstva, očekivanja su ogromna, a budžet zadan. Riječ je o pravom pothvatu koji je mladencima veliki izazov, veselje, ali i financijski zalogaj.

Koliko je to zapravo zahtjevno pitale smo one koji su sve to prošli, bivše mladence, a sadašnje supružnike – Mladena i Koraljku. Evo, njihovih savjeta iz prve ruke kako uspješno – i u budžetu – organizirati vjenčanje iz snova.

Prvo budžet, pa popis gostiju

“Želje su jedno, a mogućnosti drugo. To je tužna istina”, kaže Koraljka (29) koja je, naravno, za svoj dan vjenčanja željela imati sve naj – od haljine, dekoracija na stolu, šminke i frizure, buketa, pa sve do menija i DJ-a. “Nismo ni morali ništa stavljati na papir, niti se posebno raspitivati oko cijena jer smo već na početku znali da smo jako, jako iznad cifre koju smo planirali potrošiti na svadbenu ceremoniju.

Stoga smo sve pokušali svesti na minimum. Jedino oko vjenčanice nismo raspravljali. Morala je biti baš ta dizajnerska”, nadodaje Mladen (36). Prvo što su napravili su srezali broj gostiju sa 100 na 50, iako su im roditelji, kažu, bili prilično ljutiti.

“Iako to svi ističu, ali evo još jednom i od nas: s pripremama za vjenčanje treba stvarno početi što prije. To je jedini način da se stignete dobro organizirati, raspitati, poslušati bendove i DJ-e, pogledati restorane, isprobati hranu, usporediti cijene i na kraju prilično uštedjeti“, kažu bivši mladenci koji su svoju organizaciju vjenčanja shvatili vrlo ozbiljno pa su s pripremama krenuli godinu dana prije samog događaja.

Dakle, datum su imali, kao i broj gostiju te okviran budžet od 50-ak tisuća kuna. Sada kada razmišljaju o tome, priznaju da bi im Blic kredit jako dobro došao.

RESTORAN JE BIO NAJSKUPLJI

“Prvo smo krenuli od lokacije. Valjda smo obišli 20-ak restorana prije nego što smo se odlučili za ovaj na Jarunu. To je bio i najveći izdatak. Za naših 50 gostiju platili smo 20.000 kuna, a u toj cijeni je bila večera, piće i pjenušac dobrodošlice. Dodatno smo tortu platili 750 kuna, a kolače 600 kuna”, prisjeća se Koraljka kojoj je prijateljica slastičarka pomogla da izračuna koliko joj kolača treba: 100 grama po uzvaniku.

“Kada smo bukirali restoran, krenula je prava zabava: potraga za DJ-em. To je bilo zapravo lako. Uzeli smo istog kao i moj frend. Platili smo mu 3000 kuna. Ja sam radio playlistu i moram reći da su svi bili jako zadovoljni”, priča Mladen kojemu odabir dekoracija za dvoranu nije bio baš tako zanimljiv zadatak.

Kako bilo, za cvijeće, dekoracije na stolu i cvjetni buket platili su oko 3000 kuna. Pozivnice za koje su sami napravili layout poslali su mailom, WhatsAppom i u Messenger svoje rodbine i prijatelja. Taj potez ih nije koštao baš ništa, a svim se uzvanicima jako svidio.

U međuvremenu dok su birali cvijeće i glazbu, Koraljka je imala još jedan zadatak. Pronaći vjenčanicu. Naravno, sve je imala u glavi, samo ju je trebalo ‘oživjeti’.

VJENČANICA JE MORALA BITI DIZAJNERSKA

“Mladenkama nije lako naći haljinu, a bome nije lako ni onima koji je moraju i sašiti. Iako je prošlo skoro šest mjeseci od naše svadbe, sigurna sam da modni dizajner kod kojeg sam šivala haljinu još ima noćne more od mene.

Uglavnom, prilično sam ga izgnjavila s tisuću pitanja, dvojbi i ideja koje nisu bile izvedive”, kaže Koraljka koja je dizajnersku haljinu platila 10.000 kuna i iz koje nije izlazila cijelu večer.

“Uštedjela sam na haljini nakon ponoći”, zaključuje Koraljka koja je svečanu šminku platila 700 kuna (kod naše najpoznatije make-up artistice), a za frizuru je izdvojila 500 kuna.

I frizura i šminka ostali su besprijekorni do 6 sati ujutro – kada su otišli i posljednji gosti. Cipele? “Bile su mi divne i jako udobne. Nosit ću ih svakako i ovo ljeto. Platila sam ih 860 kuna”, kaže Koraljka.

Mladena nije bilo tako skupo urediti. Odijelo, košulju i kravatu platio je 4000 kuna, a svečane cipele je imao otprije. Osim Koraljkine vjenčanice, u kategoriju ‘ne štedimo’ ušla je i usluga fotografiranja i videa. Mladen i Koraljka imaju divne uspomene koje su platili 9000 kuna.

I tu su negdje novi supružnici prestali zbrajati. Kažu bilo je tu još mnogo “sitnica”, troškova koje nisu ni sami sebi prikazali. Poput organizacije momačke i djevojačke večeri, kupnje vjenčanog prstenja, plaćanja obreda u crkvi, vjenčanog putovanja, darova zahvale. Budžet su definitivno premašili. Iako su uvjereni da su jako, jako pazili.

Koraljkina i Mladenova svadba u brojkama Broj gostiju: 50

Restoran (hrana i piće): 20.000 kuna

Svadbena torta: 750 kuna

Kolači: 600 kuna

DJ: 3000 kuna

Cvijeće: 3000 kuna

Vjenčanica: 10.000 kuna

Šminka: 700 kuna

Frizura: 500 kuna

Cipele: 860 kuna

Odijelo: 4000 kuna

Fotografije i video: 9000 kuna Ukupno: 52.410 kuna