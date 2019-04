Britanskoj dizajnerici danas je 89 godina, a njen je rad obilježio 60-e godine prošlog stoljeća i definirao stil tog desetljeća

Nakon modnih retrospektiva velikih imena među kojima su bili Balenciaga 2017. i Dior 2019. godine, londonski muzej Victoria & Albert otvorio je ovog mjeseca još jednu veliku retrospektivu.

Ona je posvećena poznatoj britanskoj dizajnerici Mary Quant koja je u 60-ima postala poznata po eksperimentima s mini suknjom. No, iako je mnogi smatraju izumiteljicom mini suknje, V&A naglašava da je to ipak bio francuski dizajner André Courrèges i ovu izložbu vodi dalje od mini suknje koja je obilježila period 60-ih i vrhunac karijere Mary Quant.

TKO JE UOPĆE MARY QUANT

Quant je rođena 1930. u Londonu i da, još je živa. Studirala je ilustraciju na fakultetu Goldsmith i nakon studija počela raditi za poznatog šeširdžiju s Mayfaira, Erika. To je zanimanje u prošlom stoljeću bilo vrlo cijenjeno te je puno dizajnera, među njima i Coco Chanel, upravo kroz izradu modnih dodataka ulazilo u svijet mode.

U samostalnu je karijeru Quant krenula 1955. uz pomoć svog godinu dana mlađeg supruga, Alexandera Plunketa Greenea. Plunket Greene je bio sin modnih poduzetnika i vlasnik londonskog restorana Alexander’s iznad kojeg su on i Quant otvorili njenu prvu trgovinu koja je nosila ime Bazaar. Bazaar je u kratkom roku postao popularan po bijelim ovratnicima koji su krasili šarene pulovere i haljine, pa je već dvije godine kasnije otvorena još jedna trgovina na novoj lokaciji.

Quant je već tada privukla pažnju medija te su njezini radovi objavljeni u Harper’s Bazaaru, a bila je jedna od samo dvije londonske dizajnerice (druga je bila Kiki Byrne) koje su u tom periodu nudile modernu odjeću za mlade. Mlade žene su se u tom periodu odijevale kao njihove majke u uske kostime i haljine karakteristične za 50-e godine prošlog stoljeća.

U 60-ima je Quant popularizirala, a neki kažu i izumila, tajice, kratke hlačice i mini suknje. No, rasprava oko toga tko je zapravo izumio mini suknju traje i danas. Iz V&A-a kažu da je to bio André Courrèges, dok je engleska novinarka Marit Allen još u ono doba tvrdila da je to bio britanski dizajner John Bates. Quant je sama rekla da su mini suknju zapravo izmislile djevojke s King’s Roada koje su bile pripadnice pokreta Swinging Sixties koji je ondje bio posebno izražen, a karakteriziralo ga je, između ostalog, oslobođenje ženskog tijela, prvenstveno u obliku mini suknje i mini haljine A kroja.

Za njezina postignuća u svijetu mode odlikovala ju je i karaljica Elizabeta II. prvo titulom vitezkinje (OBE) 1966., a onda i titulom dame (DBE) 2015. godine.

IZLOŽBA O 60-IMA U DUHU 60-IH

Izložba je u londonskom muzeju V&A otvorena 6. travnja, a bit će tamo sve do 16. veljače iduće godine. Radi se o prvoj internacionalnoj retrospektivi dizajnerice, piše Tatler, a ona donosi više od 200 komada odjeće i modnih dodataka koji su nastali u razdoblju od 1955. do 1975. godine.

Neki od komada izloženi su po prvi put ikad, a uz odjeću se na izložbi nalaze i makeup proizvodi iz linije koju je dizajnerica pokrenula nakon što je prestala dizajnirati odjeću. Ta je linija danas u vlasništvu jedne japanke tvrtke, a u Japanu je toliko popularna da diljem te zemlje postoji više od 200 trgovina s Mary Quant makeupom.

Izložbu prate i fotografije s ulica Londona na kojima vidimo djevojke koje su, kao i Quant, bile zaštitna lica tog perioda. To su prvenstveno manekenke Twiggy i Jean Shrimpton. Osim toga, izložbu prati i raskošan popratni sadržaj od kojeg se posebno ističu krojevi inspirirani mini suknjama i haljinama A kroja s potpisom Mary Quant, a koji se mogu skinuti sa službenih stranica muzeja i isprintati. Skidanje krojeva i šivanje kod kuće još je jedno veliko obilježje 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća koje je danas izblijedilo, a itekako bi imalo smisla vratiti mu se. No to je tema za neku drugu priču.