Hrvatske odbojkašice osvojile su zlato nakon 25 godina. Razgovarale smo s kapetanicom Samantom Fabris

Ponajviše su za ovaj ogroman uspjeh zaslužne sve igračice koje su, nakon dugo vremena, igrale kao baš pravi kolektiv

Hrvatske odbojkašice ovog tjedna osvojile su zlatnu medalju nakon dugih 25 godina i to je ogromna vijest. Zlato su zaradile nakon pobjede u finalu Mediteranskih igara u Terragoni protiv Grčke 3-1 u setovima, a do priznanja njihove super igre, truda i zalaganja došle su na krilima kapetanice Samante Fabris i igračice Sanje Popović Gamme, ali sve one kao kolektiv ponajviše su zaslužne za ovaj uspjeh.

Kratko smo se čule s kapetanicom Samantom da nam ispriča kakav je osjećaj sad par dana nakon svega, dok su se dojmovi bar mrvicu slegli. I naravno da je i dalje izvan sebe i jako ponosna na cijelu ekipu.

Dugo nismo imale ovako ujedinjenu ekipu, to je i razlog uspjeha

“Moram reći da sam, prije svega, stvarno prezadovoljna zbog ovog uspjeha i mislim da se svaka od nas maksimalno trudila za pobjedu. Tijekom cijelog natjecanja smo stekle stvarno puno samopouzdanja, stvorile smo super ekipu, mogu reći da smo postale baš prava klapa. Jako dugo nismo imale ovako ujedinjenu ekipu i mislim da je baš to glavni razlog zašto smo osvojile ovo zlato. Jako sam ponosna što smo nakon jako dugo godina donijele zlato u Hrvatsku, ali sad treba i dalje nastaviti raditi”, ispričala nam je Samanta.

Ljudi oko njih i cijela javnost su, naravno, super odreagirali na ovaj ogroman uspjeh, ali su neki bili i dosta iznenađeni. “Mislim da su iznenađeni zato što nitko ustvari nije očekivao da ćemo se vratiti sa zlatom, pogotovo ne pored jedne jake Turske, koje jesu trenutno pomlađena ekipa, ali su sve redom jako kvalitetne cure koje igraju u velikim i jakim klubovima. Mislim da je to bilo prvo iznenađenje kako smo uopće prošle Tursku i došle u finale jer nam je to bila možda i najteža utakmica prvenstva. Ali, naravno, svi su oduševljeni i stiže nam brdo podrške s raznih strana, pa je i ovo prilika da se zahvalimo svima”, dodala je na kraju.