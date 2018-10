Hrvatica s adresom u Stockholmu za nas je tjedan dana vodila detaljan dnevnik svojih troškova

Svaki tjedan Super1 zamolit će jednu ženu iz Hrvatske da sedam dana zapisuje, svaki, ali baš svaki trošak, od hrane, režija i prijevoza, do kava i shoppinga. U ovotjednom izdanju financije je zapisivala voditeljica development tima koja je ove godine iz Zagreba odselila u Stockholm

Zanimanje: ​voditeljica development tima

Dob:​ 29 godina

Lokacija: Stockholm

Mjesečna primanja:​ 3200 eura

MJESEČNI TROŠKOVI:

Stanarina:​ 625 eura (režije uključene)

Hrana: 250 eura

Internet i mobitel:​ 10 eura

Prijevoz: ​86 eura

Kupovina namirnica:​ 250 eura

Shopping​: 200 eura

Restorani/kave/pića​: 150 eura

Potrepštine za dom:​ 70 eura

Štednja:​ min 1000 eura

Putovanja: 100 eura

Ponedjeljak 15.10

7:30 – Buđenje i spremanje za posao. Na svu sreću živimo 10 minuta od mog ureda pa se ne moram buditi jako rano. Većinom se prekasno probudim pa nemam vremena za doručak kod kuće.

8:30 – Dolazim u ured gdje me čekaju kava i voće pa mogu preživjeti do ručka.

11:30 – Odlazimo na sushi u blizini ureda: 12 eura.

Za užinu i večeru jedem voće i sendviče s namirnicama koje već imamo kod kuće.

Navečer odlazimo na koncert Georgea Ezre za koji sam kartu platila 42 eura. Koncerti su u Stockholmu jako skupi, najčešće koštaju preko 100 eura, tako da smo bili iznenađeni “pristupačnom” cijenom ovog koncerta. Uvijek nas iznenadi to što su koncerti ponedjeljkom, ali nema veze, barem nam olakšaju početak tjedna. FYI koncert je bio super, preporučam!!

Ukupno: 54 eura

Utorak 16.10

8:30 – Odlazim u ured i počinjem s radnim danom koji je danas popunjen sastancima.

11:30 – Za ručak uzimam gotovo varivo iz kantine koje podgrijavam u mikrovalnoj jer nemam vremena za odlazak na ručak izvan ureda, ali barem ću uštediti koju krunu. 4 eura

17:30 – Počela sam učiti švedski prije mjesec dana. Super je to što je tečaj besplatan za sve koji imaju Personn nummer (slično nasem OIB-u) pa ne moram izdvajati novac za to. Na putu do škole stranih jezika jedem voće koje sam uzela od doma i shvaćam da varivo nije bilo dovoljno za preživjeti ovako dugačak dan.

20:30 – Na putu do stana odlazim u trgovinu jer umirem od gladi te kupujem sir, šunku, pršut, jogurt i peciva: 13 eura. Općenito, mislim da hrana u trgovinama nije puno skuplja nego kod nas, dapače, često nađem neke namirnice koje su jeftinije nego u zagrebačkim trgovinama.

Ukupno: 17 eura

Srijeda 17.10

9:00 – Žurim na posao, prespavala sam sve alarme jutros!

11:30 – Danas imam puno posla i ne stignem na ručak izvan ureda pa odlazim po gotovu hranu u kantinu. Princip je sličan kao s automatima sa slatkišima, samo što u ovom slučaju umjesto slatkiša mogu izabrati neki od sendviča, gotovih variva ili azijskih jela. Biram Teriyaki piletinu i maštam o sarmi. Cijena: 4 eura.

18:00 – Odlazim kući i veselim se opuštanju uz Netflix.

Ukupno: 4 eura

Četvrtak 18.10

8:30 – Dolazim na posao, kava i voće spašavaju jutro.

11:30 – Danas prvi put idemo u jedan veganski restoran na ručak. Mogu reći da me stvarno oduševila hrana, bila je jako ukusna, a porcija obilna. Uz glavno jelo, dodatno smo se mogli poslužiti sa salatom i kavom ili čajem. Cijena: 10 eura.

19:00 – Iznimno danas preskačem tečaj i ostajem duže raditi u uredu. Moram se pripremiti za prezentacije za sljedeći dan i sastanak ujutro. Večer provodim uz knjigu i dopisivanje s prijateljima. Dogovaram se za vikend i istražujem mjesta za posjetiti u okolici Stockholma.

Ukupno: 10 eura

Petak 19.10

8:30 – Počinje zanimljiv radni dan. Čeka me zahtijevan sastanak ujutro, ali s obzirom da sam se pripremala dan prije, nema panike! Danas prezentiramo što smo napravili za vrijeme zadnjeg trotjednog ciklusa (Sprinta) i osjeća se lagano uzbuđenje u uredu.

12:00 – Uobičajeno je da kraju na Sprinta odemo na timski ručak na neko posebnije mjesto kako bismo proslavili dobro odrađeni posao. Ovaj put smo se odlučili za sushi restoran u centru: 11 eura, a nakon toga odlazimo i u talijansku slastičarnicu gdje uzimamo kavu (3 eura) i sladoled (3 eura).

16:00 – Nakon uspječne prezentacije isporučenih projekata, firma je organizirala druženje uz pivo, grickalice, kviz i društvene igre. Ostajem se družiti s kolegama dugo nakon radnog vremena i polako shvaćam da mozda i nisu tako uštogljeni kao što sam mislila na početku.

Ukupno: 17 eura

Subota 20.10

9:00 – Jutro provodimo u stanu. Doručak, kava, čišćenje i spremni smo za ostatak subote.

12:00 – Nakon što mi je ovo ljeto ukraden bicikl, napokon sam uspjela pronaći rabljeni gradski koji je odgovarao svim mojim kriterijima. Za kupnju sam koristila aplikaciju koja radi na principu aukcije, početna cijena je bila 150 eura, ali uspjela sam je spustiti za 20 eura. Odlično! Razliku sam odlučila potrošiti na zaštitu od krađe. Kupila sam dva lokota – jedan polovni na brojčanik za 5 eura i drugi u-lock za 10 eura.

Za ručak smo otišli u našu omiljenu pizzeriju gdje je pizza 9.5 eura + cider 2.5 eura. No, dečko me počastio u znak proslave novog bicikla <3

Navečer sam isplanirala odlazak u kino s prijateljicom s tečaja. Ulaznica za kino: 15 eura. Dva piva poslije kina: 16 eura.

Ukupno: 176 eura

Nedjelja 21.10

Nedjeljom volim otići do centra, provjeriti ima li što zanimljivo na buvljaku (Šveđani ih obožavaju!) i prošetati po dućanima za uređenje interijera. Danas sam se uspjela suzdržati od veće kupnje, ali nisam mogla odoljeti mini kaktusu za 6 eura. Na kraju krajeva morala sam nadomjestiti nedavno osušenu mesožderku. Na povratku smo otišli u kupovinu namirnica, ukupno sam potrošila 35 eura. Od toga je nešto bilo za nedjeljni ručak i kolač, koji smo danas odlučili sami pripremiti, plus nešto voća i namirnica za sljedeći tjedan tako da izbjegnemo odlazak u trgovinu nakon posla.

Ukupno: 41 euro

Zaključak

Ovaj tjedan je bio nešto drugačiji od ostalih, uz koncert i kupovinu bicikla. Moj najveći trošak je stanarina koja sveukupno iznosi 1250 eura, a koju dijelimo na dva dijela. Iz tog razloga se oboje trudimo štediti što više možemo da bi što prije skupili polog za kupovinu stana. Druga velika stavka u troškovima su restorani. Gableci nisu jeftini, ali s obzirom da oboje ne volimo kuhati, radije biramo jesti vani. Izlasci i sve usluge u Stockholmu su dosta skupe – piva je 8 eura(!!). Sreća u nesreći je da trenutno nemam širok krug prijatelja, pa i ne izlazim često, ali nadam se da će se i to promijeniti i u tom slučaju ću morati dodatno pripaziti na te troškove. Moj plan sada kad sam nabavila novi bicikl je srezati trošak javnog prijevoza i iskoristiti to što živimo blizu centra. Taj novac želim iskoristiti za kraća vikend putovanja po Skandinaviji.