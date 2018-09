Svaki tjedan Super1 zamolit će jednu ženu iz Hrvatske da sedam dana zapisuje, svaki, ali baš svaki trošak, od hrane, režija i prijevoza, do kava i shoppinga. U ovotjednom izdanju financije je zapisivala marketing stručnjakinja koja je prije par godina odselila iz Hrvatske u Nizozemsku

Zanimanje: ​junior marketing specialist

Dob:​ 25 godina

Lokacija: ​Rotterdam

Mjesečna primanja:​ 2200 eura (trošak ručka oduzet u startu)

Tjedna primanja:​ 575 eura

MJESEČNI TROŠKOVI:

Stanarina:​ 725 eura

Režije:​ 30 eura

Zdravstveno osiguranje​: 130 eura

Internet i mobitel:​ 40 eura

Prijevoz: ​0 eura (bicikl kralj)

Kupovina namirnica:​ 250 eura

Shopping​: 200 eura

Restorani/kave/pića​: 150 eura

Potrepštine za dom:​ 50 eura

Teretana:​ 30 eura

Štednja:​ min 300 eura

PRVI DAN – PONEDJELJAK

08:00​ – Ustajem, kao i obično, 45 min prije odlaska na posao. Tuš, šminka, frizura, outfit i spremna sam na 15 min vožnje biciklom. Ne jedem rano ujutro pa uvijek sa sobom nosim jogurt od kuće koji pojedem kad dođem na posao.

09:00​ – 17:30 – Ponedjeljak je uvijek pun sastanaka tako da većinu dana provodim u sobama sa sastanke. Pauza za ručak od cca 45 minuta, šetnja oko zgrade i radni dan mi je proletio!

18:15​ – Dolazim direktno kući, ponedjeljak je i najradje ga provodim s boljom polovicom uz dobru Netflix seriju. Ljubitelji smo lagane hrane nakon posla, danas je to bila lubenica s feta sirom koju smo kupili par dana prije kao dio mjesečnog/tjednog shoppinga.

Dnevni total:​ 0 eura

DRUGI DAN – UTORAK

08:15 – ​Kasnim!

09:10 – 17:40​ – Kao i jučer samo danas imam dan kompletno bez sastanaka što znači da se mogu fokusirati na konkretne zadatke i svoj raspored. Doručak sam donijela od kuće, ručak je na poslu!

18:15​ – Po putu kući se prisjećam da moram stati kupiti vatice i novu maskaru za koje izdvajam 17 eura (šminka je vraški skupa u Nizozemskoj). Stižem kući, večera već čeka, dragi je iskombinirao nesto iz frižidera.

19:30​ – Teretana, s kojom imam love-hate relationship.

20:30​ – Dolazim kući, idem pod tuš i ostatak večeri provodim organizirajući ormar u kojem je, nakon svih ljetnih vikend putovanja, kaos. Automatski na stranu stavljam odjeću koje se želim riješiti, nju ću tijekom idućih dana odnijeti u H&M i zauzvrat dobiti kupon s popustom za iduću kupovinu.

Dnevni total:​ 17 eura

TREĆI DAN – SRIJEDA

08:30 ​– Spavam dulje jer danas radim od kuće. Perem zube i stavljam leće, oblačim tajice i hoodie majicu (današnji look za posao). Ubrala sam si grančicu mente s balkona za svježi čaj i usput si radim gris koji sam donijela iz Hrvatske zadnji put.

09:00​ – Palim laptop i počinjem s radom uz doručak.

12:30​ – Lijena sam kuhati u pauzi od 45 minuta pa naručujem fried rice with chicken iz tajlandskog restorana, a 45 minuta koristim za gledanje video o preuređenju doma (nije da išta preuređujemo, ali… ). Dostavu plaćam 14 eura.

18:00​ – Kolegica s posla me zove da dođem do centra na piće. 8 eura!

20:00 – Vraćam se kući i jedem ostatke ručka nakon čega dragi i ja igramo društvene igre do (poprilično) kasno.

Dnevni total:​ 26 eura

ČETVRTI DAN – ČETVRTAK

07:30 ​– Budim se ranije nego inače jer sam jučer navečer dobila poruku da me u supermarketu čeka paket koji nije moga biti dostavljen dan ranije i želim ga pokupiti prije posla.

08:45 – ​Ostavljam paket kod kuće i krećem na posao. Po putu vidim svoj omiljeni dućan/restoran, stajem i kupujem veliku energetsku pločicu (4 eura) jer danas idem direktno u teretanu nakon posla pa nemam vremena jesti kod kuće.

13:00​ – Kad je petak?

19:00 –​ Odradila sam teretanu, vraćam se kući mrtva umorna i po putu odlučujem da mi treba novi sportski grudnjak.

20:00 –​ Naručila sam novi sportski grudnjak na Zalandu na sniženju (18 eura), stiže mi u ponedjeljak. U Nizozemskoj preko tjedna ništa ne radi nakon 18h (osim četvrtkom, ali hej, gym before shopping) tako da većinu stvari kupujem online jer je vikendom najčešće putujemo.

23:00​ – Još uvijek nisam u krevetu, a trebala bih biti.

Dnevni total:​ 22 eura

PETI DAN – PETAK

08:00 – ​Napokon petak!

11:00 – ​Imam sastanak izvan ureda koji će mi definitivno skratiti dan. Vraćam se u 13h, a ručala sam na račun firme sa strankom.

17:00​ – Završavamo s poslom i selimo se u bar u prizemlju na friday after work party. Pijem čašu vina (5 eura) i ubrzo odlazim kući jer sutra putujemo na vikend u Belgiju pa moram staviti rublje na pranje i spakirati torbu.

19:30​ – Rublje je u pranju, usisavam (jer se mrzim vratiti s puta u prljav stan) i usput kuham Dalmatinsku juhu koju uvijek imamo u kuhinji (da, donosim zalihe, znam da nisam jedina!). Slijedi pakiranje i nakon toga neki dobar film. Sutra ujutro krećemo!

Dnevni total:​ 5 eura

ŠESTI DAN – SUBOTA

06:00​ – Ustajemo, brzinski se spremamo i sa sobom za doručak uzimamo banane i integralne kekse i trčimo na vlak. Imam karticu za transport koja se može nadopuniti iznosom. Stavljam gore 40 eura što će mi biti dovoljno za tamo i natrag.

10:00​ – Stigli smo, ostavili stvari i krećemo u razgledavanje. Danas i sutra jest cemo doručak, ručak i večeru vani, a Airbnb smo uplatili pred mjesec dana.

17:00​ – Ručali smo u odlicnom talijanskom restoranu (bez brige, već smo isprobali belgijsku hranu prošli put kad smo bili u posjeti) i platili 18 eura po osobi. Nakon toga smo razgledali muzej (ulaznica 7 eura) i ostatak prošli pješke, razgledavajući razne znamenitosti. Trenutno smo u smještaju na odmoru nakon čega idemo na večeru.

22:00 – ​Večera je bila odlicna (32 eura po osobi), a nakon toga smo stali u obližnjem baru na mom omiljenom piću – Moscow Mule (11 eura). Nismo prošli najjeftinije, ali nismo ni planirali. Vraćamo se polako u smještaj jer smo se poprilično nahodali (a i rano ustali). Ja padam u krevet i tonem u san odmah, a njega čujem da gleda tv dugo u noć (novi krevet, uvijek isto :D).

Dnevni total:​ 108 eura

SEDMI DAN – NEDJELJA

10:00​ – Napokon smo si dali oduška i naspavali se pošteno. Bez žurbe ustajemo, pijemo kavu i čaj koji su nam vlasnici ostavili u stanu i kroz sat vremena laganini izlazimo iz smještaja.

11:30​ – Umjesto ručka odlučili smo se za brunch s obzirom da smo kasno ustali pa jedemo u jednom od buffet restorana (jedi koliko želiš za 25 eura). Današnji plan je razgled nekoliko lokacija pješice plus prolazak kroz shopping ulicu (da, radi mene, naravno!) i povratak kući jer sutra oboje radimo.

17:00 – ​Za čudo, nisam kupila nista, ali realno – nista mi nije ni trebalo. Nismo ugledali nikakav suvenir bez kojeg se ne možemo vratiti. Po putu do kolodvora kupujemo sladoled (3 eura kuglica) i uživamo na obližnjoj klupi.

19:00​ – Vozimo se u vlaku, a vani pljušti kiša – idealna atmosfera za dobru knjigu i laganu glazbu (Carla Bruni mi je trenutni favorit). Prije polaska sam kupila bocu vode (2 eura) i čips od jabuke (3,5 eura) jer nikad ne znaš, nismo jednom zapeli u vlaku.

22:00 – Stigli smo kući i kad pogledam, proveli super tjedan s odličnim završetkom! A sad u krpe jer sutra je (opet) ponedjeljak.

Dnevni total:​ 33,50 eura

ZAKLJUČAK:

Ukupno sam potrošila 211,50 €, u što je uključena većina troškova našeg vikend putovanja (osim smještaja) što je relativno realno i planirano. Na putovanju uvijek štedimo rezervacijom Airbnb smještaja i hodanjem umjesto javnog prijevoza ukoliko je to moguće, a na taj način uvijek i vidimo puno više. S obzirom da ne idem često van, taj novac redovito utrošim u putovanja ili stavljam na štednju. Ono gdje najviše uštedim jer nošenjem doručka na posao i kuhanjem navečer, dok mi je cijena ručka na poslu već u startu oduzeta pa je uvijek fiksna i tu nikad ne kupujem ništa dodatno. Ono na što najviše trošim je uvijek neki usputan shopping tijekom putovanja, no ovaj tjedan sam taj dio izbjegla pa sam baš ponosna na sebe! Plus, definitivno sam si mogla ovaj tjedan priuštiti još koje piće s frendicama.