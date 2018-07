Farmaceutkinja iz Zagreba tjedan dana za nas je vodila dnevnik svojih primanja i troškova

Svaki tjedan Super1 zamolit će jednu ženu iz Hrvatske da sedam dana zapisuje svaki, ali baš svaki, trošak, od hrane, režija i prijevoza do frizera, kava i shoppinga. U ovotjednom izdanju svoje financije zapisivala je magistra farmacije iz Zagreba

Dob: 31 godina

Lokacija: Zagreb

Mjesečna primanja: 8470 kuna (s putnim troškovima od 360 kuna)

Tjedna primanja: 2117 kuna

MJESEČNI TROŠKOVI:

Režije: 1800 kuna

Kućni internet: 170 kuna

Mobitel: 100 kuna

Vrtić: 400 kuna

Pokaz za tramvaj: 360 kuna

Beauty stvari: 250 kuna (mjesečni odlazak frizeru)

TJEDNI TROŠKOVI:

Kava: oko 100 kuna

Ručkovi: oko 300 kuna

PRVI DAN – PONEDJELJAK

5:45 – Kuham si prvu jutarnju, jaku crnu kavu kako bih se razbudila. Poslije vikenda mi se najteže ustajati na posao. Kako radim od 7, a suprug našeg 4-godišnjaka fura u vrtić, njemu pripremim ruksak i odjeću, doručak, ja pojedem nešto na brzinu i jurim na posao. Dok čekam tramvaj na Vukovarskoj, kupujem kartu na kiosku jer sam potpuno zaboravila produžiti mjesečni pokaz, plaćam 4 kune.

9:30 – Izlazim na pauzu pa kupujem dva jogurta u dućanu, oko 7 kuna, pahuljice i voće ponijela sam od doma.

14:05 – Idem s posla, ponovno plaćam kartu za tramvaj 4 kune i idem prema kvartu. Sin mi ide u vrtić ulicu od naše zgrade pa ću, prije nego što njega pokupim, otići u dućan kupiti namirnice za večeru. Uzimam rajčicu, papriku, svježi sir, puretinu i krumpir. Usput uzimam i jedno Životinjsko carstvo za njega i Kinder Bueno za mene, plaćam račun 103 kune.

18:00 – Izlazim sa suprugom i sinom u šetnju kvartom, sjest ćemo u kvartu u kafić pored igrališta. Da bih u miru popila kavu, već znam da ću morati nešto platiti, uzimam Snjeguljicu za 6 kuna i dajem sinu, kave plaćam 18 kuna.

Dnevni total: 142 kune

DRUGI DAN – UTORAK

6:30 – Kupujem kartu na kiosku, plaćam 4 kune i odlazim na posao.

9:30 – Danas sam si ponijela sendvič za doručak pa izlazim na pauzu na terasu kafića koji se nalazi dvije zdrade dalje od nas. Dok čekam da mi konobar donese kavu već pripremam 12 kuna za platiti

12:10 – Kako su nam od danas na akciji La Roche Posay ljetni proizvodi, uzimam kremu koja me spašava od hiperpigmentacijskih mrlja kojih se ne mogu riješiti još od trudnoće, plaćam je 95,17 kuna.

14:10 – Plaćam kartu za tramvaj 4 kune i odlazim produžiti pokaz na Remizu. To plaćam 360 kuna i sad sam mirna idućih mjesec dana.

15:15 – Putem doma stajem u mesnicu kupiti meso za ručak, plaćam odreske 72 kune.

18:15 – Napravili smo popis pa sin i ja idemo u Konzum kupiti namirnice za kućanstvo, ovog vikenda bili smo u Osijeku kod bake i djeda pa nam je cijeli ritam poremećen. Ali barem smo donijeli svježeg domaćeg voća, krastavaca i tikvica. U Konzumu ostavljamo 764 kune, osim namirnica uzeli smo još i tablete za suđericu, omekšivač i sredstva za pranje stakla i indukcijske ploče.

Dnevni total: 1311,17 kuna

TREĆI DAN – SRIJEDA

9:35 – Odlazim u dućan i kupujem si kutiju pahuljica i veliki jogurt da ne moram svaki dan nositi od kuće. Plaćam račun 26 kuna.

14:10 – Kupim sina u vrtić pa ulazimo u pekaru po kruh, plaćam ga 7 kuna.

17:45 – Idemo se naći s prijateljima u kvartu, mi plaćamo kave 39 kuna, oni plaćaju klincima sladoled.

21:30 – Plaćam račun za American koji smo zaboravili. Muževa aplikacija ne prihvaća bar kod pa plaćam 920 kuna sa svog računa. A znam da sam već u minusu.

Dnevni total: 992 kune

ČETVRTI DAN – ČETVRTAK

6:25 – Na kiosku kupujem kavu za van, jer oko mene apsolutno ništa ne radi, danas se mali prerano probudio i nastao je apsolutni kaos. Plaćam svoje buđenje 11 kuna.

11:10 – Danas nam je bila apsolutna gužva tako da sam tek sad izašla na pauzu. Lijep je dan pa s kolegicom koja radi u optici pored nas sjedam na kavu. Naručujem Irish coffe, plaćam ga 13 kuna.

14:10 – Danas baka kupi malog iz vrtića tako da ja idem s frendicom na kavu. A možda i u shopping. Nismo se dugo vidjele pa gledam da joj uzmem nekakvu sitnicu, uzimam čokoladu i plaćam je 8 kuna.

14:55 – Sjedimo u Velvetu, pijemo svježe cijeđene sokove, ja uzimam i toast jer sam preskočila ručak, račun plaćam 45 kuna.

16:10 – Dok šetamo Dežmanovom, sjetim se da sin ide na dječji rođendan u nedjelju i da moram uzeti neki poklon. Odlazim u Müller po poklon i na odjelu igračaka ostavljam 190 kuna za Lego City i još 80 kuna za ruž od Bourjouisa.

Dnevni total: 347 kuna

PETI DAN – PETAK

9:45 – Pauzu provodim na kavi s kolegicom iz optike. Plaćam Irish 13 kuna.

14:15 – Sa sinom nakon vrtića odlazim u dućan, uzimamo kruh i banane. Kako ga večeras ostavljam na spavanju kod bake, osjećam grižnju savjesti pa popuštam i dopuštam da si uzme sladoled. Hoće, Macho, naravno. Plaćam račun 27 kuna.

20:30 – Nalazim se s frendicama na Zrinjevcu. Razmišljamo gdje bismo mogle sjesti, ali kao i uvijek, završavamo u Booze&Bluesu. Svaka plaća jednu rundu, mene račun ispada 102 kune.

Dnevni total: 142 kune

ŠESTI DAN – SUBOTA

9:30 – Kupujem svježi sir i dva peciva za doručak na poslu, danas mi je radna subota. Plaćam to 16 kuna.

15:15 – Dok je mali još uvijek kod bake, sa suprugom odlazim na ručak. Rijetko kad imamo vremena za sebe. Naručujemo Ribice i Tri točkice, salatu od hobotnice, crni rižoto i bocu vina, a račun plaćam 330 kuna.

17:00 – Dolazimo kod mame po sina, usput sam joj uzela veliko pakiranje kave za 40 kuna i buket cvijeća za 120 kuna da joj barem nekako zahvalim za dadiljanje.

Dnevni total: 506 kuna

SEDMI DAN – NEDJELJA

9:00 – Kod nas se rano ustaje i vikendom pa smo već u šetnji kvartom. Dok mali skače po obližnjem igralištu, mi pijemo kavu na terasi. Nema veze što nam je prohladno. Plaćamo pola sata mira 6 kuna i kave 18 kuna.

12:30 – Odlazimo k mojima na obiteljski ručak. Njegovi ne žive tu pa nam je ovo već postala vikend tradicija. Uzimam bocu Rose Plavca, mami je to novo otkriće pa sad neće piti ništa drugo, plaćam ga 130 kuna.

15:00 – Odlazimo u igraonicu na proslavu rođendana. Dok se klinci igraju, mi s drugim roditeljima ispijamo kavu u lokalu pored. Odlazim do kioska po maramice, suprug me moli da mu uzmem i kutiju cigareta pa ostajem bez 29 kuna.

Dnevni total: 183 kune

ZAKLJUČAK:

U tjedan dana sam potrošila ukupno 3481,17 kuna što je oko 1500 kuna više od mog tjednog prihoda. Znam da iz tjedna u tjedan trošim previše i onda se sama sebi opravdavam ‘Joj, da nisam platila račun umjesto supruga’ ili ‘Joj, to su bili neplanirani troškovi’. Znam da je to krivo i da bih trebala voditi više računa o tome koliko zaista imam novca na raspolaganju jer ćemo i ovaj mjesec, čini mi se, račune plaćati sa suprugovog računa. Ovo me ozbiljno deprimiralo i bilo bi glupo reći da ne znam kako mi je taj novac nestao.

Mislim da moram i sa suprugom razgovarati o tome kako se kućni budžet troši, točnije, da jednostavno kad nam sjednu plaće odmah odvojimo novac za račune, vrtić, potrepštine za klinca i neki dječji rođendan (jer baš svaki mjesec ima neki dječji rođendan). A i ne moram sve plaćati od svog novca i ulaziti u minus kad oboje imamo dobre plaće.