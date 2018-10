Mija Dropuljić podijelila je s nama svoju priču o tumoru na dojci i kako je prošla akcija #volimcice

View this post on Instagram

S 22 godine pronađen mi je veliki tumor na lijevoj dojci koji se odmah morao operirati. Srećom bio je dobroćudan. Tijekom godina pojavila su se tri nova fibroadenoma koja svake godine redovito pratim. Izrasline na dojkama nisu nešto što se pojavljuje samo kod žena iznad 40 godina, to je sve češća pojava kod mladih cura. Nemoj čekati! I mlade cice trebaju pažnju! Označi svoju fotku s #volimcice i pokaži im svu ljubav preventivnim ultrazvukom. Ja sam svoj već obavila. ❤️