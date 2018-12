Zlostavljanje se nažalost događa svugdje, a sve češće slušamo takve vijesti iz showbiza

Eliza Dushku, simpatična glumica koja vam je možda poznata iz starije serije “Buffy ubojica vampira” zbog nove serije u kojoj je glumila doživjela je neugodnu životnu situaciju, a sada je odlučila i javno o tome progovoriti.

Nešto novija CBS-ova serija, Bull, čiji je kreator Glenn Gordon Caron, a u glavnoj ulozi je Michael Weatherly za Elizu je bila samo teško i neugodno iskustvo. Naime, za vrijeme snimanja serije Eliza je bila seksualno uznemiravana, a kako bi riješili tu cijelu situaciju, CBS se s njom u dogovorio za prešutni ugovor plativši joj 9,5 milijuna dolara, što je cifra koju bi zaradila da je ostala na showu.

Očitovanje s detaljima o zlostavljanju

Sve ovo možda bi i ostalo na tome, da nije dolazilo sve više komentara o tome kako to zlostavljanje ‘nije bilo tako strašno’ i da ona zapravo samo nije znala prihvatiti šalu. Bez obzira na dogovor, CBS se oglasio u javnosti, a kao odgovor na to, Eliza je napisala vlastiti tekst za Boston Globe objašnjavajući što se dogodilo i kako se na sličan način mnoge žrtve omalovažava.

Tekst počinje govoreći kako ono što CBS govori u javnosti nije ni blizu istine te da je ona samo željela obavljati svoj posao bez seksualnog zlostavljanja. “Ovo nije ‘ona je rekla on je rekao’ vrsta slučaja. Rekli su kako nisam znala prihvatiti šalu. Odrasla sam među dečkima, radila sam s mnogim muškarcima uključujući Roberta De Nira, Leonarda DiCaprija i Davida Boreanza.

Mogu podnijeti takav govor i ponašanje. Ne želim čuti da ja ne znam prihvatiti šalu. Nisam pretjerala s reakcijom. Prihvatila sam posao jer sam ga željela odraditi, a zato što nisam željela prihvatiti zlostavljanje sam dobila otkaz.” napisala je.

Nastrani i neugodni komentari

Samo neki od primjera koje u tekstu navodi je kako ju je glumac pozivao na seks u njegovom kombiju konkretno govoreći nastrane stvari koje bi joj radio, pozivao ju je na threesome s kolegama koji su joj nakon toga prilazili i govorili kako su oni za te joj je mjesecima dobacivao neugodne komentare.

Ujedno je neprestano komentirao njen izgled, a često je i izvodio neke šale koje uključuju njegov penis, a uz to joj je i rekao kako će ju ‘prebaciti preko koljena i istući po guzi kao malu djevojčicu’. Zanimljivo je i to što tvrdi kako su neke od tih stvari uhvaćene i na kamerama, no dakako, CBS o tome nije izjavio ni riječi.

Možda mogu tvrditi kako se ništa od toga nije dogodilo, ali definitivno su pokušali sve to zataškati. Glavni dokaz za to je i činjenica da se ona trebala maknuti sa seta u roku 48 sati nakon što se požalila na ovo ružno i pogrdno ponašanje.