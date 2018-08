Dosta nam je šutnje. 13 žena je s nama podijelilo svoja iskustva sa seksualnim uznemiravanjem na hrvatskim ulicama

Prije dva dana je hrvatske medije i društvene mreže obišla vijest o djevojci koja je u Šibeniku snimila čovjeka koji masturbira dok sjedi nasuprot nje u parku Djevojka je video podijelila na društvenim mrežama i opisala događaj koji ju je zgrozio i koji je morala zabilježiti kamerom jer nije prvi put da se susrela sa seksualnim uznemiravanjem na ulici, otkrila je za Super1, a čovjeka je zatim i prijavila policiji. Video je brzo objavio jedan hrvatski portal, a u više od 50 komentara koji se ispod članka nalaze, samo je u jednom izražena podrška njenoj hrabrosti da javno objavi što joj se dogodilo i na taj način upozori žene u svojoj okolini. Ostali komentari šalju poruku da žene trebaju prešutjeti seksualno uznemiravanje na ulici jer je, kako kaže jedan komentar, ‘kršćanski pomoći bolesniku’, a ona se umjesto toga ‘preserava po internetu’. Jer, kako kaže drugi, ‘ni drkati više ne možeš u parku, a da te neka bolesna budala ne snima’. Jer je, kako kaže treći, ‘problem u njoj’. I tako u nedogled. Takvi su komentari krajnje uznemirujući i alarmantni i u meni bude još veću potrebu za dizanjem glasa. Zato sam pitala 13 žena koje su se susrele sa seksualnim uznemiravanjem na hrvatskim ulicama da sa mnom podijele svoja negativna iskustva. Moramo se odvažno zauzeti za sebe jer to nitko neće učiniti umjesto nas. ‘Živim već punih 5 godina u Zagrebu i dva puta sam imala takav susret. Prvi put se dogodilo prije koju godinu, sjećam se da je bio sunčani utorak oko nekih 10 sati ujutro. Taman sam izašla iz novozagrebačkog pothodnika i na drvoredu uz Aveniju Dubrovnik ugledala starijeg muškarca koji je bio okrenut prema cesti spuštenih hlača i činilo se kao da urinira uz stablo. Međutim, kako sam ja hodala po pločniku uz MSU on se počeo okretati za mnom i tad sam shvatila da masturbira. Makar sam bila relativno udaljenja od njega, uznemirila sam se i ubrzala korak. Nikad mi se ništa slično nije dogodilo i prvi instinkt mi je bio da sam nazvala mamu na mobitel da se smirim i zaboravila na tu priču. Druga situacija se dogodila prije nekoliko mjeseci ovu zimu po noći. Hodala sam užurbano po Vodnikovoj ulici i dok sam prolazila tramvajsku stanicu u smjeru Botaničkog vrta primjetila sam isto tako starijeg muškarca koji je stajao iza kućice na stanici okrenut prema meni masturbirao. Kako sam hodala prema njemu, prekasno sam shvatila što radi i morala sam proći neposredno pored njega, što sam i napravila ne gledajući ga. Međutim, muškarac nije prestao niti se okrenuo već mi se i približio i stenjao. Nakon što sam ga prošla sam se našla s prijateljima i samo se rasplakala ispred njih zgađena time što mi se upravo dogodilo. Nakon toga me dosta bilo strah sama igdje šetati po mraku po Zagrebu. Poslije sam često razmišljala kako bih postupila da mi se to ikad ponovo dogodi. Mislim da bih svakako reagirala agresivnije i nazvala policiju.’ Bruna, 25 ‘Bila sam na prvoj godini faksa, tek došla u Zagreb. Nikada to neću zaboraviti jer sam taj dan jurila na jedno od svojih prvih izlaganja na faksu. Bio je radni dan, oko 7:30 ujutro, na Branimirovoj sam ušla u tramvaj broj 6 koji je bio krcat. Ušla sam na prva vrata i kao i svi stajala zgužvana s drugim ljudima jer je zaista bila velika gužva. U jednom trenutku sam na stražnjici osjetila nešto čudno, nekakav dodir. Ni sada to ne znam bolje opisati. Na prvu sam pomislila da me netko možda dotiče torbom ili vrećicom s obzirom da smo toliko blizu jedni drugima. Međutim, taj dodir je postajao intenzivniji, a ja se uopće nisam uspjela niti propisno okrenuti da vidim što se točno događa jer sam bila uglavljena u ljude. I u tom trenutku se odvijaju one najgore sekunde. One sekunde kad počneš razmišljati događa li se ovo meni zaista ili ja zabrijavam, i tada krene sram. Popuno iracionalan, oduran sram. Zapravo sam u tom trenutku shvatila da to nije nikakva torba ili vrećica nego da je to penis. Ali nisam bila sto posto sigurna i u tim sekundama nisam znala što da radim jer ipak, možda sam ja u krivu. Napominjem da se sve ovo odvilo u možda pet minuta, vozila sam se samo od Branimirove do Glavnog kolodvora, ali se zbog dva crvena svjetla na semaforima to činilo kao vječnost. Kad smo dolazili na stanicu Glavni kolodvor, definitivno sam shvatila da se netko trlja svojim penisom o mene jer su kretnje postale intenzivnije. Nasreću, otvorila su se vrata, ljudi su izletjeli, skupa s njima i ja koja sam se okrenula prema čovjeku i počela ga vrijeđati. On je naravno jednostavno pobjegao, a najtužnije od svega je što ama baš nitko od ljudi na nijedan način nije reagirao, a ja sam svojom vriskom vrlo jasno dala do znanja što se točno dogodilo. Nakon toga sam otišla na faks, potisnula sve i pravila se da se ništa nije dogodilo, a sada znam da je to najgore što može napraviti. Moramo djelovati, jer inače ni nema šanse za promjene.’ Nika, 26 ‘Imala sam 16 godina i to se dogodilo u tramvaju u prijepodnevnim satima. Stariji čovjek mi se približio što je bilo čudno jer je tramvaj prazan, a onda je počeo masturbirati. Odmah sam ga odgurnula i izašla iz tramvaja na sljedećoj stanici. Drugi put sam imala 19 godina i tad je u Zagrebu bilo puno muškaraca koji su noću hodali u balonerima, a ispod nisu nosili ništa. Dočeko me u pothodniku koji spaja Malešnicu i Vrapče i raširio baloner, a budući da mi se tako nešto već dogodilo i da sam sada bila starija samo sam uperila prst u njega i rekla: ‘Uh, kak ti je mali.’ Od srama se odmah pokrio, a ja sam požurila dalje. Danas tako nešto sigurno ne bih učinila, ali bila sam mlađa i hrabrija.’ Adela, 49 ‘Usred bijelog dana sam se vraćala kući i prolazila kraj studentskog doma Šara kad mi se čovjek od 30-ak godina unio u lice i rekao mi ‘Ajde pogodi koliki mi je u erekciji.’ Nisam bila sigurna jesam li dobro čula pa sam ga samo zbunjeno pogledala i produžila dalje, no još je neko vrijeme trčao za mnom izvikujući dužinu svog penisa u erekciji. Drugi put sam susret ovakve vrste imala na Trgu dok sam nekog čekala ispod sata. To je opet bilo usred bijelog dana kad mi se čovjek od maksimalno 30 godina približio i u lice mi unio neku fotografiju i nešto brzo počeo govoriti. Trebalo mi je par sekundi da shvatim da se radi o fotografiji njegovog penisa u erekciji što mi je pritom i opisivao. Pogledala sam ga s gađenjem i požurila prema tramvaju koji je taman stigao, a on je trčao za mnom s tom fotografijom sve dok nisam ušla u tramvaj.’ Irena, 28

‘To je bilo prije nekoliko godina, ležala sam sama na plaži, čitala knjigu i slušala mjuzu. Dakle, uši su bile zauzete, ali znaš onaj osjećaj kad znaš da se nešto oko tebe događa. Dignem pogled i ugledam mršavog lika od 30-ak godina (najbolje je to što ga znam iz mjesta) s rukom na strateškom mjestu. Prvo što je izašlo iz mojih usta bilo je: ‘Ma briši odavde, jesi lud?’ Nestao je u vidu lastinog repa, a ja sam se bacila u more i pokupila doma s plaže. U šoku, naravno.’ Veronika, 30

‘Moje prvo takvo iskustvo bilo je još u osnovnoj školi. Ne znam kakav to čovjek, dječarac, mladić, muškarac, starac, si daje za pravo da jednu malu djevojčicu dira po stražnjici preko haljine u ogromnoj gužvi u tramvaju. A dan je trebao biti tako lijep, sunčan i proveden na bazenu. Taman je škola završila. S nepunih 14 godina ne znaš kako da reagiraš na tu strahotu. Ali zašto bi na tome stalo? Kroz par sekundi ne osjetiš samo njegovu pohlepnu ruku nego osjećaš i kako se pritišće uz tebe. Onda samo izjuriš iz tramvaja i zgadi ti se pritom zivot. Ali tramvaj je pun i ljudi u njemu šute. Šute i za djevojčicu koja još ne zna kako se nositi s takvim stvarima. Da bi stvar bila gora, tramvajske situacije sam doživjela otada nebrojeno puta. Samo sam kasnije bila gledana i prozivana luđakinjom – jer sam pustila glas, jer sam nešto rekla.’ Eva, 24

‘Prije sedam godina hodala sam Trgom kad je neki čovjek iskočio iz vedra neba i pribio me uza zid. Nije mi dao da prođem i rekao mi je nešto u stilu ‘Sad ću te silovati’. Počela sam vikati, ali nitko živ se nije okrenuo. Ljudi su samo okretali poglede i mirno prolazili, dok se nije pojavio policajac i uklonio ga. Ništa mi se nije dogodilo, ali je nevjerojatno kako su prolaznici samo gledali i nastavili svojim putem. Treba govoriti o ovakvim stvarima, a ne šutjeti i potiskivati ih jer inače na kraju samo osjećaj krivnju.’ Lucija, 29

‘Meni se to dogodilo u vlaku prije tri godine. Čovjek je od svih mjesta u praznom vagonu odlučio sjesti baš nasuprot mene. Nisam to smatrala previše čudnim dok nakon svega dvije minute nije otkopčao hlače i počeo mastrubirati. U panici sam brzo skupila stvari i počela trčati prema drugom vagonu u kojem je bilo više ljudi. I danas mi je žao što tad nisam imala hrabrosti da nazovem policiju.’ Nives, 25

‘Prošle godine, negdje na proljeće bio je 3. ili 4. mjesec, kolegica i ja smo sjedile na klupici preko puta zgrade fakulteta koja je između ostalog gledala na igralište jedne osnovne škole. Ja sam sjedila okrenuta prema tom igralištu, ona je sjedila okrenuta leđima i pričale smo. Ja sam uočila iza njenih leđa preko ograde igrališta čovjeka između 50 i 60 godina koji je šetao atletskom stazom, nosio je baloner i aktovku te mi prvotno to nije izgledalo neobično i nisam pretjerano obraćala pozornost. Nastavile smo priču te u jednom trenutku zamjećujem tog istog čovjeka kako se vratio stao na ogradu i kroz otkopčani šlic hlača krenuo masturbirati pritom se smijući. U trenutku nisam znala reagirati prepala sam se rekla kolegici što se događa te smo se brzo digle s klupe i otišle. Kada je vidio da smo primijetile što radi i prepale se taj čovjek se obukao i brzo otrčao igralištem. Imale smo namjeru samo otići i zaboraviti što se dogodilo, no otišle smo do osnovne škole s obzirom da se to dogodilo na igralištu gdje djeca konstantno provode vrijeme, a ne može ih se u svakom trenutku kontrolirati gdje su nas uputili pedagoginji koja je alarmirala policiju. Nakon toga smo otišle, a od druge kolegice s fakulteta smo došle do zaključka da je taj isti čovjek imao sličan incident prošle zime i s njom.’ Marina, 33

‘Dogodilo se to prije par mjeseci, sjedila sam u kafiću s prijateljima, na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Primjetile smo da neki čovjek blizu kafića, na samom trgu, pokraj cvijeća, oblači hlače. Bio je vidno pod utjecajem alkohola, zapušten… Nama je već taj prizor bio uznemiravajuć, ali kad je on vidio da smo ga vidjele i da negodujemo, počeo se derati da prestanemo gledati, da će nam dati razloga za gledanje. U tom trenutku se ponovno skinuo, gledao me ravno u oči dok je držao svoje spolovilo. Ja sam odmah skrenula pogled, toliko sam se uznemirila, ali sam odmah nazvala policiju. Kad sam bila mlađa, nisam zvala policiju, ne bih se snašla. Sad nemam nikakvu toleranciju na takvo odvratno i nedopustivo ponašanje. Nitko ne smije takvo nešto prešutjeti. Bez obzira što sam bila zadovoljna reakcijom policije, onaj gorki osjećaj nije nestao.’ Elena, 25

‘Nakon izlaska pozvala sam taksi do doma i kad je stigao, sjela sam naprijed jer se vozim sama. Mobitel mi se, naravno, ugasio, a taksist je bio nevjerojatno napadan otpočetka i govorio mi da me želi dotaknuti. Mislim da u tom trenutku nisam mogla sjediti bliže vratima. Napokon dolazimo do mog stana, a ja čitavo vrijeme govorim da sam maloljetna i da me kod kuće čekaju roditelji iako je to laž. Dok pristajemo ispred moje zgrade on me moli da ne izađem dok mi on ne otvori vrata i zagrli me i dotakne. Čim je stao, bacila sam novac prema njemu i pobjegla iz auta, otrčala do stana. Nakon toga sam kroz spuštene rolete virila kroz prozor samo da se uvjerim da je doista otišao.’ Karla, 23

‘Nedugo nakon što sam se zbog studija preselila u Zagreb iz svoj manjeg mjesta, u tramvaju broj 6 između Glavnog kolodvora i Trga susrela sam se s jednim groznim profilom čovjeka. U crnom odijelu, taj čovjek je u mom slučajnom susretu s njim, iskoristio gužvu u tramvaju da bi mi se jako približio. Kako to već bude kad je tramvaj krcat, na prvu nisam obratila pozornost na njega. No, onda sam osjetila kako me neka ruka dira visoko po bedru i guzi. U nevjerici, jer zbilja nisam mogla vjerovati da netko to namjerno radi, sam se okrenula, i tik do mene, zapravo polunaslonjen na mene, stajao je taj čovjek s previše gela u kosi. Lagano sam ga gurnula ramenom pri okretu, u nadi da ću mu dati do znanja da se malo pomakne. Ali njegova ruka je brzo našla put nazad do moje stražnjice. Tada sam iznervirana tim beskrajno neugodnim osjećajem i gužvom glasnim tonom rekla ‘Prekinite me dirati!’ i iskoristila zbunjenost drugih ljudi da se probijem što dalje od tog čovjeka. Isprva, razmišljajući o tome, nisam vjerovala samoj sebi da se to dogodilo i mislila sam da mi je možda gužva stvorila taj grozni osjećaj narušavanja intime, ali sam se jednostavno osjećala jadno i beskrajno neugodno. Mom preispitivanju došao je kraj kada sam nažalost tog čovjeka srela još jednom prilikom. Ovaj put u tramvaju nije bila tolika gužva, pa sam imala priliku vidjeti ga kako se približava drugoj djevojci i njenu iznenađenost na licu kada joj je u praznom tramvaju čovjek narušio njen intimni krug. U mom dvoumljenju bih li mogla ili trebala intervenirati, djevojka je izašla iz tramvaja, a isti čovjek je svoju rutu također završio izlaskom na Trgu. Vjerojatno je nastavio svoj pohod, samo u drugom smjeru…’ Maja, 25