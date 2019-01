Diplomirala je s 14 godina, govori tri strana jezika, predaje psihologiju i završava doktorat

Dafne Almazán definitivno nije prosječna 16-godišnjakinja. Diplomirala je psihologiju kad joj je bilo samo 13 godina i tako postala najmlađa psihologinja na svijetu. Nakon toga je upisala doktorat iz prava koji danas završava, a paralelno je naučila svirati klavir i govoriti latinski te tri strana jezika – engleski, francuski i mandarinski.

MEKSIKO JE ZEMLJA NADARENE DJECE

Mnogi je nazivaju čudom od djeteta, no ono što je manje poznato jest da u Meksiku definitivno nije sama. Ondje živi oko milijun natprosječno inteligentne djece, no zbog lošeg obrazovnog sustava njihov potencijal često ne dođe do izražaja. Dafne je to odlučila promijeniti.

U Centro de Atención al Talento (CEDAT) ona danas podučava djecu mandarinski i psihologiju. Radi se o centru u kojem se obrazuju natprosječno inteligentna djeca među kojom je jedan dječak koji napamet zna cijeli periodni sustav elemenata ili jedan dječak koji može imenovati baš svaku kost u ljudskom tijelu.

Dafne i drugi predavači se ondje brinu da takva djeca nisu diskriminirana, ali i da dobiju adekvatno obrazovanje koje uzima u obzir njihove sposobnosti i, na kraju, da jednom kad završe svoje obrazovanje ne napuste Meksiko već ga nastave činiti boljim mjesto za sve. Great Big Story je o njoj snimio divan video koji možete pogledati u nastavku.