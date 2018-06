Pitale smo poznate mame jesu li imale negativna iskustva i iskusile degradiranje na poslu zbog trudnoće i majčinstva

Svi strani mediji raspisali su se o raspravama koje su se vodile oko toga bi li Serena Williams trebala biti jedna od 32 nositeljice koje će ove godine nastupiti na jednom od najpoznatijih teniskih turnira na svijetu, Wimbledonu. Kao jedan od razloga zbog kojeg joj se trebalo oduzeti to mjesto navodi se činjenica da je prošle godine otišla na porodiljni kako bi brinula za svoju kćer koju je rodila u rujnu.

Zbog toga što je uzela slobodnu godinu kako bi brinula za kćer, Serena se trenutno nalazi na 183. mjestu WTA ljestvice i mnoge njezine kolegice, kolege i ljudi iz svijeta sporta javili su se s izjavama kako nije fer da ona bude odabrana među nositeljicama na Wimbledonu upravo zbog tog položaja na ljestvici, iako se na Wimbledon nositelji i nositeljice uopće ne biraju prema tom kriteriju.

Iako je Wimbledon osvajala dosad sedam puta, zadnji puta 2016., i iako su se mnogi založili za to da joj se dodjeli neko od prvih deset mjesta nositeljica, mnogi su i dalje ozbiljno bili protiv toga. Iako je jučer i službeno objavljeno da će Serena biti 25. nositeljica, što je super vijest te su time ušutkani svi oni koji su htjeli da se to ne dogodi, i dalje ostaje činjenica da se žene nakon poroda u poslovnom svijetu često uopće ne gleda na jednak način i da ih se samo iz razloga što su odlučile postati majke degradira i diskriminira.

Odlučile smo zato nazvati nekoliko poznatih mama i pitati ih što one misle o tome i jesu li i same imale slična iskustva, kad ih se na poslovnom planu nepravedno zakidalo isključivo zbog trudnoće ili neposredno nakon nje.

Manuela Šola, vlasnica Komunikacijskog laboratorija (kćer Tija)

Mislim da je ženama danas teže nego ikad uskladiti majčinstvo i karijeru. Moje osobno iskustvo je takvo da sam rodila sa 38 i vrlo rano se vratila na posao. Naprosto, svaka žena koja je poduzetnik i odluči biti majka zna da nije u mogućnosti uzeti godinu dana porodiljnog dopusta, isključiti se iz posla i potpuno posvetiti majčinstvu.

Puno je uspješnih žena koje usklađuju posao i majčinstvo, ali činjenica je da nam društvo može više pomoći. Fleksibilniji poslodavci, partneri koji su u jednako uključeni u roditeljstvo, logistički support vrtića, Domova zdravlja. Treba govoriti o važnosti ravnopravnog roditeljstva, uključenosti oba partnera u odgoj, ali i korištenje dopusta.

Mirna Maras Batinić, voditeljica (sin Niko i kćer Meri)

Moram priznati da sama stvarno nisam imala negativna iskustva, ali priče poput ove mi nikada nije lijepo čuti, da se o ovome uopće raspravlja. I da se ženi može tako nešto dogoditi isključivo zbog toga što je majka.

Na sreću, ja sam se uvijek nekako normalno vratila na svoje radno mjesto nakon trudnoće i nisam imala nikakvih problema niti za vrijeme porodiljnog niti za vrijeme trudnoće, a ni poslije. Ali, puno puta čujem da žene znaju, nažalost, oko toga imati dosta problema i mislim da bi se žene po tom pitanju trebalo mnogo više štititi, da se stvari poput ove ne događaju.

Ivanka Mazurkijević, glazbenica (kćer Eva)

Ženama koje rode ili koje su trudne obično se jako dugo stavlja po strani, kao da više nisu sposobne raditi. Kod mene se dogodilo to da su mi dugo godina, iako mi dijete već ima sedam, govorili ‘Kako je beba?’ Dogodio mi se taj neki zastoj koji je predugo trajao, dugo su mi ljudi govorili ‘Pa nismo te htjeli smetati, imaš bebu’.

Smatram da se žene nakon trudnoće predugo stavlja izvan prometa. Obično se misli ako si majka, da više ne možeš. A možeš. I to određuje svaka žena za sebe, jer je i svako majčinstvo različito. Neka djeca zahtjevaju više brige, neka manje, ali na ženi je da ona kaže koliko brzo se može vratiti u posao i kojom jačinom. U našem društvu ženama definitivno nije lako, ne samo zbog ovoga, ali je ovo jedan od problema. I društvo bi trebalo više pomagati.

Nevena Rendeli Vejzović, voditeljica (kćeri Mare i Lea)

Ja, u principu, nisam imala nikakva negativna iskustva, barem zasad, zato što sam još uvijek na porodiljnom dopustu i na posao se vraćam u kolovozu. Iako se uvijek nekako nadam da žene nisu zanemarene, degradirane i da ih se ne smijenjuje s pozicija isključivo zbog trudnoće i majčinstva, često i od svojih prijateljica znam čuti da se takve stvari događaju.

Neke mi govore kako ih se, kad se vrate na posao nakon porodiljnog, smjenjuje ili njihovo mjesto više ne postoji pa ih se prebacuje na neko drugo radno mjesto. Očito je da je taj problem itekako prisutan i kod nas, no ja, na sreću, nisam imala takvo iskustvo.

Antonia Matković Šerić, restauratorica i glazbenica (kćer Luna)

Otkako sam majka male Lune koja uskoro navršava 2 godine napravila sam dosta kompromisa obzirom da imam hektičan i užurbani tempo rada i života. Imam stalan posao u konzervatorskom zavodu, a u svo slobodno vrijeme se skupa sa suprugom Aljošom bavim i glazbom. Trudnoća i majčinstvo su posložili moje prioritete na temelju kojih sam odlučila na na godinu dana prestati s pjevanjem. U bendu sam imala zamjenu, ali nije mi bilo lako, jer zaista volim nastupati. Moram priznat da su, dok sam pjevala u zadnjem stadiju trudnoće, kolege glazbenici stalno bili zabrinuti zbog napornog tempa na gažama pa mi je nekad teže bilo slušati njihove brižne komentare nego odraditi koncert. Na matičnom poslu nikada nisam osjetila neko negodovanje ili nepoželjnost potencijalne trudnoće, zaista je vlada poticajna i ugodna atmosfera, nisam se ni bojala da me posao možda više neće čekati obzirom da imam ugovor na neodređeno, nekako sam bila mirna po tom pitanju. Nakon korištenja porodiljnog dopusta u trajanju od godine dana, vratila sam se na posao, i to mi je istodobno godilo, ali mi je jako nedostajala moja Luna, često sam mislila da je barem taj porodiljni nešto dulji ili opcionalan i produžen na trajanje do 24 mjeseca. Mislim da nije u redu da se pretpostavlja nemoćnost žene, mlade majke, dojilje, u tom ranom periodu. Nakon samo nekoliko mjeseci žena može sve, fizički, ukoliko oko sebe ima barem jednu osobu na koju se može osloniti da joj pričuva dijete na par sati. Ja sam se osobno vrlo brzo vratila plesu, pjevanje, nastupima, to mi je davalo dodatnu snagu, ne bih voljela da me je tada netko sputavao. Da sam se htjela vratiti i na posao, mogla sam, i ne mislim da bi okolina bila negativna. Majčinstvo je, meni, nešto najljepše što mi se dogodilo, uljepšalo mi je život, oplemenilo značenje ljubavi. Možda malo više brinem, hendlam, kuham i organiziram, ali kao da i više svega stignem.

Elizabeta Penić, vlasnica PR agencije Lollipop (sin Ivor)

Za vrijeme trudnoće i nakon radila sam RTL-u kao urednica Ekploziva, no moram reći da nemam baš nikakvo neugodno iskustvo na temelju vlastite trudnoće i majčinstva. Ja sam se jako brzo svojevoljno vratila raditi, a i radila sam do zadnjeg trena. Doslovno sam u petak bila na jednom eventu, a u ponedjeljak nakon išla na inducirani porod. Najnormalnije sam se i brzo vratila na posao, možda bi bilo drugačije da sam više izostajala. Nemam ni jednu lošu stvar za reći ni o svom poslodavcu ni o kolegama. Htjela sam se vratiti jer mi je falio posao, a moje radno mjesto me dočekalo.

Vjerujem da ima puno situacija u kojima se ženama otežava jer su majke, ali ja sam srećom imala samo jedno negativno iskustvo u vezi toga. Kada sam bila na jednom razgovoru za posao pitali su me planiram li drugu trudnoću. Ostala sam bez teksta. Uz sve to sam i samohrana majka pa je moj Ivor svugdje išao sa mnom – na putovanja, evente i nikome nije nimalo smetao, svi su to dobro prihvatili. Sin mi sada ima 12 godina i moram reći da nikada nisam osjetila da mi je posebno teže ili drugačije jer sam majka.