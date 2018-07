Bile smo kod Matije Vuice u ateljeu; pričale smo o djetinjstvu, počecima karijere i grandioznoj reviji u dvorcu

Dizajnerica Matija Vuica nedavno je u Trakošćanu priredila reviju za pamćenje kojom je obilježila 60 godina svog života. Ovo je bila odlična prilika da popričam s njom o njezinoj modnoj i glazbenoj karijeri

Prošlo je već 37 godina otkad je jedna od naših najuspješnijih i najcjenjenijih dizajnerica održala svoju prvu reviju. Te godine čine se daleke, ali za Matiju je sadašnji trenutak, kako mi je rekla čim sam ušla u njezin atelijer na Trgu bana Jelačića, tek početak.

Kako bi obilježila 60 godina svog života, u suradnji s Viktorom Dragom napravila je spektakularnu reviju ‘Kraljevstvo za King’ u dvorcu Trakošćan, predstavivši čak 60 unikatnih haljina. A zašto baš Trakošćan?

60 haljina predstavlja 60 godina njezina života

“Nakon jedne grandiozne kolekcije predstavljene u HNK Zagreb, razmišljala sam gdje napraviti sljedeću reviju da i meni samoj bude izazov. Na pamet mi je pao dvorac, što sam odmah spomenula mojem dugogodišnjem suradniku Viktoru Dragi. On jako dobro kuži da želim uvijek nešto više i nešto bolje. I tako smo sjeli u automobil i obišli sve naše prekrasne dvorce u okolini. Na kraju smo se odlučili za Trakošćan jer je on ipak biser ljepote i kulture i tamo nitko nikada nije imao reviju”, priča.

“Zadala sam si težak izazov jer na revijama obično ima 20 do 25 modela, ali uspjela sam ostvariti zacrtano i predstaviti 60 couture unikatnih haljina. Viktor je cijelu reviju osmislio kao bajku, napravio divnu kampanju i drago mi je da smo sve uspješno realizirali”, ponosno je ispričala Matija. Zanimljivo je to da se revija poklopila s prvom utakmicom Svjetskog prvenstva pa se bojala hoće li se ljudi uopće pojaviti. “Ali jesu, i to je potvrda da me vole”, rekla je sa smiješkom.

Naučila je šivati na staroj singerici

Modom se počela baviti jako rano, još od srednjoškolskih dana i već su joj se tada sviđale drukčije stvari. “Uvijek sam nešto šivuckala, prepravljala stvari za sebe. U mojoj obitelji se nitko nije bavio nečim sličnim, ali očito je nešto postojalo u meni što me vodilo tim putem, prema modi” kaže.

Ne bih mogla reći da sam bila dizajnerica, ali sam se bavila modom – tražila sam nove tkanine, bojila ih, šivala i moj modni put se zajedno sa mnom gradio i razvijao.

“Kada sam bila u gimnaziji, u Metkoviću se nije moglo nabaviti ono što sam kao tinejdžerica željela nositi. Već sam tada osjećala da sam drukčija od drugih, ali si nisam mogla kupiti ništa posebno pa sam bila takoreći prisiljena naučiti šivati. Imala sam staru mašinu na nožni pogon (singericu) i počela sam dizajnirati prije svega za sebe, a onda i za svoje prijatelje”, nastavlja. Na prvoj godini fakulteta kupila je svoju prvu električnu mašinu koja joj je pomogla da plati školovanje.

Njezine haljine nosila je Carmen Electra

Njezine kreacije nosile su mnoge slavne osobe, kako naše poput Severine i Zrinke Cvitešić, tako i svjetske poput Carmen Electre i Laverne Cox, što je jako velika potvrda Matijinog rada i to je iznimno veseli.

“Uvijek sam znala da moje haljine mogu kotirati s mnogim svjetskim dizajnerskim kreacijama, ali naravno da mi je potrebna potvrda da moj rad vrijedi i izvan naših granica. Međutim, nije mi bila želja zgrtati novac po svijetu jer sam bila zadovoljna uspjehom u Hrvatskoj pa dosta dugo nisam uopće pokušavala probiti se vani”, priča. Posebno joj je drago bilo, dodaje, što je Electra nosila istu haljinu kao i Severina. “Namjerno sam upravo nju poslala van i prošla je odlično”, prisjeća se.

Osim modom, bavila se i glazbom

Osim što rastura u modnom svijetu, Matiju pamtimo i po glazbenoj karijeri. Glazba je, kako mi je ispričala, oduvijek bila dio njezinog života ako računamo i pjevanje u crkvenom i školskom zboru, a zatim i kao vodeći vokal u folklornoj grupi.

No, njome se profesionalno počela baviti kada je prohodala sa sada već dugogodišnjim partnerom, glazbenikom Juricom Popovićem. “Kada smo se upoznali, on je tada već bio glazbenik, ali je ranije otišao iz Metkovića studirati u Split. Već je u srednjoj školi imao hrpu nekih pjesama, a kada smo prohodali, logično je bilo da je mene izabrao za pjevačicu. Već smo 1979. smišljali zajednički projekt, koji smo godinu kasnije i realizirali pod nazivom Trotakt projekt”, priča Matija.

Uspješno je spajala modu i glazbu

Tada je bio aktualan Jugoslavenski Rock Moment – festival najboljih novih sastava u bivšoj državi na koji se Trotakt projekt prijavio i pobijedio. Matija je već tada znala da želi spojiti modu i glazbu pa je koncert 24. prosinca 1981. nadopunila svojom prvom modnom revijom, ali i projekcijom slajdova umjetničkih djela njihovog prijatelja na tematiku pjesama. “Zato smo se i zvali Trotakt projekt jer smo htjeli objediniti glazbu, modu i umjetnost. Čak smo puštali mirise po dvorani, što je možda bilo malo previše za ono doba, ali nas je odveo u pravom smjeru”, kaže.

Osamdesetih sam materijale kupovala na Hreliću kao i stare haljine koje bih prepravljala. Radila sam uličnu modu i prezentirala je po klubovima jer nije bilo velikih revija kao danas.

Nastupali su po cijeloj bivšoj Jugoslaviji, ali su dečki sredinom osamdesetih morali na odsluženje vojnog roka, tako da se Matija u to vrijeme više posvetila modi.

“Ne mogu reći da sam se tada profesionalno bavila modom jer se novca nije imalo, materijale sam kupovala na Hreliću kao i stare haljine koje sam prepravljala. Radila sam uličnu modu i prezentirala je po klubovima. Tada se to zvala alternativna zagrebačka modna scena. Nije bilo velikih bina i revija kao danas”, priča Matija koja je modele tada za svoje kreacije nalazila među običnim curama koje bi srela na ulici.

Početkom devedesetih Trotakt projekt promijenio je ime u Gracia iz više razloga. “Jedan razlog je bio i taj što im je naziv Trotakt projekt lomio jezik, a drugi što se grupa prorijedila. Ostalo je samo nas troje – Jurica Popović, Jašar Murtezani i ja pa promjena imena aludira na tri Gracie – nas.”, objašnjava Matija.

Sada je ipak najviše posvećena modi

Na pitanje je li joj draža moda ili glazba, Matija se prvo nasmijala, a onda mi dala jedan vrlo logičan odgovor. “Zadnjih godina sam prestala snimati jer ovom poslu koji radim, modi, moraš biti predan do kraja. A kako obožavam svoj atelijer i radionicu, tu sam cijeli dan. Jure je shvatio da teško dopire do mene pa je nastavio sam s karijerom. Tu i tamo eventualno nešto otpjevam s njim”, priča.

“Teško je odijeliti to dvoje. Govorila sam da volim i jedno i drugo podjednako jer se mogu uskladiti. Zapravo su to dva zanimanja koja streme k istome jer me u početku k modi vodila upravo glazba; kada bismo napravili etno album, napravila sam etno kolekciju i slično. Danas je moda moja prava pravcata profesija kojoj se posvećujem od jutra do mraka, a glazba je usput”, zaključuje.

‘Linđo’ ju je doslovno prehranio

Ako ste dijete osamdesetih i devedesetih, sigurno se sjećate legendarne pjesme ‘Linđo’ kojom su Matija i Jurica osvojili poslijeratnu Hrvatsku.

“Nakon rata smo se iz Metkovića vratili u Zagreb, uspjeli smo zadržati podstanarski stan, ali nismo imali novca. Tada je Juri pala na pamet odlična ideja i tako je nastao Linđo kao dance obrada dubrovačke poskočice. Pjesmu smo poslali diskografskoj kući Jasenka Houre CBS, a njega je toliko oduševila da je htio s njom što prije van, bez obzira što nismo još do kraja snimili spot. Linđo je sve oduševio, a nas spasio i prehranio”, prisjeća se Matija.

Stalno pred sebe stavlja nove izazove

Što se tiče slobodnog vremena, nema ga mnogo, ali kada uhvati dva, tri dana onda voli nekamo otputovati i nimalo joj ne smeta putovati sama. “Obožavam London i njegove ulice, tamo se napajam novim idejama jer na ulicama ima toliko puno različitih ljudi i različitih stilova. Mislim da bi mnogi dizajneri priznali da ideje vuku od malih ljudi koje sreću po ulici pa tako i ja”, priznaje.

Nedjeljom, kaže, uspije uhvatiti malo vremena za kavu sa svojim prijateljicama i pokoji sat šopinga, a osim toga voli i kuhati. “Ne volim fast food već se trudim jesti zdravo. Jure skoro cijeli svoj život proučava alternativnu medicinu i zdravu prehranu pa je i mene navukao na to. Tijekom dana ne jedem ništa, ali zato nam navečer kuham večeru i često ispečem domaći kruh”, kaže Matija koja se vidno odlično osjeća u svojoj koži.

Za to je, osim prehrane, zaslužna i motivacija, odnosno, kako kaže Matija, utrkivanje sa samom sobom. “Svaki put pokušavam smisliti nešto novo i nešto bolje, čime ću nadrasti samu sebe. Ne utrkujem se ni s kim već samo sa samom sobom. Važna mi je mentalna, duhovna i fizička ravnoteža”, kaže vrlo inspirativno pa smo se u tom trenutku obje malo zamislile.

Zahvalnost je najvažnija u cijeloj priči

Priznaje da je radoholičarka, što se vidjelo i po posvećenosti klijenticama koje su tijekom intervjua svako malo dolazile u atelijer na isprobavanje haljina i konzultacije, a u pozadini se čuo zvuk šivaćih mašina. “Mi žene smo zapravo vrlo jednostavne – svaka želi izgledati genijalno, a moj je posao da eventualno neproporcionalne dijelove tijela izbalansiram kroz dobar kroj i materijal. Svaka nova haljina je novi izazov”, kaže dizajnerica.

Ali ako niste sada u mogućnosti raditi ono što volite, prihvatite to što imate i usmjerite život u tom smjeru. Barem zasad dok ne dobijete vjetar u leđa.

Bilo koji posao koji radimo, kaže Matija, trebamo raditi punim plućima. “Najgore je kada se osjeti da nešto teško radiš, da ti se ne da. Naravno, mnogo ljudi je prisiljeno raditi ono što ne vole zbog golog opstanka. Ali ako niste sada u mogućnosti raditi ono što volite, prihvatite to što imate i usmjerite život u tom smjeru. Barem zasad dok ne dobijete vjetar u leđa za nešto drugo. Zahvalnost za to što imate je najvažnija u cijeloj priči”, zaključuje.

A što se tiče novog projekta i izazova na kojima radi, Matija nije željela mnogo otkriti. “Nisam ih još postavila pred sebe jer svaka revija treba imati priču. U atelijeru uvijek imam haljine od kojih bih mogla napraviti show, ali on treba imati smisao”, kaže. Što god nam Matija sljedeće priredi, sigurne smo da će biti spektakularno.