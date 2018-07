Kako je Tonka godinu dana nakon prvog singla, kakvi su glazbeni planovi s Pavelom, što joj je donijelo majčinstvo i kako uspijeva uskladiti nekoliko različitih poslova i još pritom uživati; pričale smo s Antonijom Matković Šerić

Antonia Matković Šerić, glazbenica i magistra restauracije koju svi najviše prepoznajemo kao pjevačicu grupe Pavel, inače već godinu dana gradi solo projekt, Tonku. Posjetile smo je kod nje u stanu na Britancu, gdje živi s kćerkicom Lunom i suprugom, glazbenikom Aljošom Šerićem, i sad s malim odmakom porazgovarale o solističkoj glazbenoj karijeri, majčinstvu i planovima za nadolazeće razdoblje.

“S Tonkom, mojim solo projektom, krenuli smo dosta entuzijastično, imali smo cijeli materijal za album već snimljen i pripremljen, ja sam snimila demo nekako u hodu, Aljoša je sve to sistematički pripremio. Zapravo nam je bilo najvažnije da za svaku stvar istodobno puštamo i spotove, da ne bude prevelikih pauzi između. Ali, iako smo radili puno, nismo to htjeli odraditi tek toliko, forme radi, nego smo se trudili da to bude kvalitetno, od zvuka do uprizorenja na spotovima i feedback je, zasad, odličan”, priča Antonia.

Iako je često pitaju kako uspijeva uskladiti solo karijeru i onu u Pavelu, jer su možda očekivali da se neće moći posvetiti i jednome i drugome, ona kaže da se sve nekako uvijek stigne, samo se trebaš organizirati.

Tonka je suvremenija, malo si više dopuštam

“Funkcionira nam to vrlo dobro jer, za Pavel u principu više i nemamo puno proba, okupimo se pred neki bitniji nastup i to je to. Pavelov repertoar mi je već u malom prstu pa stvarno nema nikakvih problema. Tonku, pak, pokušavamo držati odvojeno što se glazbenika tiče, jedino Pavelov gitarist i ponekad klavijaturist zasviraju i sa mnom, malo ih posudim za neke solo i live izvedbe.

Trenutačno do kraja godine planiramo pustiti preostale singlove Tonke, Aljoša također priprema novi solo album, a onda novi baš punokrvni Pavelov singl ide van 2019. Mnogo je planova, ne bismo sad sve htjeli odjednom i paralelno puštati jer bi to bila prevelika konfuzija, ali stalno smo prisutni i naš potpis je očigledan i vjerujem da će naši slušatelji biti zadovoljni i ovime što radimo kao solo izvođači u nekom malo drugačijem, pomaknutom izdanju, ali i s onime što radimo u Pavelu, na što su ljudi i malo više navikli”, govori Antonia, a onda nam je ukratko pokušala objasniti u kojim se smjerovima razlikuju jedan i drugi glazbeni dio.

“Ja kao Tonka sam možda malo modernija, malo suvremenija, tu si dopuštam i neki plesni izričaj, estetika je malo drugačija i to se vidi po spotovima. A u Pavelu je sve malo više romantizirano, klasičnije, tradicionalnije, čak i kroz zvuk i možda je za malo šire mase”, objašnjava.

U Pavelu je sve krenulo

Iako trenutačno glazbeno balansira između Tonke i Pavela, uvijek se voli sjetiti početaka u bendu kroz koji je zapravo i sama rasla i koji je nekako, uz nju i njezin potpis, dobio ono nešto danas svima prepoznatljivo.

“Sjećam se točno kako je krenulo. Aljoša me zvao da budem prateći vokal Pavelu za koncert u Tvornici i tako smo se upoznali i počeli skupa raditi. Jako je to sve brzo krenulo, probe s dečkima, vrlo brzo smo se skužili. Iako, trenutačna postava je ovakva od neke 2013. i nas osmero danas baš sjajno funkcioniramo. Stvarno smo velik bend, ali smo i veliki prijatelji pa nam uvijek nekako dobro ide. Što se mene tiče, ja sam u Pavelu i zajedno s njima zapravo rasla, mislim da su se neke stvari i promijenile mojim dolaskom u bend, samim ženskim vokalom koji je u leadu pjesme zvuče drugačije… Pavel je dobio neki prepoznatljiv zvuk mene i Aljoše i danas nas dvoje činimo onako baš onaj punokrvni Pavel, njegovu bit. Uz Aljošine tekstove, naravno, to je ono ključno”, priča.

Ali, nisu njih dvoje tada samo glazbeno kliknuli. U vrijeme kad je Antonia počela raditi s njima i stvarati u Pavelu, ona i Aljoša našli su još nešto lijepo.

Osim suradnje, dogodila im se i ljubav, rado se sjete početaka

“Da, pritom nam se dogodila i predivna ljubav, iz toga i brak, dijete… I jako često se sjetimo tih početaka, pogotovo zato što i živimo blizu mjesta gdje smo se upoznali, tu na Britancu. Kako sam ja studirala na Likovnoj akademiji, a on je u blizini radio, često smo se tada već znali u prolazu pozdravljati, ali tek kasnije je uslijedilo ono pravo upoznavanje zbog benda. Sad nam je još uvijek sve to malo nestvarno, kako je brzo prošlo tih šest godina i što nam se sve pritom izdogađalo.

Ali, u principu mi smo jako skladan par, barem do sada, i nemamo nekih problema pogotovo ne što se glazbe tiče. Volimo glazbu i ona nas usrećuje pa onda ona nije neki razlog spoticanja, dobro mi to hendlamo. Zaista se rijetko svađamo, a ako se i posvađamo ne možemo si dopustiti da odemo u krevet posvađani, to nam je neko pravilo. Malo se zahuktavaju stvari jedino kad treba ishendlati i posao i dijete i gaže, ali sva sreća uz pomoć baka i djedova jedino tako možemo. Inače, ne znam baš bih li ja bila spremna ostaviti dijete dadilji ili nekome na čuvanje. Tako da bih onda možda morala napraviti veću glazbenu pauzu, ali ovako pjevam, vrlo brzo nakon poroda sam se vratila u igru”, govori.

Naučila sam se bolje organizirati

Iako im se život potpuno izokrenuo otkako im je 2016. stigla malena Luna, zapravo je uz nju samo naučila kako se bolje organizirati i maksimalno iskoristiti svaki trenutak u danu.

“Jako puno logistike se promijenilo, zapravo. Odlučila sam više kuhati da i Luna i moja mama, koja je preko dana čuva, mogu kvalitetno papati. Tako da uglavnom nemam praznog hoda, čim dođem doma s posla malo se igramo s Lunom, dok ona popije malo kakaa ili pogleda neki crtić idemo s njom u šetnju, oboje ili jedan od nas, dok drugi obavlja što mora. Navečer smo opet skupa. Sve vrijeme pokušavamo posvetiti njoj jer je zaista u najslađem periodu i ne želimo propustiti nijedan trenutak. Sve ove obveze pokušavamo napraviti u što kraćem roku, ali može se. Pogotovo jer nam naši roditelji stvarno često uskaču. A znamo se Aljoša i ja još uvijek dobro provesti, pa si priuštimo i tri dana INmusica, ne zaboravljamo ni sebe zabaviti”, priznaje.

Osim što je postala nekako organiziranija, majčinstvo i kćerkica dali su joj malo dodatne inspiracije i u glazbenom smislu. I više ne pristaje na sve samo zato da pristane, već je mnogo usmjerenija i odlučnija po tom pitanju.

Želim da Luna to jednog dana vidi i kaže: Mama, bila si super

“Primijetila sam da sam postala svjesnija svakog trenutka i sigurna u sebe, svoje postupke, usmjerenija sam, znam što želim, ne gubim vrijeme na nepotrebne stvari. Mnogo sam toga i odbila sad u ovom nekom kraćem razdoblju jer sam shvatila da mi samo oduzimaju vrijeme i energiju i da nemam konkretne želje za tim. Malo sam posložila prioritete i nije to loše, jer imam mir i za sebe i za Lunu, imam vremena mirno proživljavati trenutačno najljepše razdoblje života”, govori. “A, kad radim spotove i glazbu, uvijek mislim na to kako želim da ih Luna jednog dana možda vidi i bude ponosna, da mi kaže: Mama, baš si bila super.”

Osim što sama pazi kakve spotove radi i kakav je primjer svojoj kćeri, njezine fotografije ne objavljuje na društvenim mrežama. Iako znamo da je to danas gotovo sveprisutno.

Odbili smo mnoge naslovnice gdje su htjeli objaviti Lunine fotke, a to ćemo nastaviti odbijati i dalje. Jednostavno imamo takav stav, ali ne osuđujem one koji imaju drugačiji

“Ne osuđujem mame koje to rade. Točka. Ali ja osobno to ne radim i ne volim, kad god nas netko vani slika i pita nas želimo li objaviti fotku, mi molimo da objave isključivo fotke na kojima je Luna okrenuta leđima ili u poluprofilu. Samo smo za jedan portal dosad napravili fotke Lune iz malo drugačije perspektive i sad imamo divne slike za uspomenu, ali u principu ne volim kad se Luna ističe. Odbili smo sve moguće naslovnice i to ćemo i dalje odbijati. To je naš izbor, ne volim ni svaki svoj dio života prezentirati javnosti, pa tako ni svoje dijete”, objašnjava.

Morale smo je pitati kakvi su im, ne samo poslovni, nego i planovi za godišnji ovo ljeto. “Na more ćemo svakako pobjeći na tri tjedna, s prijateljima, s rodbinom, i presretni smo što ćemo si dati malo predaha, treba nam. Iako mi i na moru često mozgamo i radimo planove, ali to je tako, takvi smo… Ali, u biti, najviše se trenutačno oboje veselimo kinu, želimo pogledati neki film. Bilo što, samo da je u tamnoj i hladnoj prostoriji”, dodaje Antonia, a na kraju nam je složila i brzinsku ljetnu playlistu koju bi ona rado poslušala na putu do mora ili zapravo bilo gdje trenutačno.

Antonijina ljetna playlista za Super1