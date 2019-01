Besplatne mjesečnice za sve? Nakon Škotske za ovo se bore i djevojke u Engleskoj

U Velikoj Britaniji 49 posto djevojaka propušta nastavu zbog mjesečnice, a 1 od 10 njih ne može si priuštiti higijenske potrepštine za taj period mjeseca

Tinejdžerica Amika George još je 2017. godine pokrenula kampanju kojom želi zaustaviti pojavu da djevojke zbog siromaštva ne mogu kupiti higijenske potrepštine za period menstruacije. Kampanju je nazvala Free Period nakon što je saznala da u Velikoj Britaniji 49 posto djevojaka propušta školsku nastavu zbog mjesečnice, a 1 od njih 10 ne može si priuštiti higijenske potrepštine koje su potrebne kako bi s dostojanstvom proživjele te dane u mjesecu.

Do većih je promjena došlo tek u Škotskoj koja je postala prva zemlja koja je uvela besplatne higijenske potrepštine za djevojke u školama i na fakultetima. U Walesu je prošle godine otvoreno to pitanje, a u Engleskoj se za sada još nije razgovaralo o tome. George je zato nastavila sa svojom kampanjom te je ovaj tjedan u suradnji s organizacijama The Red Box Project i The Pink Protest predstavila crowdfunding kampanju za prikupljanje sredstava za veliku kampanju kojom bi izvršila pritisak na englesku vladu.

Cilj im je do 7. veljače prikupiti 10 tisuća funti kako bi mogle pokrenuti službenu kampanju, a kako izgleda video kojim su ljude pozvale na aktivizam pogledajte u nastavku.