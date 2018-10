Među najpopularnijim komadima bio je scenarij za film “Doručak kod Tiffanyja” koji je mnogima prva asocijacija na spomen Audrey Hepburn. 140 stranica s njezinim privatnim bilješkama prodan je, nećete vjerovati kompaniji Tiffany&Co. za nešto manje od 633 tisuće funti. Iz aukcijske kuće Christie’s oduševljeno su izjavili kako je potražnja za njezinim stvarima bila nevjerojatna i privukla je pozornost cijelog svijeta. Odjeća, obuća, pribor za rad i ostali scenariji prodani su za sveukupno više od 5 milijuna eura.

Audrey Hepburn i “Doručak kod Tiffanyja” kulisa je koju smo vidjeli nebrojeno puta i danas nakon 57 godina i dalje je inspiracija za luksuz, stil, shopping ili jednostavno – doručak. Ne trebamo posebno isticati kako je Audrey Hepburn bila puno više od njujorške it djevojke koju je utjelovila u ovom filmu i mogli bismo reći kako je s vremenom postajala sve blistavija.

Prvenstveno glumica, a onda i modna ikona koju je američki filmski institut nazvao trećom najvećom legendom svih vremena, nakon Katherine Hepburn i Bette Davis. Hepburn je na mnoge načine bila nevjerojatno nadahnuće čiji je život bio ispunjen poteškoćama, iznenađenjima i paradoksalnim činjenicama. Možda niste znali da je rođena u aristokratskoj obitelji, majka joj je bila barunica Ella van Heemestra, a za oca se također smatra da je potekao iz plemićke obitelji.

Po struci zubarska tehničkarka, prije nego se počela baviti glumom, odlazila je na satove baleta, a tijekom rata je zajedno s prijateljima plesom prikupljala novac za Nizozemski Otpor protiv borbe s njemačkim okupatorima. Tu je pokazala svoju aktivističku stranu. Svestrana Audrey prvi film snimila je u 50-im godina prošlog stoljeća, a njezina karijera trajala je oko 40 godina.

Iza sebe je ostavila bogat filmski opus, dok je pravu slavu doživjela nakon filma Praznici u Rimu u kojem je utjelovila mladu princezu. Ulogu za koju je osvojila Oscara, a nakon toga nizala je uspješnice glumeći uz Humphreya Bogarta, Freda Astaira i mnoge druge glumačke face. Ne možemo zaobići ni spomenuti Doručak kod Tiffanyja u kojem je blistala glumeći mladu ‘it djevojku’ Holly Golightly. Mala crna haljina, pripijene rukavice iznad lakta, biseri i cigar špic bili su i ostali zaštitni znak elegancije i danas.

Nakon posljednje snimljenog filma proglašena je posebnom veleposlanicom UNICEF-a, a zbog ranijih iskustva tijekom 2. svjetskog rata ostatak života provela je pomažući djeci koja su to najviše trebala. Putovala je zemlje Afrike i Azije te je željela je proširiti svijest o uvjetima u kojima neki narodi žive. Za svoj humanitarni rad bila je nagrađivana.

2004. godine proglašena je najljepšom ženom svih vremena u anketi koju je objavio Evian, a nekoliko godina kasnije proglašena je najljepšom ženom stoljeća od strane televizijske mreže QVC. Iako je izgledala potpuno drugačije od tadašnjih žena koje su njegovale obline, njezin profinjen i dječački izgled je i danas vrlo utjecajan.

Skromna kakva je uvijek bila nikad nije shvaćala zašto ju svi smatraju tako lijepom, i često je isticala kako je veliki introvert te da najviše voli vrijeme provoditi sama sa sobom ili u šetnji s psom. Mi ju pamtimo kao jednu od najljepših glumica koja se ikad pojavila na filmu, a njezine izjave su i dan danas jedne od najdražih inspiracija za koračanje kroz život.

Elegance is the only beauty that never fades.