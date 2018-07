Arhitektica iz Rijeke tjedan dana za nas je vodila detaljan dnevnik svojih primanja i troškova

Svaki tjedan Super1 zamolit će jednu ženu iz Hrvatske da sedam dana zapisuje svaki, ali baš svaki, trošak, od hrane, režija i prijevoza do frizera, kava i shoppinga. U ovotjednom izdanju svoje financije zapisivala je arhitektica iz Rijeke

Zanimanje: Arhitektica

Dob: 31

Lokacija: Rijeka

Mjesečna primanja: 9000 kuna

Mjesečni troškovi

Režije: 480 kuna (dijelim na pola s dečkom, ukupno su 960)

Stanarina: 2400 kuna (također na pola, ukupno je 4800)

Mobitel: 90 kuna

Internet i TV: 150 kuna (također na pola, ukupno je 300)

Beauty: 350 kuna (frizura, sređivanje obrva)

Teretana: 250 kuna

Tjedni troškovi

Kava: Oko 150 kuna

Ručkovi: oko 500 kuna

Prvi dan – ponedjeljak

6:00 – Svaki dan ustajem u 6, stvorila sam si određenu rutinu jer si volim pripremiti zdravi doručak. Danas pripremam smoothie od špinata, banane, kakaa, zobenih pahuljica i kokosovog mlijeka. Ne izgleda baš primamljivo, ali me drži sitom do ručka, što je super jer jednom kad stignem na posao ne mogu mrdnuti do 13 da nešto pojedem. Bar ne ponedjeljkom.

7:50 – Stižem na posao malo ranije, obično idem biciklom pa se preračunam. Skoknut ću do trgovine pored ureda i uzeti nešto za ručak. Imamo kuhinju u uredu pa ću uzeti miks salata i tunu, danas sam baš za nešto laganije. Uzimam i Colu Zero, treba mi nešto slatko, a kako inače ne pijem sokove, ovo mi je alternativa kad se zaželim. Plaćam račun 44 kune. Usput odlazim i po kavu za van u kafić do ureda, nju plaćam 11 kuna.

8:40 – Ludnica nam je na poslu. Zapravo, kao i svaki početak radnog tjedna. Ako je i prije 9 sati već ovako, bojim se hoću li stići pojesti svoju salatu tako skoro. Znam da sam opsjednuta hranom, ali otkako sam se počela zdravije hraniti cijeli dan mi se vrti oko obroka. Prvo organiziram njih, a onda sve ostalo.

12:00 – Na terenu sam trenutno s jednim novim investitorom za neku manju biznis zgradu blizu našeg ureda. U dogovorima smo već neko vrijeme, a sad mu pokazujem idejni projekt koji sam dosad skicirala i na kojem sam radila. Zadovoljan je. Uvijek mi bude drago kad je tako jer znam da neću imati dupli posao nego mogu samo nastaviti dalje s prilagodbom.

13:20 – Pješačim do ureda, nije daleko. Ali razmišljam samo o salati i ručku. Uzimam usput kavu za van, plaćam 11 kuna. U uredskoj kuhinji slažem salatu i napokon jedem.

16:50 – Doma sam. Ponedjeljak je i sjetila sam se da imam neki dogovor s frendicom s kojom sam išla na faks za piće navečer. A ponedjeljak je! Baš sam glupa što si u ponedjeljak dajem ikakve obveze i slažem ikakve dogovore, zaboga. Ali okej, nismo se vidjele više od mjesec dana, ne mogu je sad otkantati. Zovem je da dogovorimo mjesto. Ona bi ipak i večeru, pa se dogovaramo da se nađemo u 20 sati u Boonkeru na Rivi. Taman stignem odmoriti par sati, treba mi.

18:00 – Dečko danas nešto kasnije dolazi s posla, a ja taman zadrijemala. Čujem ga kako otključava vrata. Ništa od spavanja više…

19:00 – Spremam se za večeru. Usput moram negdje stati po žvakače. Postala sam opsjednuta žvakanjem otkako sam prestala pušiti.

19:45 – Ostavljam na kiosku 6 kuna za paketić žvakaćih guma.

20:05 – Frendica malo kasni, ali vidim je da stiže, trčeći. Naručujemo svaka po čašu vina. Uzimamo svaka po bruschette za predjelo. Ja naručujem i steak salatu, frendica uzima fritto misto. To im je specijalitet.

22:00 – Svaka plaća svoj račun. Ja ostavljam 150 kuna s napojnicom.

22:30 – Stižem kući. Sad sam već mrtva umorna, jedva čekam leći. Ali barem sam se fino najela, to mi je postalo najvažnije, jel’…

Dnevni total: 222 kune

Drugi dan – Utorak

7:55 – Doručkovala sam doma, ali ona kava koju sam skuhala mi je bila premalo. Uzimam još jednu za van u kafiću prije nego uđem u ured. 11 kuna.

12:00 – Danas je na poslu bilo, začudo, jako mirno. Ne znam što to govore da je utorak novi ponedjeljak. Meni je i dalje ponedjeljak novi ponedjeljak jer je uvijek najkaotičnije. Uspijevam otići na ručak ranije.

12:30 – U restoranu pored firme sam s kolegama, naručujem puretinu i povrće na maslacu. Uzela sam i salatu i mineralnu. Po izlasku plaćam račun 120 kuna.

16:20 – Na putu kući odlazim na uređivanje obrva. Imam jako guste, tamne obrve i nemam živaca to raditi sama, pa dajem profesionalcima da mi ih urede svakih par tjedana. Plaćam tretman 50 kuna.

18:00 – Danas sam sat vremena u teretani. Trudim se barem dva, tri puta tjedno vježbati, doma ni ne pokušavam jer nemam discipline za to. Ovako kad platim barem se donekle držim toga, žao mi novaca.

19:45 – Danas je stvarno sve premirno. Osim onog vježbanja nije se događalo ništa uzbudljivo ni naporno. Uspijevam s dečkom odgledati zadnjih par epizoda devete sezone Moderne obitelji. Malo smo u zaostatku par mjeseci, ali nam je to super pogledati da opustimo mozak.

23:00 – Perem zube, odlazim na spavanje. Možda nakon ovog mirnog dana sutra slijedi teror.

Dnevni total: 181 kuna

Treći dan – srijeda

7:40 – Na putu do posla stajem u dućanu. Nisam ništa pojela jutros kod kuće jer sam nešto kasnije ustala. Već vidim da će mi to poremetiti ritam za cijeli dan. I Isuse, baš sam opsesivna oko te hrane. Uzimam dvije banane, zrnati sir i heljdino pecivo. Račun plaćam 27 kuna. Uzimam usput i kavu za van, 11 kuna.

10:35 – Danas smo moj tim i ja svi u dovršavanju nacrta pa se trudimo biti što produktivniji. Zapravo, jako rijetko to čujem, ali meni je s mojih par kolega s kojima radim u firmi divno. Valjda sam samo imala nevjerojatne sreće, koga briga. Uspješno napredujemo.

13:30 – Danas je ručak nešto kasnije jer se posao malo odužio, a bilo nam je blesavo prekidati usred zadatka. Danas naručujemo kinesku iz Asije. Ja se odlučujem za rezance s patkom i povrćem i salatu od algi. Svoj dio plaćam 63 kune.

14:00 – Nakon ručka odlazim po kavu za van. 11 kuna. Idemo još dovršiti što imamo pa kući. Bio je ovo naporan, ali jako produktivan dan. Drago mi je stvarno neopisivo što smo ovako dobar tim i što se s njima mogu sve dogovoriti.

17:00 – Stala sam u Zari pokupiti neke stvari sad kad su još sniženja. Volim high street dućane pogotovo kad su popusti jer se da naći super jeftinih, a relativno okej kvalitetnih stvari. Uzimam traper suknju za 80, neke natikače za 150 i tri majice koje su ukupno 150 kuna. Uzimam i neki njihov parfem usput. Opsesivno skupljam parfeme, skupe, jeftine, nebitno je. U Zari skoro uvijek uzmem barem jedan pogotovo kad imaju nove. On je 70 kuna sada. Sve skupa plaćam 450. Solidno.

20:30 – Dogovorila sam s dečkom da ćemo danas otići u kino pa na piće. Film kreće u 21 i 15, ali moramo ranije pokupiti rezervirane karte. Plaćam ih ja, 44 kune.

21:00 – Uzimamo svaki po male kokice i sok. Ovo plaća dečko tako da ne ostavljam ništa.

23:25 – Već je dosta kasno. Ali svejedno odlazimo barem na jedno piće u birc u blizini. Plaćam ja račun, 54 kune.

01:00 – Već je stvarno prekasno, trebala sam odavno spavati. Osjećam se poput starice kad ovo govorim. Ali, sutra je novi radni dan, treba mi barem 6 sati da napunim baterije. Opet ništa od doručka ujutro čini se…

Dnevni total: 649 kuna

Četvrti dan – Četvrtak

8:00 – Ulijećem na posao taman na vrijeme. Nisam ni kavu stigla uzeti. Kuham je na poslu, uvijek imamo tursku u ormariću u kuhinji. E ali nema mlijeka…

8:10 – Ostavljam u dućančiću pored ureda 8 kuna za mlijeko.

11:20 – Danas je relativno mirno. Imamo još nešto za dovršiti taman prije vikenda na ovom novijem projektu. Danas čak stižem i na kratku pauzu za kavu prije ručka.

12:00 – Ostavljam u kafiću 14 kuna, naručila sam ledenu kavu.

13:30 – Ručam neku tjesteninu iz dostave. Nije baš nešto, i uvijek kažem da više neću naručivati iz sumnjivih restorana, pa opet pokleknem. Neka sam je platila 38 kuna.

16:25 – Stajem usput u dm da pokupim WC papir, vlažne maramice, micelarnu i novu maskaru, stara je već prilično osušena. Plaćam račun 225 kuna.

17:00 – Usput stajem po heljdin kruh, lungić, rose i neko povrće. Danas ja kuham večeru, napokon! Dosad sam cijeli tjedan imala neke dogovore pa nisam stigla u miru skuhati večeru sebi i dečku, danas ćemo se baš opustiti doma. Možda pogledamo i neki film. To nam je omiljeno, očito. Plaćam račun 240 kuna.

18:30 – Kuhanje me opušta. I Bože evo opet ja o hrani.

20:00 – Najeli smo se, sad idem u teretanu, pa ćemo onda pogledati neki film.

22:00 – Gledamo Oceanovih 8, a onda na spavanje. Umorna sam k’o nikad, ali i sretna jer sam uspjela ugurati već dva dana vježbanja ovaj tjedan. Jej.

Dnevni total: 525

Peti dan – petak

7:30 – Danas sam jako uranila na posao jer petkom obično zadnjih sat vremena imamo happy hour pa volim odraditi ako što treba unaprijed. Kupila sam kavu usput, 11 kuna, klasika. A uzela sam si i jednu bananu, 5 kuna.

11:00 – Završavam nacrt koji sam trebala završiti puno ranije, ali imala sam još 2 sastanka prije, zapravo sam sasvim ok. Opet razmišljam samo o ručku.

12:30 – Ručak. Ovaj put sam otišla do Lidla po salatu i krastavce, nektarinu i pokleknula sam pa sam uzela onaj njihov gotovi burger. Nije baš nešto, ali nisam znala što bih drugo, a da bude brzinsko. Plaćam sve 28 kuna, super sam prošla.

15:00 – Happy hour nam je u uredu. To nam je svojevrsna tradicija s obzirom da smo i privatno svi stvarno super, ne samo kao tim na poslu, pa se volimo opustiti za kraj tjedna. Svatko kupuje neku cugu i daje dio novca za klopu. Ja sam uzela gin i dala za dio hrane. Za naš sretni završetak radnog tjedna ostavljam 290 kuna. Isplati se.

18:00 – Spremam se kući, a onda kad dođem kući opet spremanje, dogovorila sam se za izlazak s frendicama. Usput stajem prvo u Fini, plaćam račune za ovaj mjesec 720 kuna pa u dućanu, kupujem vino, sok i votku. Plaćam račun 280 kuna.

21:00 – Cure dolaze prvo kod mene pa ćemo do grada na još nekoliko pića. Naručila sam nam klopu, ovaj put pizze iz Masline. Uzela sam jednu s kozicama i tartufima, a za Anu s četiri sira. Ona nije baš osoba od kozica.

22:00 – Stižu pizze, i cure bi trebale skoro. Plaćam 170 kuna. Svaki vikend smo kod druge pa tako i plaćamo, mijenjamo se.

23:45 – Tek sad idemo van. Idemo u Rakhia bar, on radi o 2 sata. Taman dovoljno.

2:30 – Stižem doma taksijem. Plaćam vožnju 43 kune, a u izlasku sam ostavila još 200. Sad moram skinuti šminku i istuširati se, to mi je uvijek najveća muka nakon izlaska, ali uspijevam. Napokon nakon toga mogu na spavanje, sutra sva sreća ne moram ustati rano.

Dnevni total: 1742 kune

Šesti dan – subota

11:00 – Danas sam malo duže spavala i to je ok. Vikend je, kuham si kavu i pijem je na terasi s dečkom. On je već bio u trgovini i kupio nam kroasane za doručak. Ja sam uz to spremila omlet.

12:00 – Buljimo zajedno u neki film na TV-u, nisam zapamtila ni kako se zove. Zapravo se nisam udostojila ni pogledati koji je, naprosto smo ga odgledali na pola spavajući.

14:00 – Tek sad krećem spremati ručak. Imala sam neke piletine u zamrzivaču pa sam uz to spremila i pire od batata i zelenu salatu.

16:30 – Dečko je otišao do prijatelja na kavu, sama sam pa malo scrollam po webshopovima. Često tako kupujem, mnogo češće nego u trgovinama, jer već znam koji broj čega mi odgovara i nemam živaca hodati od dućana do dućana. Na Asosu kupujem neki slatki badić, treba mi novi jer novi nisam kupila već dobirh nekoliko godina. Uz to uzimam i kratke hlače i dvije pamučne haljine. Sve skupa košta 940 kuna.

18:30 – U teretani sam. U subotu pred večer rijetko ima ljudi što mi je odlično. Usput kad idem doma kupujem mlijeko i peciva za uz večeru. Plaćam 16 kuna.

20:15 – Umorna sam i odlučila sam večeras ostati kući. Možda dečko i ja pogledamo (opet) neki film ili The Crown. To želimo već dugo krenuti, a nikako.

Dnevni total: 956 kuna

Sedmi dan – nedjelja

9:00 – Probudila sam se malo ranije da odem do trgovine po stvari za ručak i do tržnice. Volim nedjeljom pojesti zdrav i konkretan ručak, uz juhicu.

10:10 – Ostavljam na tržnici 40 kuna za rajčicu, mrkvu, peršin i krastavce kod svoje omiljene tete. Kupujem i krumpir, patlidžane i teletinu, napravit ću pečenje. To plaćam sve skupa još 125 kuna.

12:30 – Ručak je danas u normalno doba. Veseli me kuhanje. I opušta.

17:20 – Danas dečko i ja odlazimo zajedno u šetnju i na poslijepodnevnu kavu. Ostavljam 24 kune u kafiću, ja plaćam ovaj puta.

22:00 – Danas ranije idem na spavanje, sutra je opet moj nesretni ponedjeljak. Veselim se petku i happy houru.

Dnevni total: 189 kuna

Zaključak:

Kad sam sve zbrojila na kraju tjedna, potrošila sam ukupno 4464 kune, što i nije toliko strašno s obzirom da sam svjesna svoje opsesije finom hranom, online shoppingom i s obzirom da sam ovo pisala taman u periodu mjeseca kad plaćam račune. Moglo je i gore, pogotovo kad mi se zaredaju dva, tri dana kupovanja po webshopovima raznih gluposti koje mi zapravo ne trebaju jer je toliko zarazno. Još kad zbrojim i stanarinu koju plaćam na početku mjeseca i teretanu (koju isto tako plaćam) uspijem nešto i uštedjeti. Ali sad počinjem razmišljati o kupnji i adaptaciji vlastitog stana. Možda čak i kuće, s dvorištem i ogromnom terasom.