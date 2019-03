Ako niste znali postoji diskriminacija prema kosi. Glumica Thandie Newton podijelila svoje iskustvo

U intervjuu sa svojim prijateljem i dugogodišnjim vizažistom Kayom Montanom koji se pojavio na NBC Newsu još 2012. godine, otkrila je svoje iskustvo s diskriminacijom koje seže još u djetinjstvo dok je pohađala katoličku osnovnu školu. “Imala sam sedam godina i taj dan smo se slikali za zajedničku školsku fotografiju. Mama mi je isplela 20-ak pletenica i ukrasila ih zelenim drvenim perlicama koje je prilagodila mojoj školskoj uniformi. Časne sestre su bile zaprepaštene i nisu mi dopustile da se fotografiram. Bila sam razočarana i posramljena, a možete samo misliti kako se osjećala moja majka?” izjavila je Thandie.

Danas kada se grad New York pojačao kao lider i uveo zabranu ovakvog tipa diskriminacije, bez obzira na to koliko je vremena prošlo, glumica je osjetila potrebu da na svojem Twitteru podijeli oduševljenje. Odmah je skupila komentare podrške čak i nekih polaznike te iste škole koji su potvrdili da se nisu baš dobro proveli.

Woohoo!!!!!!! Take THAT the nuns at my primary school !! I wasn’t permitted to have my photo taken on School Photo Day because Mum had given me beautiful rows of braids the night before – specifically to make me look my best. Now hair descrimination is illegal in NYC. Bliss x https://t.co/xtTrhspkr7

— Thandie Newton OBE (@thandienewton) 26 February 2019